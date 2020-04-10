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 Общество
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 Все, кроме священника, должны быть в масках, в храм пускать не более 10 человек, - Геращенко о правилах во время Пасхи

Министерство внутренних дел не будет закрывать храмы во время Пасхи вопреки усиленным ограничительным мерам. Но все прихожане должны придерживаться некоторых требований.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Мы не можем применять силу для закрытия храмов, это было бы неправильно. Но мы провели целый ряд встреч и консультаций, встреч через видеосвязь, с руководителями украинских религиозных конфессий и договорились о том, что на Пасху будут вводиться определенные правила", - сказал он.

В день Пасхи в храмы позволят пускать не более 10 человек, отметил Геращенко. Среди прочего, все, кроме священника, должны быть в защитных масках и придерживаться социальной дистанции.

Также церкви будут вести ретрансляции литургий. "Поэтому мы делаем так, чтобы люди не болели", - подытожил Геращенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3188131
 
 
 Топ комментарии
 
Щось багато Антона Геращенко! Мабуть він десь влаштувався тарілки лизати🐸
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Придурок, какой в нафиг храм, какая нафиг Пасха, вы дегенераты тупорылые, вам Лавры мало? Закрыть все церкви, ВСЕ!!!
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Вовка ноги кормлять, а геращенка язик. Пальця об палець в житті не вдарив. А язиком встигає всюди.
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Щось багато Антона Геращенко! Мабуть він десь влаштувався тарілки лизати🐸
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Ali Hasan А как же? Аваков будет премьером, а Антоха - министром МВД,
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Вовка ноги кормлять, а геращенка язик. Пальця об палець в житті не вдарив. А язиком встигає всюди.
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Придурок, какой в нафиг храм, какая нафиг Пасха, вы дегенераты тупорылые, вам Лавры мало? Закрыть все церкви, ВСЕ!!!
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Твої Бронштейн, Бланк, Герш, Розенфельд, відомі в Україні під позивними Троцький, Ленін, Зіновєв, Камєнєв вже закривали церкви. Перший доходив з проломленим навпіл черепом, другому сіфозна бацила мозок виїла, третій і четвертий з перебитими суглобами, випиляними зубами і ще багато чим чекали кулю 2 місяці.
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А РАЗВЕ ШАКАЛ - ЛИЗОЗАД- ЛИЗОБЛЮД ГАНТОН СТАЛ УЖЕ МЕДИКОМ? ЕГО ЖЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ВОРОВСТВО И ПРОЖЕРАНИЕ ЧЁРТОВЫХ КОЛЁС И ВЫЛИЗЫВАНИЕ ЗАДНИЦЫ СОБАКОВА !
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попы тоже неплохо заражают верунов.
главное - камлают к боху, который и наслал вирус.... это же шизофрения, это как лизать сапоги тому что тебя в этот момент режет.
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Любителям пива пива пойти некуда-все бары закрыты,карантин. А любителям Бога - пожалуйста. Так пиво реально есть в пивбарах. А есть ли Бог в церквях это большой вопрос. ДИСКРИМИНАЦИЯ!!!
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Это да! Но думаю через маску неудобно цедить пивко!
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"Мы не можем применять силу для закрытия храмов, это было бы неправильно."
Було б раціональніше керуватися здоровим глуздом, а не "логікою" геращенків.
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В парк ходить нельзя , больше двух ходить нельзя ; на базаре , в церкви , в магазине можно сутками гулять , одной маской можно бесконечно пользоваться . Я не врач , но понимаю , что это не поможет .
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Надо ж электорату показать хотя бы видимость борьбы с Ковой-19
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ЭТО ЧТОБЫ ОДИН ПОП ЗАРАЗИЛ ВСЮ ПАСТВУ?геращенко, чьмо, ты на кого работаешь?
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Я вважаю, що це бєспрєдеєл! Це знущання над православною традицією і прихожанами московського патріархату! Ми просто зобов'язані для них це відмінити! Нехай спокійно збираються і не порушують традицію!!!

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Все, кроме священника, должны быть в масках, в храм пускать не более 10 человек

Ага, а на улице толпой будут стоять, как селедки в бочке.
Вирус просто охренеет от такого хлебосольного приема...
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