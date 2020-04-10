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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (5128) указ (417) ВСУ (523) Военная служба правопорядка (11)

 Зеленский разрешил генералам служить до 70 лет - указ президента

Президент Владимир Зеленский внес изменения в положение о прохождении гражданами военной службы в Вооруженных силах Украины.

Об этом говорится в Указе президента №135/2020, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что для военнослужащих, принятых на военную службу по контракту в период с момента объявления мобилизации до момента введения военного положения или объявления демобилизации на срок шесть месяцев, военная служба по контракту может быть продлена по новому контракту на шесть месяцев.

Решение о переаттестации в воинском звании лиц, которым присваиваются в порядке переаттестации воинские звания высшего офицерского состава, принимается президентом Украины.

В особый период во время действия военного положения военнослужащим могут предоставляться отпуска по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

Военнослужащие, имеющие высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой ими должности, признанные военно-врачебной комиссией годными по состоянию здоровья для прохождения военной службы, по их просьбе и при необходимости Вооруженных сил Украины могут быть оставлены на военной службе сверх предельного возраста пребывания на военной службе на срок до пяти лет.

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Напомним, что предельный возраст пребывания на военной службе для военнослужащих, проходящих военную службу во время особого периода, - это предельный возраст пребывания в запасе и в военном резерве (ст. 22 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе"). Сответсвенно предельным возрастом пребывания в запасе и в военном резерве является предельный возраст пребывания в запасе второго разряда (ч. 4 ст. 28 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе"). Для лиц, находящихся в запасе и имеют воинские звания рядового, сержантского и старшинского состава, - это 60 лет. Для лиц офицерского состава, находящихся в запасе: младшего и старшего офицерского состава - 60 лет, высшего офицерского состава - 65 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3188133
 
