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Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
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 Германия фиксирует рекордные 266 умерших от коронавируса за сутки

Число жертв коронавируса в Германии за прошедший день увеличилось на 266.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом сообщает национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Подчеркивается, что данная цифра стала самым большим приростом умерших за сутки с начала вспышки коронавируса в стране.

По данным Института Роберта Коха, в Германии от COVID-19 в настоящее время умерло 2607 человек. Побороли болезнь 52 407 человек.

Общее количество подтвержденных случаев в стране достигло 118 235.

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Источник: https://censor.net.ua/n3188132
 
 
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Ну шо це за рекорд! От як би москалів...
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Испания проходит пик на этой неделе.
Германия на следующей.
США через 2 недели.
Украина, Россия через 3 недели
Индия, Африка - o-o-onc, планете проготовиться кашлять долго.
08.04.2020 14:59

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*** прогнозёр )) Лечитесь. Институт коха тебе расскажет
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це другорядні піки будуть якщо карантин відмінять
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