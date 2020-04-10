 На 100% гарантировать, что охватили тестированием всех, не может ни одна страна мира, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил главный санврач Виктор Ляшко.
"В Украине реально болеют 2203 человека, которые подтверждены ПЦР-тестированием. Относительно допущения, что кто-то может болеть и не диагностироваться, это как во всех странах: есть течение болезни в легкой форме, бессимптомное. Поэтому на 100% гарантировать, что охватили тестированием всех, не может ни одна страна мира", - сказал он.
Ляшко подчеркнул, что Украина имеет четкие алгоритмы и диагностирует всех, кто в этом нуждается.
Он также призвал сообщать о безосновательных отказах в тестировании на "горячую линию" Минздрава.
"За предыдущие сутки мы рассмотрели 11 таких обращений о безосновательном отказе от тестирования, еще сутками ранее таких обращений было 42. Каждый звонок отработан, по каждому звонку приняты определенные решения, в том числе и управленческие, даны указания улучшить алгоритмы, чтобы отказов в тестировании не было", - сказал он.
Украина - 471 чел/ млн;
Польша - 2626 чел/ млн;
Кацапстан - 6852 чел/ млн;
Израиль - 13557 чел/ млн;
ОАЕ - 59967 чел/ млн;
И даже сраная Колумбия больше тестирует чем Украина- 660 чел/ млн;
Зато мы уверенно побеждаем Камбоджу (345 тестов), Уганду (72) и Нигерию (23).
Это победа, Ляшко своими успехами должен гордится!
https://www.worldometers.info/coronavirus/
в Николаеве коробки с тестами вчера распечатали ?
Но, Колумбия, титаническими усилиями, продолжает лидировать с показателями тестирования 686 чел/ млн.
Победа Ляшко очевидна! МЫ скоро достигнем показателей тестирования мощных развитых стран, таких как Эквадор (1083 чел/млн.), Албания (1120 чел/млн.) и надеюсь переплюнем Перу (1470) и Коста-Рику (1236).
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Парагвай, Парагвай,
Кого хочешь выбирай ...
кто будет стремление показывать?