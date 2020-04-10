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 Политика Украины, Общество
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Все про:Чорновол Татьяна (521) Народный фронт (1322)

 Обыски у Чорновол подтверждают то, что представители реванша начали наступление на Революцию Достоинства, - заявление "Народного фронта"

Обыски в доме Татьяны Чорновол по "делу Майдана", к сожалению, подтверждают то, что представители реванша во власти начали наступление на Революцию Достоинства. Они взялись переписывать историю и искажать реальность в соответствии с кремлевскими директивами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении партии "Народный фронт".

"С самого начала российская пропаганда стремилась осудить участников Майдана. Все время враг предпринимал попытки запятнать Революцию и ее достижения. Их задача состояла в том, чтобы вообще дискредитировать выбор, который украинский народ сделал на Майдане", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что сегодня власть делает огромную ошибку в том, что на фоне многих других проблем позволяет представленным в ней реваншистам осуществлять наступление на Революцию Достоинства.

"Это, безусловно, создаст дополнительное общественное напряжение в сверхсложной ситуации, вызванной пандемией и неизбежным социально-экономическим кризисом. В интересах власти и государства немедленно прекратить бессмысленные преследования участников Майдана. Ведь украинцы при любых условиях продолжат борьбу за право жить в демократической Украине, которая непременно станет членом ЕС и НАТО. Именно это было целью Революции Достоинства. Сейчас власти нужно не создавать дополнительные точки напряжения, а объединять украинское сообщество для преодоления вызовов, перед которыми оказалась наша страна", - подытожили в пресс-службу партии.

Напомним, сегодня экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме происходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов", задохнулся угарным газом.

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Источник: https://censor.net.ua/n3188129
 
 
 Топ комментарии
 
не реванш...не?
вчитайтесь! т.е. из-за проведения АТО, а никак не из-за агрессии рахи и сепарни "громадяни стали переселенцями" ???? да????

Обыски у Чорновол подтверждают то, что представители реванша начали наступление на Революцию Достоинства, - заявление "Народного фронта" - Цензор.НЕТ 6325

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бойко..? це той риг, який на думку юГіка (ексгепрокурора), чистий перед законом як сіднички немовляти..?
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Мрази зеленые !!!! Пора вынимать вилы !!!
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Боевой автомат и видео не повод для обыска?
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бойко..? це той риг, який на думку юГіка (ексгепрокурора), чистий перед законом як сіднички немовляти..?
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ну а на думку новых ЗЕпрокуроров Шеремета убили Патриоты))))))))))))
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а чого тоді волати про ригореванш, якщо ні одного рига не було посаджено за часів правління найпатріотичнішого патріота - бізнесмена та рехформатора..?
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да не было! Ефремов был! ну они хотябы свалили из страны, а при Зе вся нечисть вернулась!!!!!!))))) и бекут с ефремовым на свободе!!!)))) не аргумент???)))) и по делу шеремета сидят!!!!)))) и хотят отменить амнистию участникам Революции!!!!! тоже Петя в тапки насрал?????))))))
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єфремка теж так і не сів..якщо у вас когнітивний дисонанс, то вибачайте..петя повністю і старанно зберіг стару кучмократичну систему, де "еліта" ніколи не буває покарана..при цьому маскувався під патріота..коло замкнулося..
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Свалили из страны только самые перепуганные, которых по сути по пальцам пересчитать, остальные остались и прекрасно себя чувствовали. Кто-то с Петей быстро договорился, кто-то с одного кресла на другое пересел, кто-то просто на время притих и меньше стал по телевизору светиться.
Кроме Ефремова и всякой мелочевки типа Штепы, которые так и не были осуждены и давно из Сизо повыходили, еще при Пете, можешь кого-то в пример привести? А все Беркута которые людей на Майдане убивали и калечили на паРашу давно посбегали, угадай при ком, причем последние сбежали аж 2017 году, иначе как откровенным саботажем я это назвать не могу.
Так, что можно сколько угодно кричать про реванш коллаборантов при дебиле-малоросе Зеле, это все правда, но почву для этого реванша подготовил именно Петя, не знаю намеренно или непреднамеренно, но это просто факт, который вы упорно отрицаете.
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Петя своим бездействием в плане борьбы с коррупцией, проведении реальных реформ, а не их имитации, наказанию рыгов и прочей коллаборантской мрази, которая просто притихла на время, неосознанно или преднамеренно подготовил почву для реванша, а при Зеле этот самый реванш уже непосредственно начался.
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немецкий флаг не повод ********** кацапу откривать рот!
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Этот АК легальный - целое видео есть как она его зарегистрировала через МВД и Ах, какого человека
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Риги и зеленки давно люлей не получали.
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Беркут на свободе! Ефремов на свободе! уголовные дела на участников Революции Достоинства! патриоты в тюрьмах!!!! А ПРИ ЧЕМ ТУТ ЗЕЛЕНСКИЙ!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))
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Все виновные Беркута посбегали на паРашу в 2014-2017 годах, Ефремов вышел на свободу в 20018. Но при чем тут Порох правда?
Я конечно понимаю, что на фоне капитулянта-малороса Зели практически любой может выглядеть лидером и спасителем нации, но лепить из Пети святого глупо, он им явно небыл.
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не реванш...не?
вчитайтесь! т.е. из-за проведения АТО, а никак не из-за агрессии рахи и сепарни "громадяни стали переселенцями" ???? да????

Обыски у Чорновол подтверждают то, что представители реванша начали наступление на Революцию Достоинства, - заявление "Народного фронта" - Цензор.НЕТ 6325

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А навіщо він "угарним газом" дихав? Обыски у Чорновол подтверждают то, что представители реванша начали наступление на Революцию Достоинства, - заявление "Народного фронта" - Цензор.НЕТ 6973 Риг думав що в легенях притивогаз-безсмертний?
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Не нужно было её трогать.
Она не подсудна. Обыски у Чорновол подтверждают то, что представители реванша начали наступление на Революцию Достоинства, - заявление "Народного фронта" - Цензор.НЕТ 7451
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Мрази зеленые !!!! Пора вынимать вилы !!!
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Силовики останнім часом стали проводити ніби "жіночий геноцид, за жінок взялися слабаки, брата Єрмака приміром не чіпають.
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Удивляться нечего, к власти пришли враги Украины.
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Народный фронт сделал очень много для не допущения калорадного реванша в Украине,ну вот, ******** деньги на забор с *********,как пример.
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После вируса начнем вешать земерзтоту. Даю лайфак: подогнать кран с телескопической стрелой, навязать петель и скопом отправить с Украины. Ни одной пули - они нужны фронту. Зеленого ****** - першого на эшафот. Кроме рвотного рефлекса ничего не вызывает. Шоб ти сдох, ублюдок.
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Мене дивує ось що- чому за такої кількості бойових хомʼяків за пʼять років не було звільнено ані Крим, ані Донбас?
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