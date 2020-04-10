 7 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано на Киевщине. Всего 140 заболевших, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

Всего официально подтвеждены 140 случаев COVID-19.

Из них на стационарном лечении - 44 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 96 человек.

Из них 10 детей: 3 - пгт Козин; 1 - Обухов; 1 - с. Лесники; 1 - с. Гатное; 1 - с. С. Борщаговка; 1 - г. Борисполь, 1 - г. Ирпень; 1- Полесский район.

Выздоровели - 6 :человек (женщина, 21 год, г. Бровари, мужчина 51 год, г. Белая Церковь, женщина 34 года, с. Дмитровка, женщина 60 лет, г.. Обухов, мужчина 41 год, Ставищенский район, мужчина 41 год, пгт. Козин).

Умерло 5 человек (новых случаев за сутки нет).

Подозрение на заражение имеют 583 человека. Больше всего в Киево-Святошинском (152) и в Обуховском (70) районах.

Установлено медицинское наблюдение за 1607 контактными лицами.

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