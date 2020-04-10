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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:карантин (2800) Николаевская область (958) Ляшко Виктор (241) COVID-19 (3590) коронавирус (2197)

 Ляшко о тестировании на коронавирус в Николаевской области: Нашли определенные нарушения. Были даны рекомендации

По итогам проверки ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Николаевской области Министерство здравоохранения намерено изменить алгоритм тестирования на COVID-19.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера мы с командой Минздрава посетили Николаевскую область, где рассматривали ситуацию отсутствия случаев коронавирусной болезни... отследили все алгоритмы от звонка пациента к семейному врачу. От отбора образцов до доставки образцов. Есть определенные проблемы в этом алгоритме. Определенные нарушения. Были даны рекомендации. Я думаю, что в ближайшее время ситуация в Николаевской области по количеству тестирований будет улучшаться", - заявил замминистра.

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"Провели ночью спецоперацию: отобрали образцы от больных с пневмонией в лечебных учреждениях Николаевской области и доставили их на исследование в другую область, потом сверили результаты, чтобы убедиться, что нет никакого сокрытия данных. Проверили алгоритмы. Имеем определенные проблемы в этом алгоритме, даны рекомендации. Эти рекомендации будут учтены, и в Николаевской области будет улучшена ситуация по увеличению количества тестирований", - сказал он.

Однако Ляшко не рассказал, почему в Николаевской области не выявили случаев заболевания.

Также замминистра сообщил, что также больше не будет задержек с результатами тестирования в Харьковской области, так как харьковские лаборатории уже получили подтверждение от референс-лаборатории и могут оперативно проводить тестирование.

Источник: https://censor.net.ua/n3188110
 
 
 Топ комментарии
 
План по заболевшим не выполняют? Непорядок!!!
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Интересные цифры тестирования в расчете на 1 млн. населения на 09.04.2020:
Украина - 471 чел/ млн;
Польша - 2626 чел/ млн;
Кацапстан - 6852 чел/ млн;
Израиль - 13557 чел/ млн;
ОАЕ - 59967 чел/ млн;
И даже сраная Колумбия больше тестирует чем Украина- 660 чел/ млн;
Зато мы уверенно побеждаем Камбоджу (345 тестов), Уганду (72) и Нигерию (23).
Это победа, Ляшко своими успехами должен гордится!
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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Бунт в Николаевской области! Не хотят записывать все трупы в умерших от ковида! Срочно летит второй после АВакова в стране и решает проблему!
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Интересные цифры тестирования в расчете на 1 млн. населения на 09.04.2020:
Украина - 471 чел/ млн;
Польша - 2626 чел/ млн;
Кацапстан - 6852 чел/ млн;
Израиль - 13557 чел/ млн;
ОАЕ - 59967 чел/ млн;
И даже сраная Колумбия больше тестирует чем Украина- 660 чел/ млн;
Зато мы уверенно побеждаем Камбоджу (345 тестов), Уганду (72) и Нигерию (23).
Это победа, Ляшко своими успехами должен гордится!
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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Тиждень тому було лише 164. Так, що динаміка тестувань позитивна.
Залишається питання якості експрес-тестів.
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100% настолько "позитивна", что еще немного и догоним Экваториальную Гвинею
Знаешь такую развитую европейскую страну?

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Сегодня 10.04.2020 показатели тестирования на 1 млн. населения - Украина 538 чел/ млн., уверенно обходит Боцвану (491 чел/ млн.) и Парагвай (317).
Но, Колумбия, титаническими усилиями, продолжает лидировать с показателями тестирования 686 чел/ млн.
Победа Ляшко очевидна! МЫ скоро достигнем показателей тестирования мощных развитых стран, таких как Эквадор (1083 чел/млн.), Албания (1120 чел/млн.) и надеюсь переплюнем Перу (1470) и Коста-Рику (1236).
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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И что даёт это тестирование? Сам себеответь на вопрос - ну протестируем мы всех дважды. Что и кому это даст?
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Больных можно изолировать, здоровым можно работать, а не сидеть взаперти и не обрушивать экономику. Для этого нужно знать кто болен, а кто нет.
Как думаешь, как отделить носителей от здоровых? Ляшко про тестування на коронавірус у Миколаївській області: Знайшли певні порушення. Було надано рекомендації - Цензор.НЕТ 9855
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Конкретно для этого случая никак отделить больных от здоровых нельзя.
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Ну конечно, израильские медики просто об этом не догадываются (13,557 чел/млн.).
Ты им позвони, скажи: "Это эксперт Андрей Дидовик беспокоит, израильские врачи - дураки, а медицина в Израиле - гавно!" Ляшко про тестування на коронавірус у Миколаївській області: Знайшли певні порушення. Було надано рекомендації - Цензор.НЕТ 6882
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Южная Корея быстро локализовала эпидемию именно благодаря большому числу тестирований. Больше их на миллион населения тогда только Эмираты сделали.
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План по заболевшим не выполняют? Непорядок!!!
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