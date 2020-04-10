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Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 За рубежом, Здоровье
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 За сутки в РФ выявлено 1786 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число инфицированных - почти 12 тыс., 94 человека - умерли

В России за последние сутки зарегистрировано 1786 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсант", сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Накануне прирост составил 1459 человек. Общее число заразившихся достигло 11 917.

За сутки умерли 18 человек, общее число достигло 94. Выздоровели 97 человек, всего - 795.

Регионы с наибольшим числом новых случаев заражения:

  • Москва — 1124 (всего — 7822);
  • Московская область — 182;
  • Республика Коми — 58;
  • Санкт-Петербург — 35;
  • Ульяновская область — 34.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия по каким-то причинам приостановила переговоры об освобождении украинских политзаключенных, - Полозов

Большинство заразившихся коронавирусом в Москве младше 65 лет, сообщил городской оперштаб в Telegram.

Среди новых заболевших:

  • 43% — от 18 до 45 лет;
  • 36,5% — от 46 до 65 лет;
  • 11,5% — от 66 до 80 лет;
  • 3,5% — старше 80 лет;
  • 5,5% — дети.

Напомним, с конца марта в Москве и большинстве регионов России введен режим самоизоляции. За его нарушение грозят штрафы на сумму до 15 тыс. руб. Гражданам разрешается выходить из дома только в случае крайней необходимости: чтобы сходить в ближайший магазин или аптеку, вынести мусор, погулять с домашним животным, обратиться за медицинской помощью, съездить на работу.

Источник: https://censor.net.ua/n3188121
 
   
 Топ комментарии
 
народ, активніше! ставте плюсики під новиною!
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На московии возбудили уголовное дело против Чехии за снос памятника коневу в Праге.
Думаю чехам надо возбудить уголовное дело против московии за установку новых памятников сталину, например, в Сургуте.
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народ, активніше! ставте плюсики під новиною!
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Как то сомнительно верить в статистику *****...
Тем более что у них сейчас там наблюдается всплеск смертности от ОРЗ и насморка... в общем от чего угодно но только не от коронавируса...
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Запрос «Крым наш» перенаправляется сюда.
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но камни с неба...извините...по назначению и туда же
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Петербург чето отстает от Москвы...
надеюсь что просто тестов нет...
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Ульяновская обл. - 34? а Забайкалье, Кемеровская обл.,Дальний восток...??? всё в нормально как у нас в Николаевской
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между Питером и Москвой перемещается куча народу каждый день...
другие районы пока опустим даже...
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а на чому туди добереться вірус ?
"на олєнях утром раннім " ?
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Минздрав Беларуси насчитал 1981 зарегистрированный случай коронавируса. Также, согласно официальным данным, всего выздоровело 169, всего умерло 19 человек. На лечении остаются 1793 человека.
По данным независимых СМИ и блогеров, случаев заражения коронавирусом и смертей от него в Беларуси намного больше.-------------------------------------------------------------------------------------------
Завтра очікувано Білорусь обжене Україну...
БАцька допі..дівся.
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Эпидемия среди кровожадных россиян это не такое уж и бедствие...
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Что то мало. Недоработки на местах? Виновных наказать.
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За добу в РФ виявлено 1786 нових випадків захворювання на COVID-19. Загальна кількість інфікованих - майже 12 тис., 94 людини - померли - Цензор.НЕТ 8680споко..
динаміка наростання в рашці офуєнна..

білье лише в Індії та Білорусі..

Vladimir Shevchuk12 минут назад
У 170 врачей и пациентов больницы в Уфе предварительно нашли коронавирус
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v raske gorazdo bolse jest bolejucix kak minimum 10 raz bolse.Perspektyve dolzny byt lyderom po koroneviruse vo vsiom mire
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На московии возбудили уголовное дело против Чехии за снос памятника коневу в Праге.
Думаю чехам надо возбудить уголовное дело против московии за установку новых памятников сталину, например, в Сургуте.
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В высокоразвитых странах, где медицина хорошо развита, где реальная статистика... смертность от вируса начинается с 2%.
В Германии смертность от вируса - 2,1%
В Южной Корее - 2 %
В США - 3,6 %
..
В Италии более 12%
итд...
А в рашке - 0,8%
Кто верит в такой маразм, что вирус почти не действет на рашистов?
Конечно нет.
В рашке умерло на порядок больше от вируса, но это тщательно скрывается...
Рашисты хоть бы уже врать научились разумно.
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Смертность низкая в странах где много тестирований. В этих странах регистрируют много людей которые легко переносят болезнь, включая тех кто переносят болезнь без симптомов. Много контактировавших которые просто проверяют себя, а не как в Украине, когда у больного уже двустороння пневмония.
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у самоизолировавшегося х.ла...с этим коронавирусом свои счеты...кровавые
во-первых, ковид сорвал блицкриг с восхождением х.ла на пожизненный трон (поправки и изнасилования Конституции рахи-пид*рахи)
во-вторых..он ставит под большое сомнение присутствие мировых лидеров на победобесно-юбилейном параде в мацкве (а х.ло этого триумфа уже не один год ждет...а тут и повод вроде бы как был...и про смягчение санкций под "новичок" полуразбавленный погутарить можно было....но...тут х*** х.лу на воротник)
в-третьих... так лоханулся с показушным визитом в инфекционку ))) и костюмчик красиво сидел, и такие фото хероического подвига...и херась - рядом ВИП-ковид-больной терся ))))
а в-четвертых... на фоне карантинов и санкций еще и саудиты на кадык давят... нефте-баксы тают как утренний смог над кремлем...еще и в колени кланяться надо ))))
короче...у х.ла с коронавирусом - свои многоходовочки)))
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Давайте возьмем для примера почти одинаковые по добыче месторождения в Саудовской Аравии и в России. В Саудовской Аравии есть 150 скважин, у которых дебет примерно тысяча-две тонн в сутки. России, чтобы получить такое же количество нефти, нужно примерно две тысячи скважин. У Саудовской Аравии нефть фонтанирующая, она сама идет. У России таких скважин - меньше двух процентов, а 82 процента - это станки-качалки. Если заглушить такое гигантское количество скважин, они начнут зарастать парафином, на Севере - замерзать, потом еще дороже будет их запустить. А некоторые заново запустить будет и невозможно. То есть Россия на такое сокращение(***1 2 млн барелів видобутку,НЕ ЕКСПОРТУ-до 8,5 млн тон ) пойти не может технически.(***попробує знову наї..ати)
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ой... я по нефте-недрам ваще не копенгаген!...
мне если можно конечный вывод... рашка хитромудрит или таки ей хвост прищимят ?
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🤞если бы рашу опустили , то вся эта свистопляска с карантином стоила того... но трампушка верно .уйлу служит
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СОЦОПРОС.
Для ликвидации пандемии необходимо пожертвовать одной страной на планете.
Ответьте на два вопроса:
1. Какую страну вы выберите?
2. Почему именно россию?
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Дуже гарна новина . Гинуть російські фашисти . Це не може не радувати всіх людей доброї волі , які прагнуть миру і процвітання . Надіюсь , ситуація в фашистській росії буде розвиватись по катастрофічному сценарію .
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