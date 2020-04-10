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Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Киевские новости, Общество
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Все про:карантин (2800) Киев (18924) Кличко (2939) Нацполиция (11212) патрульная полиция (1394) COVID-19 (3590) коронавирус (2197)

 На этих выходных будет увеличено количество нарядов полиции для патрулирования в парках, скверах и общественных местах Киева, - Кличко

В эти выходные столичные правоохранители будут нести усиленную службу в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Для контроля за соблюдением ограничений - в эти выходные правоохранители будут нести усиленную службу в столице. - Увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева. Поэтому еще раз обращаюсь: не пренебрегайте правилами! Не идите туда, где вас могут оштрафовать", - сказал Кличко.

Также он отметил, что для предотвращения распространения коронавируса в городе на предприятиях и в учреждениях, где будут зафиксированы вспышки заболевания, будут вводить принудительный карантин.

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"Чтобы предотвратить распространение вируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где обнаружены очаги заболевания - на предприятиях, в учреждениях. Нам надо уберечь людей и обезопасить от угрозы подцепить эту заразу! И мы сейчас делаем все для этого ", - подчеркнул Виталий Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/n3188138
 
 
 Топ комментарии
 
Зелене лайно приближає свою кончину..
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Живу в своём доме . Можно гулять , шашлыки жарить . Маленький оазис свободы .
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Досить шлятися по вулиці, йдіть працювати в поліцію! прогулянки на свіжому повітрі гарантуємо!
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Досить шлятися по вулиці, йдіть працювати в поліцію! прогулянки на свіжому повітрі гарантуємо!
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кличко, лучше бы ты с таким рвением дороги в Киеве приводил в порядок! Позорище иметь в столице такие дороги!
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Живу в своём доме . Можно гулять , шашлыки жарить . Маленький оазис свободы .
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В выходные нужно бы вообще вводить тотальный карантин. За порог квартиры или за забор своего дома ни на шаг. Скупились в пятницу и все.
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У тебя походу вирус в голове.А как быть тем,кто каждый день родителей навещает?
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Зелене лайно приближає свою кончину..
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А мацковькі попи в лаврі збираються свою службу правити.І що характерно,це абсолютно нікого не ї#бе...
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А ЗАЧЕМ БЫЛО ОБЕЗЬЯНУ- ОТМОРОЗКА КЛЯЧКА ИЗБИРАТЬ МЭРОМ ?
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Полный бред.Видел,как в парке Победы стояло три машины патрульных,сами без масок,ржали стояли.Пасли,кто по парку шарится.Прошло две собаки, выгуливали хозяев и пара бегунов.Все!
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Киевляне не простят дурбелику этот произвол!
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Вместо рекомендаций не ходить в места, где повышенная опасность заражения, рекомендует не посещать места, где могут оштрафовать.
Розум аж пре.
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