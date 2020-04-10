 13 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 348 заболевших, - Кличко

Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В столице количество киевлян, заболевших коронавирусом за минувшие сутки увеличилось на 13 человек. Всего в столице уже 348 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил он.

Среди заболевших 8 женщин в возрасте от 21 до 91 года. И 14-летняя девушка. Также четверо мужчин - от 35 до 71 года. Среди киевлян заболевших за минувшие сутки - двое медиков.

В больницы столицы госпитализировали трех пациентов. Остальные лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков.

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