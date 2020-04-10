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 Экономика
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 Для поддержания экономики нужна концентрация усилий на базовых отраслях промышленности, - СМИ

Для спасения экономики в условиях мирового экономического кризиса власти необходимо сосредоточиться на поддержке базовых отраслей промышленности и поддержке экспортеров.

  Об этом говорится в материале РБК-Украина "Прививка для экономики: как Украине выстоять во время кризиса".

В материале отмечается, в кризисных условиях государству необходимо, прежде всего, оказать поддержку тем отраслям, в которых Украина в данный момент имеет конкурентные преимущества в мире. Среди них выращивание сельхозпродукции, добыча горнорудного сырья, производство металлопродукции.

"Без поддержки этих экспортных отраслей экономика страны рухнет в ближайшее время, что чревато снижением доходов граждан и подрывом рейтингов власти. Ведь в перечисленных индустриях заняты миллионы работников, а еще миллионы работают в сферах, смежных с агропромышленным и горно-металлургическим комплексами", - подчеркивается в материале. Кроме того, именно экспортоориентированные отрасли формируют львиную долю притока иностранной валюты в страну, что важно в аспекте сдерживания девальвации гривни. А также с учетом необходимости выплаты Украиной в текущем году около 6,5 млрд долларов по внешним долгам и 2,4 млрд долларов по номинированным в инвалюте внутренним гособлигациям.

"Без обеспечения стабильной и комфортной работы экспортеров, дающих стране валюту, выплата этих долгов без девальвации гривни невозможна. И хотя золотовалютные резервы Национального банка находятся пока на достаточно комфортном уровне, они уже начинают таять из-за активной продажи долларов НБУ для сдерживания курса", - отмечается в материале.

Напомним, ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что в условиях кризиса необходима государственная поддержка промышленности и экспортеров, чтобы обеспечить бесперебойность их работы, в частности создание нормальных условий для логистики и снижение тарифов на грузоперевозки. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что Кабинет Министров в связи с ужесточением некоторых карантинных мер не намерен останавливать промышленные предприятия, товарооборот и деятельность объектов критической инфраструктуры. Министр развития экономики и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что правительство планирует реанимировать экономику через локализацию в госзакупках, поддержку аграрного сектора и экспорта.

Источник: https://censor.net.ua/n3188134
 
 
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"Для спасения экономики в условиях мирового экономического кризиса власти необходимо сосредоточиться на поддержке базовых отраслей промышленности и поддержке экспортеров" приблизно 73% населення не те, що зрозуміти - вони дочитати це речення до кінця не можуть.
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а зачєм ім чітать ету бєлібєрду? Ані нанялі сібє слуг, вот пусть оні і чітают!
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Читать нужно, как поддержка олигархов ахметки и иже с ним, ведь они являются хозяинами энергетики и экспорта.
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Когда тебе принесут квитанцию с цифрой в 5-7 грн за кВт/час ты конечно же будешь рад. Главное что не Порошенко Ахметка!
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для спасения экономики, первым делом нужно выбросить нахер квартального дебила из кресла президента и посадить туда толкового управленца.
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НЕ НУЖНА РАБОТА НА "ДЯДЮ"! Поддержка производства сельхозпродукции без ее рациональной переработки, добыча горнорудного сырья, производство металлопродукции без получения конечной товарной продукции, это поддержка экономики не Украины, а.экономик других стран. Нужны замкнутые технологические циклы в рамках Украины. Стране нужны: продукция двойного применения, удовленворение товаров потребностей в стране и поддержка малого и средего бизнеса с целью их опережающего развития.
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