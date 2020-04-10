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 Политика Украины
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Все про:ВР (24770) Разумков Дмитрий (464)

 Рада соберется 13 апреля на внеочередное заседание, - Разумков

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание в понедельник, 13 апреля. Депутаты рассмотрят поправки в госбюджет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

"Заседание ориентировочно состоится в 14 часов, и я надеюсь, что оно будет продолжаться не очень долго, потому что большинство вопросов обсудили", - сказал спикер.

Верховная Рада будет рассматривать поправки в государственный бюджет, которые не смогли принять на предыдущем заседании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Председатели фракций и руководство Рады собрались на заседание с участием Шмыгаля

Источник: https://censor.net.ua/n3188111
 
 
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Никаких поправок в бюджет без антиКаломойского закона! Дефолт так дефолт!
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Срочно переходите в режим нано-заседаний Рада соберется 13 апреля на внеочередное заседание, - Разумков - Цензор.НЕТ 463
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Чорты собирается в чёртову дюжину!
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а Клоун там будет ?
мне нравится смотреть как он просит что то у ВР своим гнусавым, плачущим голоском...
Смешно так у него получается... Рада соберется 13 апреля на внеочередное заседание, - Разумков - Цензор.НЕТ 815
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Кошак Помоечный а с каких пор Зеленский для тебя клоун? Помню год назад ты знатно за него пукан себе разрывал! Рада соберется 13 апреля на внеочередное заседание, - Разумков - Цензор.НЕТ 1600
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иди в клинику срочно...
у тебя полный провал с памятью...
пускай назначат МРТ твоей жижи в черепной коробке для начала..., это я тебе почти как дохтур советую...
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Кошак ты не думай что у меня память как у гупешки! Ну если не будет лениво найду твои опусы годичной давности!
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найди и я покаюсь прямо здесь...
если не найдешь, то ты брехливый мудак... Рада збереться 13 квітня на позачергове засідання, - Разумков - Цензор.НЕТ 7154
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Или ты так уверен что тут архивы потерли и найти будет проблематично?
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наоборот...
это будет очень легко сделать...
давай жду...
или ты брехливый мудак, как я и писал выше...
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Верховная Рада соберется на внеочередное заседание в понедельник, 13 апреля. Депутаты рассмотрят поправки в госбюджет Источник: https://censor.net.ua/n3188111



PDRSи - ви ж порушуєте свій же закон де більше 10 людей не може збиратись в одному місці у час карантину !!!
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