 Германия фиксирует рекордные 266 умерших от коронавируса за сутки

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом сообщает национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Подчеркивается, что данная цифра стала самым большим приростом умерших за сутки с начала вспышки коронавируса в стране.

По данным Института Роберта Коха, в Германии от COVID-19 в настоящее время умерло 2607 человек. Побороли болезнь 52 407 человек.

Общее количество подтвержденных случаев в стране достигло 118 235.

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