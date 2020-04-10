 Рада соберется 13 апреля на внеочередное заседание, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

"Заседание ориентировочно состоится в 14 часов, и я надеюсь, что оно будет продолжаться не очень долго, потому что большинство вопросов обсудили", - сказал спикер.

Верховная Рада будет рассматривать поправки в государственный бюджет, которые не смогли принять на предыдущем заседании.

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