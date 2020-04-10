 Ляшко о тестировании на коронавирус в Николаевской области: Нашли определенные нарушения. Были даны рекомендации

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера мы с командой Минздрава посетили Николаевскую область, где рассматривали ситуацию отсутствия случаев коронавирусной болезни... отследили все алгоритмы от звонка пациента к семейному врачу. От отбора образцов до доставки образцов. Есть определенные проблемы в этом алгоритме. Определенные нарушения. Были даны рекомендации. Я думаю, что в ближайшее время ситуация в Николаевской области по количеству тестирований будет улучшаться", - заявил замминистра.
"Провели ночью спецоперацию: отобрали образцы от больных с пневмонией в лечебных учреждениях Николаевской области и доставили их на исследование в другую область, потом сверили результаты, чтобы убедиться, что нет никакого сокрытия данных. Проверили алгоритмы. Имеем определенные проблемы в этом алгоритме, даны рекомендации. Эти рекомендации будут учтены, и в Николаевской области будет улучшена ситуация по увеличению количества тестирований", - сказал он.
Однако Ляшко не рассказал, почему в Николаевской области не выявили случаев заболевания.
Также замминистра сообщил, что также больше не будет задержек с результатами тестирования в Харьковской области, так как харьковские лаборатории уже получили подтверждение от референс-лаборатории и могут оперативно проводить тестирование.
Украина - 471 чел/ млн;
Польша - 2626 чел/ млн;
Кацапстан - 6852 чел/ млн;
Израиль - 13557 чел/ млн;
ОАЕ - 59967 чел/ млн;
И даже сраная Колумбия больше тестирует чем Украина- 660 чел/ млн;
Зато мы уверенно побеждаем Камбоджу (345 тестов), Уганду (72) и Нигерию (23).
Это победа, Ляшко своими успехами должен гордится!
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Залишається питання якості експрес-тестів.
Знаешь такую развитую европейскую страну?
Но, Колумбия, титаническими усилиями, продолжает лидировать с показателями тестирования 686 чел/ млн.
Победа Ляшко очевидна! МЫ скоро достигнем показателей тестирования мощных развитых стран, таких как Эквадор (1083 чел/млн.), Албания (1120 чел/млн.) и надеюсь переплюнем Перу (1470) и Коста-Рику (1236).
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Как думаешь, как отделить носителей от здоровых?
Ты им позвони, скажи: "Это эксперт Андрей Дидовик беспокоит, израильские врачи - дураки, а медицина в Израиле - гавно!"
https://twitter.com/i/status/1248296774521049088