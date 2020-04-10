 ГБР сообщило о подозрении в умышленном убийстве Татьяне Чорновол. ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба бюро.
"По предварительной информации, 18 февраля 2014 года подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в котором находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в помещении партийного офиса. 10 апреля следователями ГБР проведены обыски по месту жительства подозреваемой. В ходе которых изъяты вещи, которые имеют доказательственное значение для расследования, предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал "Цензор.НЕТ", обыск в доме экс-нардепа Татьяны Чорновол происходил в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014 года, который во время пожара в офисе "Партии регионов", задохнулся угарным газом. В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
А в нас, під тогою опозиції ховались: ОПи+бюти - антиукраїнська прокасапські колони; під вилами - рижемразівські голубі; і лише самодроч була ніби опозицією, але з кар'єристським ухилом.
до речі: слуги уродів нині - також ті ж самі риги, щоправда, з незначним вкрапленням продержавницьких осіб.
Вот-вот. Именно этого Украине и не хватает. Каждая новая власть приходит только с целью урвать свой кусок. Исключений пока не было.
И ты не виноват в том, что голосовал за ЗЕ.
Думаешь покатит, когда за тобой придут?
Блеать, мы все быстрее перетворяемся на мордовию, где народ считают тупым быдлом, которая схавает любую дичь от властей
а) президент отсуствует; вместо него показывают чучело в маске;
б) равно как и министр внутренних дел;
в) Верховная Рада была распущена вопреки Конституции.
Конечно, надеятся на Авакова и на прокурорско-судебную систему, озлобленную на Порошенко. Тот старался их реформировать.
Еще год назад говорили, что именно это и произойдет. Зебилы на это говорили, что они тогда скинут эту власть.
Только вот когда это пассивные амебы кого-то скидывали? Яныка выбирали они же, а сбрасывали его совсем другие люди. Те, которых теперь судят.