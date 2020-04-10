 "Мой герой - это ты": ЮНИСЕФ представил книгу о борьбе с COVID-19 для детей. Есть версия на украинском

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Во всем мире жизнь детей полностью изменилась - большинство из них живут в странах с той или иной формой ограниченного передвижения или карантина", - говорит исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе.

По ее словам, книга поможет детям "освоить этот новый ландшафт и узнать, как они могут предпринять небольшие действия, чтобы стать героями в своих собственных историях".

Книга под названием "Мой герой - это ты, как дети могут бороться с COVID-19!" рассказывает о фантастическом существе Арио, которое помогает детям понять, как они могут защитить себя, свои семьи и друзей от коронавируса и как справляться с трудными эмоциями в условиях новой реальности.

Книга уже переведена на несколько языков, включая украинский и русский.

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