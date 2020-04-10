 Рада соберется 13 апреля на внеочередное заседание, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.
"Заседание ориентировочно состоится в 14 часов, и я надеюсь, что оно будет продолжаться не очень долго, потому что большинство вопросов обсудили", - сказал спикер.
Верховная Рада будет рассматривать поправки в государственный бюджет, которые не смогли принять на предыдущем заседании.
мне нравится смотреть как он просит что то у ВР своим гнусавым, плачущим голоском...
Смешно так у него получается...
у тебя полный провал с памятью...
пускай назначат МРТ твоей жижи в черепной коробке для начала..., это я тебе почти как дохтур советую...
если не найдешь, то ты брехливый мудак...
это будет очень легко сделать...
давай жду...
или ты брехливый мудак, как я и писал выше...
PDRSи - ви ж порушуєте свій же закон де більше 10 людей не може збиратись в одному місці у час карантину !!!