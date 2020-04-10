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 Политика Украины
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 Рада не будет рассматривать закон о банках в понедельник, - нардеп "Голоса" Железняк

Возможно будет еще одно внеочередное заседание Рады на следующей неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

"Пока коалиция и президент не планируют выносить закон о банках на это внеочередное заседание. Говорят, что возможно будет еще одно внеочередное заседание на следующей неделе. Позиция партии "Голос" однозначна - вопрос банков должен быть первым", - говорится в сообщении.

Также Железняк опубликовал пока предварительную повестку дня:

- 3279 (изменения бюджета 2020)
- 2370 (земельные кадастры)
- 3320 (медицинские вопросы, связанные с карантином)
- 3132 (вопрос АМКУ)
- 3276 (особенности судебного контроля на период карантина)
- 1049 (единый счет с минус табачной правки)
- 2339 (ответственность за поджоги травы)
- постановления об отмене голосования о рынке земли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада соберется 13 апреля на внеочередное заседание, - Разумков

Рада не будет рассматривать закон о банках в понедельник, - нардеп Голоса Железняк 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188122
 
 
 Топ комментарии
 
Цугцванг. Или дефолт нападёт, или Беня... Рада не будет рассматривать закон о банках в понедельник, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 4798
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А что так ?
коалиция и президент с Коломойским еще не закрыли все финансовые вопросы ?

бухгалтера Коломойского и слуги народа не свели дебет с кредитом за президентские выборы ???
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а почему МЫ опять платить должны за банкет квартала с коломойским ?
я не хочу дефолта, при чем при дефолте все долги сохраняются и их все равно нужно будет выплачивать ...
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Цугцванг. Или дефолт нападёт, или Беня... Рада не будет рассматривать закон о банках в понедельник, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 4798
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А что так ?
коалиция и президент с Коломойским еще не закрыли все финансовые вопросы ?

бухгалтера Коломойского и слуги народа не свели дебет с кредитом за президентские выборы ???
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Еще не определились, какой конец они предпочитают...
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Бубочка пока не рассчитался за рекламные услуги с 1+1 т.е. Г+Г
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а почему МЫ опять платить должны за банкет квартала с коломойским ?
я не хочу дефолта, при чем при дефолте все долги сохраняются и их все равно нужно будет выплачивать ...
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Это как в лодке если одна крыса съела все припасы то голодают все! Нех было эту крысу на борт брать и тем более делать её капитаном!
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а с теми 73% что за него голосовали что делать ???
у нас столько леса уже нет в Украине ...
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Ничего озера есть и черное море можно утопить! Хотя это раньше надо было делать!
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Нашивки им специальные на одежду, и чтобы с ними везде и ходили. И чтобы было понятно, что слабые мозги хуже любого коронавируса.
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Да норм чем скорей дефолт тем скорей снесут это недарозумение Бубочку и его шоблу слуг урода!
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ДЕФО́ЛТ:

Невыполнение денежных обязательств в установленный срок; неуплата долгов, финансовая несостоятельность.

долги не списывают а проценты пеня и штрафы с отсрочкой выплачивать прейдется ....
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Красава нарідом обраний ЗЕ ! Горить у вогні коронивірусу , коли нарід сидить вдома, як на арені стадіону за цим спостерігає!
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Вместо того, чтобы направить миллиарды Коломойского на медицину, мы миллиарды государства отдадим Коломойскому.
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Воно їм треба? Вони влаштовують шоу для голодного наріду. Венідіктовій дали команду вчепитись в Чорновіл
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