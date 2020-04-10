EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  23384  234
Материалы по теме:
Все про:ПР (11271) убийство (5539) Чорновол Татьяна (521) евромайдан (6846) ГБР (1085)

 ГБР сообщило о подозрении в умышленном убийстве Татьяне Чорновол. ВИДЕО

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва Татьяне Чорновол. Ее подозревают в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенному по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

 Об этом сообщает пресс-служба бюро.

"По предварительной информации, 18 февраля 2014 года подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в котором находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в помещении партийного офиса. 10 апреля следователями ГБР проведены обыски по месту жительства подозреваемой. В ходе которых изъяты вещи, которые имеют доказательственное значение для расследования, предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обыски у Чорновол подтверждают то, что представители реванша начали наступление на Революцию Достоинства, - заявление "Народного фронта"

Как ранее сообщал "Цензор.НЕТ", обыск в доме экс-нардепа Татьяны Чорновол происходил в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014 года, который во время пожара в офисе "Партии регионов", задохнулся угарным газом. В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3188130
 
 
 Топ комментарии
 
Это за Майдан. У земразей это еще не реванш...
 показать весь комментарий
 
А те кто тогда избили Татьяну до полусмерти уже сидят?
 показать весь комментарий
 
Вчиться патріоти. Вчиться у кацапів і їх наймитів! Коли вони дориваються до влади, вони плюють на закон і знищують своїх ворогів у любий спосіб. А ви, коли отримуєте владу, починаєте гратись у закон, права, суди...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Интелект?… це ти побачив інтелект коли виберають за пенсії ? Вже лоходрон вибрав російські пенсії , ти думаеш, що німці також на таке спосібні??би були спосібні не було б в них Німеччини , а ГДР
 показать весь комментарий
 
Ты вообще читаешь, что я тебе пишу? Или барабанишь, шо попало? И кстати: ты часом не кацапский провокаторишка? Спосібні... Смени переводчик, лапоть. ДБР повідомило про підозру в умисному вбивстві Тетяні Чорновол - Цензор.НЕТ 2328
 показать весь комментарий
 
якби в нас була державницька позиція і державницька опозиція...
А в нас, під тогою опозиції ховались: ОПи+бюти - антиукраїнська прокасапські колони; під вилами - рижемразівські голубі; і лише самодроч була ніби опозицією, але з кар'єристським ухилом.
до речі: слуги уродів нині - також ті ж самі риги, щоправда, з незначним вкрапленням продержавницьких осіб.
 показать весь комментарий
 
якби в нас була державницька позиція і державницька опозиція...


Вот-вот. Именно этого Украине и не хватает. Каждая новая власть приходит только с целью урвать свой кусок. Исключений пока не было.
 показать весь комментарий
 
А пам'ятаєте, ми ще жартували, що скоро будуть судити за Майдан? Дожартувалися...
 показать весь комментарий
 
 
Так клоуна виберають , щоб було з чого сміятися...,
 показать весь комментарий
 
сейчас уже мало кто помнит с чего начался Майдан 2. все думают, что с избиения студентов мусорами или с не подписания януковичем ассоциации с ЕС. но нет. идея большого майдана родилась у народа от тотального мусорского беспредела в стране: павличенко, врадиевка и тд. а еще была куча политических посадок. сейчас рыгозебилы делают именно то, что станет им приговором уже в краткосрочной перспективой.
 показать весь комментарий
 
 
Да найдется ли в этой стране управа на эту мерзкую гниду пОРТНОВА, кто будучи НИКЕМ руководит здесь ВСЕМ?!! Собрал компромат на всех и дергает за нужные ниточки в нужный ему момент. Кажется, у ЕСПЧ будет уйма работы на ближайшие годы.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Давай починай, ти зможеш.
 показать весь комментарий
 
Дык ента ж тока Портнов с Лукашихой заявились. А вот когда заявятся остальные - будет гораздо веселей. Пол страны пересажают, а то и больше.
 показать весь комментарий
 
 
Конечно ЗЕбанарий тут не причем. Ага.
И ты не виноват в том, что голосовал за ЗЕ.

Думаешь покатит, когда за тобой придут?
 показать весь комментарий
 
 
Суть не в тому хто його створив, а хто керує...))
 показать весь комментарий
 
Колись на каналі Прямий Чорновіл сказала, що не боїться що проти неї відкриють справу. Навпаки, хоче цього, бо вона має дуже багато що розказати у суді. Клоуни влаштували квартал шоу для дебілів, а коли у справі почнуть фігурувати ляльководи все замнуть.
 показать весь комментарий
 
 
*****!!!! ЗЕ"юристы", поясните мне каким боком В ходе которых изъяты вещи, которые имеют доказательственное значение для расследования, предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны" к сгоревшему зданию с рыгом внутри? Она что, то здание стреляя БЗТ подожгла???
Блеать, мы все быстрее перетворяемся на мордовию, где народ считают тупым быдлом, которая схавает любую дичь от властей
 показать весь комментарий
 
 
Зеленський ніколи не скривае своїх друзів і свое відношення до України до 19 року ..., тому всі претензії не до нього , а до виборця , який уявив в своїх завилинах казку.. і під неї почав Зе представляти ...суть не в тому , що народ лохонувся ..., хоча чи він це осознае, бо тільки сильний визнае свої помилки...
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко просрал можливість дотиснути кацапню в Україні. І тепер зеленсько- портновська кодла цим користується, дякуючи 73% бараняк в країні
 показать весь комментарий
 
 
А те, кто устроил за ней погоню и избиение - они где, уже мотают срок ?
 показать весь комментарий
 
 
Напевно радниками працюють .., судячи за діями
 показать весь комментарий
 
Режим незаконен, так как:
а) президент отсуствует; вместо него показывают чучело в маске;
б) равно как и министр внутренних дел;
в) Верховная Рада была распущена вопреки Конституции.
 показать весь комментарий
 
 
Які гидоти ці клоунські потвори і сам клоун. Чим далі то більше ненависті і бажання помсти.
 показать весь комментарий
 
 
Поражает бесстыдство зелёных властей! Так открыто, так нагло, так подло мстить и так явно покрывать Ермаков - это представить даже невозможно.
Конечно, надеятся на Авакова и на прокурорско-судебную систему, озлобленную на Порошенко. Тот старался их реформировать.
 показать весь комментарий
 
А чего ты ожидал от ватно-ЗЕленых ублюдков?

Еще год назад говорили, что именно это и произойдет. Зебилы на это говорили, что они тогда скинут эту власть.

Только вот когда это пассивные амебы кого-то скидывали? Яныка выбирали они же, а сбрасывали его совсем другие люди. Те, которых теперь судят.
 показать весь комментарий
 
От коли яхтсмена-мільярдера за сраку візьмуть - ото буде найкраще свято для України
 показать весь комментарий
 
Даремно ця "папіна донька", вєнєдіктова, будить лихо, бо воно, зовсім, не тихе.
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх