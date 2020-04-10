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 Политика Украины
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Все про:банки (1725) законопроект (2379) МВФ (2877) Приватбанк (618) Разумков Дмитрий (464)

 У Разумкова нет даты второго чтения "антиКоломойского" законопроекта: Таблица с поправками еще не сформирована

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не решается прогнозировать, когда парламент приступит к рассмотрению во втором чтении законопроекта о банках.

Об этом он заявил на брифинге после совещания руководства парламента с главами фракций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если мы говорим о его рассмотрении, к сожалению, я не могу сказать, когда это произойдет по той простой причине, что по состоянию на сегодня еще не сформирована таблица", -  сказал спикер.

Он напомнил, что профильный комитет после того, как сформирует сравнительную таблицу к законопроекту, должен "пройтись по поправкам", и только после этого этот документ можно будет рассматривать в зале заседаний Рады.

"Работают все интенсивно. Думаю, что на это уйдет немного времени", - добавил Разумков.

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Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Законопроект был принят в первом чтении 30 марта, в понедельник, 6 апреля, истек срок подачи поправок к нему.

Источник: https://censor.net.ua/n3188126
 
 
 Топ комментарии
 
Через деякий час для зебілів стане зрозумілим, що грошей нема і не буде. Ось тут і почнуться важкі часи для Рахункова та інших зебілів.
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Жванецкий уже давно сказал, что если б депутаты сдавали экзамен, большинство отсеялось бы на диктанте. У Разумкова нет даты второго чтения "антиКоломойского" законопроекта: Таблица с поправками еще не сформирована - Цензор.НЕТ 9968
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Главное было земельку продать олигархам, а теперь дефолт быстренько и скупим ее совсем дешево, ну и Банк Коломойскому вернуть святая всех святых.
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ЗЕбліадота на перехресті чи вже пішла нахер до дефолту? Хтось знає?
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якщо орфографічні правки врахують в комітеті, то їх мабуть буде небагато У Разумкова нет даты второго чтения "антиКоломойского" законопроекта: Таблица с поправками еще не сформирована - Цензор.НЕТ 9640
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Жванецкий уже давно сказал, что если б депутаты сдавали экзамен, большинство отсеялось бы на диктанте. У Разумкова нет даты второго чтения "антиКоломойского" законопроекта: Таблица с поправками еще не сформирована - Цензор.НЕТ 9968
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Главное было земельку продать олигархам, а теперь дефолт быстренько и скупим ее совсем дешево, ну и Банк Коломойскому вернуть святая всех святых.
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Через деякий час для зебілів стане зрозумілим, що грошей нема і не буде. Ось тут і почнуться важкі часи для Рахункова та інших зебілів.
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Красава нарідом обраний ЗЕ ! Горить у вогні коронивірусу , коли нарід сидить вдома,та як на арені стадіону за цим спостерігає!
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И денег от МВФ хочется и папашу злить страшно.Таблица у них не сложилась У Разумкова нет даты второго чтения "антиКоломойского" законопроекта: Таблица с поправками еще не сформирована - Цензор.НЕТ 2913
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Nado objavit novyje vybori,poskolku eta rada uze nemozet rabotat
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Это надо было делать уже на следующий день после прошлых выборов.
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Проще принять второй антиколомойский закон.
И оговорить тиражирование фейковых "поправок", вернее лишение депутатского мандата
за подобные действия.
А то коломойские кичатся умением довести до абсурда любую часть депутатской работы.
Всё по катехизису коломойского в ссср (гугл).
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