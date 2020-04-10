 Рада не будет рассматривать закон о банках в понедельник, - нардеп "Голоса" Железняк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.
"Пока коалиция и президент не планируют выносить закон о банках на это внеочередное заседание. Говорят, что возможно будет еще одно внеочередное заседание на следующей неделе. Позиция партии "Голос" однозначна - вопрос банков должен быть первым", - говорится в сообщении.
Также Железняк опубликовал пока предварительную повестку дня:
- 3279 (изменения бюджета 2020)
- 2370 (земельные кадастры)
- 3320 (медицинские вопросы, связанные с карантином)
- 3132 (вопрос АМКУ)
- 3276 (особенности судебного контроля на период карантина)
- 1049 (единый счет с минус табачной правки)
- 2339 (ответственность за поджоги травы)
- постановления об отмене голосования о рынке земли.
коалиция и президент с Коломойским еще не закрыли все финансовые вопросы ?
бухгалтера Коломойского и слуги народа не свели дебет с кредитом за президентские выборы ???
я не хочу дефолта, при чем при дефолте все долги сохраняются и их все равно нужно будет выплачивать ...
у нас столько леса уже нет в Украине ...
Невыполнение денежных обязательств в установленный срок; неуплата долгов, финансовая несостоятельность.
долги не списывают а проценты пеня и штрафы с отсрочкой выплачивать прейдется ....