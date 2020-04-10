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 Политика Украины, Здоровье
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 На 100% гарантировать, что охватили тестированием всех, не может ни одна страна мира, - главный санврач Ляшко

2203 человека, которые подтверждены ПЦР-тестированием, реально болеют коронавирусной болезнью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"В Украине реально болеют 2203 человека, которые подтверждены ПЦР-тестированием. Относительно допущения, что кто-то может болеть и не диагностироваться, это как во всех странах: есть течение болезни в легкой форме, бессимптомное. Поэтому на 100% гарантировать, что охватили тестированием всех, не может ни одна страна мира", - сказал он.

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Ляшко подчеркнул, что Украина имеет четкие алгоритмы и диагностирует всех, кто в этом нуждается.

Он также призвал сообщать о безосновательных отказах в тестировании на "горячую линию" Минздрава.

"За предыдущие сутки мы рассмотрели 11 таких обращений о безосновательном отказе от тестирования, еще сутками ранее таких обращений было 42. Каждый звонок отработан, по каждому звонку приняты определенные решения, в том числе и управленческие, даны указания улучшить алгоритмы, чтобы отказов в тестировании не было", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3188141
 
 
 Топ комментарии
 
Сегодня 10.04.2020 показатели тестирования на 1 млн. населения - Украина 538 чел/ млн., уверенно обходит Боцвану (491 чел/ млн.) и Парагвай (317).
Но, Колумбия, титаническими усилиями, продолжает лидировать с показателями тестирования 686 чел/ млн.
Победа Ляшко очевидна! МЫ скоро достигнем показателей тестирования мощных развитых стран, таких как Эквадор (1083 чел/млн.), Албания (1120 чел/млн.) и надеюсь переплюнем Перу (1470) и Коста-Рику (1236).
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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Интересные цифры тестирования в расчете на 1 млн. населения:
Украина - 471 чел/ млн;
Польша - 2626 чел/ млн;
Кацапстан - 6852 чел/ млн;
Израиль - 13557 чел/ млн;
ОАЕ - 59967 чел/ млн;
И даже сраная Колумбия больше тестирует чем Украина- 660 чел/ млн;
Зато мы уверенно побеждаем Камбоджу (345 тестов), Уганду (72) и Нигерию (23).
Это победа, Ляшко своими успехами должен гордится!
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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Интересные цифры тестирования в расчете на 1 млн. населения:
Украина - 471 чел/ млн;
Польша - 2626 чел/ млн;
Кацапстан - 6852 чел/ млн;
Израиль - 13557 чел/ млн;
ОАЕ - 59967 чел/ млн;
И даже сраная Колумбия больше тестирует чем Украина- 660 чел/ млн;
Зато мы уверенно побеждаем Камбоджу (345 тестов), Уганду (72) и Нигерию (23).
Это победа, Ляшко своими успехами должен гордится!
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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за сутки удесятерилось ?

в Николаеве коробки с тестами вчера распечатали ?
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В аптеках. Во всяком случае в Киеве уже появились.
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Сегодня 10.04.2020 показатели тестирования на 1 млн. населения - Украина 538 чел/ млн., уверенно обходит Боцвану (491 чел/ млн.) и Парагвай (317).
Но, Колумбия, титаническими усилиями, продолжает лидировать с показателями тестирования 686 чел/ млн.
Победа Ляшко очевидна! МЫ скоро достигнем показателей тестирования мощных развитых стран, таких как Эквадор (1083 чел/млн.), Албания (1120 чел/млн.) и надеюсь переплюнем Перу (1470) и Коста-Рику (1236).
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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и Парагвай (317)....


Парагвай, Парагвай,
Кого хочешь выбирай ...
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а еще есть поговорка,шо всей водки на земле не выпить,но стремиться к этому надо... На 100% гарантировать, что охватили тестированием всех, не может ни одна страна мира, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8229
кто будет стремление показывать?
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А треба було перевіряти ВСІХ ЗАРОБІТЧАН І ТУРИСТІВ, сотні тисяч яких, зелений карлик запустив в країну БЕЗ ТЕСТУВАННЯ І ! Бо замість того, щоб їх ввідправляти на перевірку, ви посадили на карантин всю країну
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тут местечковые в начале апреля, случайной выборкой из 1500 челов оценили с 95% вероятностью наиболее вероятное число инфицированных, вместе со скрытыми, по отношению к общему колличеству населения. вышло 0,33% от общего числа жителей. и на тогда, при официальных около 8,5k, общее число наиболее вероятно инфицированных оценили в 30k. понятно, что напрямую проецировать эту выборку по отношению к Украине нельзя, но было бы интересно узнать такие же данные и по Украине. хотя нетрудно понять, что проводить подобные вещи может быть запрещено на государственном уровне.
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несколько недель назад Австрия заявила, что недоверяет официальным заявлениям Киева о кол-ве заболевших короновирусом и будет оценивать кол-во больный в пропорции с кол-вом заболевших во Франции и Испании
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такая инфа мне не попадалось, но в понедельник, на еженедельном брифинге по ситуации, курц говорил, что по снятию карантина, австрия будет думать над вопросом вьезда людей в страну. как впрочем и другие страны европы. ну это и понятно. никому не хочется по новой влететь в эпидемию чисто из-за тех же туристов, не говоря об остальных.
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если исходить из того, что во Франции официально около 30 тысяч инфицированных на 66 млн жителей, то в Украине с её 45 млн инфицированных не меньше 20 тысяч!!!!
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по Украине, беларуси и раше, даже грубая оценка не возможна. цифры отчётов просто подобраны.
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Інтересно що він розкаже про Тернопіль де тиждень не було тестів, про Чернівці де у хворого на короновірус три негативні тести "ромашкою"... Так лікарі називають між собою китайскі тести через їхню точність
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МОЗ: тепер в аптеках можна купити експрес-тести на коронавірус і самому перевірити наявність вірусу в організмі https://life.pravda.com.ua/health/2020/04/10/240538/
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