 
 Топ комментарии
 
По новому закону, хто ухилився 4 рази, може ухилитись в 5-й раз.
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Головнокомандувача звільнено ще рік тому,
його роль виконує гівнокомандувач, не плутайте будь ласка,
Ви ж не вчителі на уроках 95 кварталу
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Назад в совок? СССР по указке путина хла.
Зачем Таран отменил приказ о переходе командования ВСУ на стандарты НАТО
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А шо з тими хто від повістки бігав? Зеленский изменил положение о военной службе - Цензор.НЕТ 1592
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По новому закону, хто ухилився 4 рази, може ухилитись в 5-й раз.
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Зеленський не служив в армії та неодноразово ігнорував повістки з військкомату, - Міноборони
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Потрох служив в окупаційній армії, а його синок також срочку закосив "військовим туристом".
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Попа, а ты где служила??? Ну про окупационную армию это пять, т.е все кто жили при совке и отсужили в армии то в окупационной, а кто не служил вообще красавчики?))) Легко тебе без мозга?)
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Закосившого від 4-х повісток,вважати як відслужившим.
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готовится в введению ВП,а возраст продлил,шоб старых пердунов-совков на должностюги поназначать?
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Головнокомандувача звільнено ще рік тому,
його роль виконує гівнокомандувач, не плутайте будь ласка,
Ви ж не вчителі на уроках 95 кварталу
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Скільки ж тобі платять за таку хню?
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Ну так пусть рошен наконец начинает выпускать патроны, а не чоколяд.
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Зеленський змінив положення про військову службу - Цензор.НЕТ 5830Уже начала.
Корпорация Roshen продолжает поддерживать Вооруженные силы Украины - недавно в войска была передана крупная партия боеприпасов к снайперскому оружию натовского калибра. Об этом сообщает Национальный Промышленный Портал.
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чтобы докрал что не успел докрасть за 5лет?????нужен еще раз ротердам+?????
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Так он сейчас ворует ещё больше!
Маски у народа украл - за границу продал и покупать заставляет!
Роттердам+ отменили - на большей цене наживается!
А борщевой набор?!
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а когда Зеленского привлекут к ответственности за дезертирство...?
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Не підходить, він присягу не приймав
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дезертирство (уклонение) от военной службы.... (проигнорировал и скрывался от повесток)...
от обязанности защищать свою страну...
другим за это срока реальные дают...
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А воно потрібне в армії?Він жеж не здалий ні на що.Де в людей очі були,до сих пір не розумію.
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Армия , это когда платят , бесплатно - сброд . Проверено в 1989 - м .
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зачетный ипальник у главнокомандующего на фото в статье - Хто, я?
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І не кажи!
Зеленський змінив положення про військову службу - Цензор.НЕТ 7713
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Лет 10 назад можно было спокойно купить билет на 95 квартал во дворец спорта,прийти туда свободно и сделать одно важное дело ради Украины.Выйти на сцену с...цветами для Зеленского и Украина была-бы спасена...
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о господи! оно не служившее, засцавшее пойти в военкомат, что-то там изменяет в военной службе. что за епаный стыд!
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та все было не так.... в кабинет зашел суровый дядя, отвесил бубочке шелбан и сказал подписать ВОТ ЭТО......
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Наполеон в свое время придумал много чего для развития демократии в Мире,а не только во Франции.По его идеям живет сегодня весь демократический мир.Это был не только военачальник,а и умнейший политик.К сожалению сегодня в Мире правят популисты и артисты сгоревшего ДАВНО театра...,Увы.
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А воно знає що таке служба? Це йому не кривлятись на сцені.
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Аткуда ві знаєтє можєт вовачька в цахалє срочьную пґахаділ? Зеленський змінив положення про військову службу - Цензор.НЕТ 5678
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И ввел новую награду - орден "За героический сь*б от военкома с преодолением препятствий и форсированием водных преград".
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Орден -"за видатні дослідження в огласті отсктствія галавнова мозґа"! Зеленський змінив положення про військову службу - Цензор.НЕТ 8989 Зеленський змінив положення про військову службу - Цензор.НЕТ 8989 Зеленський змінив положення про військову службу - Цензор.НЕТ 8989
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Положение от преЗедента:
п.1 - У каждого члена "Квартала" есть право на четыре отказа служить....
п.2 - От призыва освобождаются дети преЗедента, участники "Квартал", близкие, друзья и их дети....
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не "четыре отказа", правильно "четыре откОСа"
))
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Случайный пассажир попал на престол,это что дворник стал хирургом... Зеленський змінив положення про військову службу - Цензор.НЕТ 1448а хирург стал дровосеком
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Чудо,которое в жизни даже Устав в глаза не видело,издает указы. Такого чмошного главнокомандующего наверное больше нигде в мире нет.
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Вот что бы это говно зелёное понимало в воинской службе?! Эта срань господня пряталось от повесток заграницей - в РФ и Турции! А теперь оно говнокомандувач! Зебилы! - Вы такая мерзость!... Портянка портнов уничтожает остатки судебной системы, янелох уничтожает армию, аваков уничтожил МВД, прочие шмакли убивают экономику! Это геноцид украинского народа. Зебилы - вирус, это по вашу никчемную душонку, природа очищается от нелюдей.
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Вычитать эти изминения надо вимательно. Уверен на 100%, что там имеется пункт гласящий о том, что тех, кто до призыва имитировал игру х..м на рояле, в армию не брать.
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Здесь ключевая фраза
"Решение о переаттестации в воинском звании лиц, которым присваиваются в порядке переаттестации воинские звания высшего офицерского состава, принимается президентом Украины."
Похоже что только именно ради этого этот указ и принимался. Ждем звездопад на погоны и новых высших офицерских званий всей квартальной шалупени и прочим кумовьяи, друзьям, соратникам итд..
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Я помню,как Хорошковский при Янеке стал сразу генералом армии,Шмаркля наверное Дерьмаку присвоить хочет?
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Від зебілів нема коментарів я мабуть вони усім задоволені.
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Здуріти можна. Я не уявляю як в США чи іншій нормальній країні президент присвоює військові звання.
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Следующая новость будет:
Зеленский изменил положение Елены Зеленской.
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