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 Киевские новости, Общество
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 13 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 348 заболевших, - Кличко

В Киеве по состоянию на утро 10 апреля 13 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, всего в столице 348 заболевших.

Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В столице количество киевлян, заболевших коронавирусом за минувшие сутки увеличилось на 13 человек. Всего в столице уже 348 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил он.

Среди заболевших 8 женщин в возрасте от 21 до 91 года. И 14-летняя девушка. Также четверо мужчин - от 35 до 71 года. Среди киевлян заболевших за минувшие сутки - двое медиков.

В больницы столицы госпитализировали трех пациентов. Остальные лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков.

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Источник: https://censor.net.ua/n3188125
 
 
 Топ комментарии
 
Педаля как всегда...
Вчера в Киеве было 300, сегодня 348, но по его мнению добавилось всего 13 13 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 348 заболевших, - Кличко - Цензор.НЕТ 7515
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Всё норм - так на онлайн-уроках учат. 13 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 348 заболевших, - Кличко - Цензор.НЕТ 6883
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так я не понял, хорошковский уже склеил ласты или еще нет
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Педаля как всегда...
Вчера в Киеве было 300, сегодня 348, но по его мнению добавилось всего 13 13 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 348 заболевших, - Кличко - Цензор.НЕТ 7515
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Всё норм - так на онлайн-уроках учат. 13 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 348 заболевших, - Кличко - Цензор.НЕТ 6883
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А как же 26 попов. Или они не киевляне?
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Во Львовской области количество инфицированных - 82 человека
В городе Киеве - 348 человек
Но комендантский час хотят ввести именно во Львове . Где логика ?
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Печенег к отцу пришел, и сказала кроха: Папа, я -то тут причем, если русским плохо?13 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Києві, загалом 348 осіб захворіли, - Кличко - Цензор.НЕТ 92
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Так есть тестирование или нет?Если нет тестов,то каким образом идёт подтверждение заболевших?А если есть,то в таком случае почему разноняют тему,что не хватает тестов?И вообще....частные клиники не несут ответственности за достоверность тестов.А в гос.клиниках (это всего 7 в Киеве)делают тесты только по назначению семейного врача.
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