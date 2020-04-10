 COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Соломенском районе. КАРТА

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
- Голосеевский - +1
- Дарницкий - +1
- Деснянский - 0
- Днепровский - +1
- Оболонский - +1
- Печерский - 0
- Подольский - +2
- Святошинский - 0
- Соломенский - +6
- Шевченковский - +1
Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 78. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 46 случаев коронавируса, в Дарницком - 46, в Шевченковском - 44, Голосеевском - 29, Оболонском - 24, Подольском - 23, Днепровском - 23, Деснянском - 20.
Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Святошинском районе - 15.