 За сутки в РФ выявлено 1786 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число инфицированных - почти 12 тыс., 94 человека - умерли

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсант", сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Накануне прирост составил 1459 человек. Общее число заразившихся достигло 11 917.
За сутки умерли 18 человек, общее число достигло 94. Выздоровели 97 человек, всего - 795.
Регионы с наибольшим числом новых случаев заражения:
- Москва — 1124 (всего — 7822);
- Московская область — 182;
- Республика Коми — 58;
- Санкт-Петербург — 35;
- Ульяновская область — 34.
Большинство заразившихся коронавирусом в Москве младше 65 лет, сообщил городской оперштаб в Telegram.
Среди новых заболевших:
- 43% — от 18 до 45 лет;
- 36,5% — от 46 до 65 лет;
- 11,5% — от 66 до 80 лет;
- 3,5% — старше 80 лет;
- 5,5% — дети.
Напомним, с конца марта в Москве и большинстве регионов России введен режим самоизоляции. За его нарушение грозят штрафы на сумму до 15 тыс. руб. Гражданам разрешается выходить из дома только в случае крайней необходимости: чтобы сходить в ближайший магазин или аптеку, вынести мусор, погулять с домашним животным, обратиться за медицинской помощью, съездить на работу.
Тем более что у них сейчас там наблюдается всплеск смертности от ОРЗ и насморка... в общем от чего угодно но только не от коронавируса...
надеюсь что просто тестов нет...
другие районы пока опустим даже...
"на олєнях утром раннім " ?
По данным независимых СМИ и блогеров, случаев заражения коронавирусом и смертей от него в Беларуси намного больше.-------------------------------------------------------------------------------------------
Завтра очікувано Білорусь обжене Україну...
БАцька допі..дівся.
динаміка наростання в рашці офуєнна..
білье лише в Індії та Білорусі..
Vladimir Shevchuk12 минут назад
У 170 врачей и пациентов больницы в Уфе предварительно нашли коронавирус
Думаю чехам надо возбудить уголовное дело против московии за установку новых памятников сталину, например, в Сургуте.
В Германии смертность от вируса - 2,1%
В Южной Корее - 2 %
В США - 3,6 %
..
В Италии более 12%
итд...
А в рашке - 0,8%
Кто верит в такой маразм, что вирус почти не действет на рашистов?
Конечно нет.
В рашке умерло на порядок больше от вируса, но это тщательно скрывается...
Рашисты хоть бы уже врать научились разумно.
во-первых, ковид сорвал блицкриг с восхождением х.ла на пожизненный трон (поправки и изнасилования Конституции рахи-пид*рахи)
во-вторых..он ставит под большое сомнение присутствие мировых лидеров на победобесно-юбилейном параде в мацкве (а х.ло этого триумфа уже не один год ждет...а тут и повод вроде бы как был...и про смягчение санкций под "новичок" полуразбавленный погутарить можно было....но...тут х*** х.лу на воротник)
в-третьих... так лоханулся с показушным визитом в инфекционку ))) и костюмчик красиво сидел, и такие фото хероического подвига...и херась - рядом ВИП-ковид-больной терся ))))
а в-четвертых... на фоне карантинов и санкций еще и саудиты на кадык давят... нефте-баксы тают как утренний смог над кремлем...еще и в колени кланяться надо ))))
короче...у х.ла с коронавирусом - свои многоходовочки)))
мне если можно конечный вывод... рашка хитромудрит или таки ей хвост прищимят ?
Для ликвидации пандемии необходимо пожертвовать одной страной на планете.
Ответьте на два вопроса:
1. Какую страну вы выберите?
2. Почему именно россию?