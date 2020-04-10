 Обыски у Чорновол подтверждают то, что представители реванша начали наступление на Революцию Достоинства, - заявление "Народного фронта"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении партии "Народный фронт".
"С самого начала российская пропаганда стремилась осудить участников Майдана. Все время враг предпринимал попытки запятнать Революцию и ее достижения. Их задача состояла в том, чтобы вообще дискредитировать выбор, который украинский народ сделал на Майдане", - говорится в сообщении.
В заявлении отмечается, что сегодня власть делает огромную ошибку в том, что на фоне многих других проблем позволяет представленным в ней реваншистам осуществлять наступление на Революцию Достоинства.
"Это, безусловно, создаст дополнительное общественное напряжение в сверхсложной ситуации, вызванной пандемией и неизбежным социально-экономическим кризисом. В интересах власти и государства немедленно прекратить бессмысленные преследования участников Майдана. Ведь украинцы при любых условиях продолжат борьбу за право жить в демократической Украине, которая непременно станет членом ЕС и НАТО. Именно это было целью Революции Достоинства. Сейчас власти нужно не создавать дополнительные точки напряжения, а объединять украинское сообщество для преодоления вызовов, перед которыми оказалась наша страна", - подытожили в пресс-службу партии.
Напомним, сегодня экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме происходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов", задохнулся угарным газом.
Кроме Ефремова и всякой мелочевки типа Штепы, которые так и не были осуждены и давно из Сизо повыходили, еще при Пете, можешь кого-то в пример привести? А все Беркута которые людей на Майдане убивали и калечили на паРашу давно посбегали, угадай при ком, причем последние сбежали аж 2017 году, иначе как откровенным саботажем я это назвать не могу.
Так, что можно сколько угодно кричать про реванш коллаборантов при дебиле-малоросе Зеле, это все правда, но почву для этого реванша подготовил именно Петя, не знаю намеренно или непреднамеренно, но это просто факт, который вы упорно отрицаете.
Я конечно понимаю, что на фоне капитулянта-малороса Зели практически любой может выглядеть лидером и спасителем нации, но лепить из Пети святого глупо, он им явно небыл.
вчитайтесь! т.е. из-за проведения АТО, а никак не из-за агрессии рахи и сепарни "громадяни стали переселенцями" ???? да????
...
Она не подсудна.