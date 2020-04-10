 13 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 348 заболевших, - Кличко

Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"В столице количество киевлян, заболевших коронавирусом за минувшие сутки увеличилось на 13 человек. Всего в столице уже 348 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил он.
Среди заболевших 8 женщин в возрасте от 21 до 91 года. И 14-летняя девушка. Также четверо мужчин - от 35 до 71 года. Среди киевлян заболевших за минувшие сутки - двое медиков.
В больницы столицы госпитализировали трех пациентов. Остальные лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков.
Вчера в Киеве было 300, сегодня 348, но по его мнению добавилось всего 13
В городе Киеве - 348 человек
Но комендантский час хотят ввести именно во Львове . Где логика ?