 Германия фиксирует рекордные 266 умерших от коронавируса за сутки

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом сообщает национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Подчеркивается, что данная цифра стала самым большим приростом умерших за сутки с начала вспышки коронавируса в стране.
По данным Института Роберта Коха, в Германии от COVID-19 в настоящее время умерло 2607 человек. Побороли болезнь 52 407 человек.
Общее количество подтвержденных случаев в стране достигло 118 235.
Германия на следующей.
США через 2 недели.
Украина, Россия через 3 недели
Индия, Африка - o-o-onc, планете проготовиться кашлять долго.
08.04.2020 14:59