 Зеленский разрешил генералам служить до 70 лет - указ президента

Об этом говорится в Указе президента №135/2020, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что для военнослужащих, принятых на военную службу по контракту в период с момента объявления мобилизации до момента введения военного положения или объявления демобилизации на срок шесть месяцев, военная служба по контракту может быть продлена по новому контракту на шесть месяцев.
Решение о переаттестации в воинском звании лиц, которым присваиваются в порядке переаттестации воинские звания высшего офицерского состава, принимается президентом Украины.
В особый период во время действия военного положения военнослужащим могут предоставляться отпуска по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.
Военнослужащие, имеющие высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой ими должности, признанные военно-врачебной комиссией годными по состоянию здоровья для прохождения военной службы, по их просьбе и при необходимости Вооруженных сил Украины могут быть оставлены на военной службе сверх предельного возраста пребывания на военной службе на срок до пяти лет.
Напомним, что предельный возраст пребывания на военной службе для военнослужащих, проходящих военную службу во время особого периода, - это предельный возраст пребывания в запасе и в военном резерве (ст. 22 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе"). Сответсвенно предельным возрастом пребывания в запасе и в военном резерве является предельный возраст пребывания в запасе второго разряда (ч. 4 ст. 28 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе"). Для лиц, находящихся в запасе и имеют воинские звания рядового, сержантского и старшинского состава, - это 60 лет. Для лиц офицерского состава, находящихся в запасе: младшего и старшего офицерского состава - 60 лет, высшего офицерского состава - 65 лет.
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Ви ж не вчителі на уроках 95 кварталу
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Маски у народа украл - за границу продал и покупать заставляет!
Роттердам+ отменили - на большей цене наживается!
А борщевой набор?!
от обязанности защищать свою страну...
другим за это срока реальные дают...
п.1 - У каждого члена "Квартала" есть право на четыре отказа служить....
п.2 - От призыва освобождаются дети преЗедента, участники "Квартал", близкие, друзья и их дети....
))
"Решение о переаттестации в воинском звании лиц, которым присваиваются в порядке переаттестации воинские звания высшего офицерского состава, принимается президентом Украины."
Похоже что только именно ради этого этот указ и принимался. Ждем звездопад на погоны и новых высших офицерских званий всей квартальной шалупени и прочим кумовьяи, друзьям, соратникам итд..
Зеленский изменил положение Елены Зеленской.