 За сутки в РФ выявлено 1786 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число инфицированных - почти 12 тыс., 94 человека - умерли

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсант", сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Накануне прирост составил 1459 человек. Общее число заразившихся достигло 11 917.

За сутки умерли 18 человек, общее число достигло 94. Выздоровели 97 человек, всего - 795.

Регионы с наибольшим числом новых случаев заражения:

Москва — 1124 (всего — 7822);

Московская область — 182;

Республика Коми — 58;

Санкт-Петербург — 35;

Ульяновская область — 34.

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Большинство заразившихся коронавирусом в Москве младше 65 лет, сообщил городской оперштаб в Telegram.

Среди новых заболевших:

43% — от 18 до 45 лет;

36,5% — от 46 до 65 лет;

11,5% — от 66 до 80 лет;

3,5% — старше 80 лет;

5,5% — дети.

Напомним, с конца марта в Москве и большинстве регионов России введен режим самоизоляции. За его нарушение грозят штрафы на сумму до 15 тыс. руб. Гражданам разрешается выходить из дома только в случае крайней необходимости: чтобы сходить в ближайший магазин или аптеку, вынести мусор, погулять с домашним животным, обратиться за медицинской помощью, съездить на работу.