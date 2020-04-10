 "На грани выживания": На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят безработицу из-за карантина и программу действий правительства

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Также в студии обсудят такие вопросы: В каких условиях работают наши врачи в Украине и за рубежом? Какими могут быть последствия пожара вблизи Чернобыля?
Гости студии:
Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины;
Сергей Марченко, министр финансов Украины;
Игорь Петрашко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;
Марина Лазебная, министр социальной политики Украины;
Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;
Егор Фирсов, исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины;
Давид Арахамия, глава фракции партии "Слуга народа";
Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";
Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность";
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь";
Ярослав Железняк, заместитель главы фракции партии "Голос";
Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины;
Елена Мискун, руководитель отдела экологизации промышленности Общественной организации "Экодия".
незнаю почему но мне от шустика воняет кварталом и откровенной заказухой скандалов и ругни ...
Справа Шустрьій этому способствует.
О войне и армии ни слова.
Ставленник Зеленского Таран, типа министр обороньі, отменил указ Полторака о реформе ВСУ.
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Пашут бедолаги как рабы на галерах и днем и ночью и в снег и в карантин !!!
Сергей Марченко, министр финансов Украины;
Игорь Петрашко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;
Марина Лазебная, министр социальной политики Украины;
Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;
Егор Фирсов, исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины;
Давид Арахамия, глава фракции партии "Слуга народа";
Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За
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***, какая компашка собралась! прямо джекпот. нужно срочно прислать на программу автозак и паковать всех этих мразей.
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Са́вік Шу́стер (при народженні - Шевеліс Шустеріс[1][4]; нар. 22 листопада 1952, Вільнюс, Литовська РСР, СРСР) - журналіст із канадським та італійським громадянством, автор і ведучий програми «Шустер LIVE», засновник ТОВ «Савік Шустер Студія». Заслужений журналіст України (2012)[5].
Володіє мовами: литовською, російською, англійською, французькою, італійською, івритом, німецькою; розуміє, проте майже не спілкується українською.
Всего год прошел с момента победы зебилизма и они уже на грани выживания.