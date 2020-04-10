 Ляшко о тестировании на коронавирус в Николаевской области: Нашли определенные нарушения. Были даны рекомендации

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера мы с командой Минздрава посетили Николаевскую область, где рассматривали ситуацию отсутствия случаев коронавирусной болезни... отследили все алгоритмы от звонка пациента к семейному врачу. От отбора образцов до доставки образцов. Есть определенные проблемы в этом алгоритме. Определенные нарушения. Были даны рекомендации. Я думаю, что в ближайшее время ситуация в Николаевской области по количеству тестирований будет улучшаться", - заявил замминистра.

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"Провели ночью спецоперацию: отобрали образцы от больных с пневмонией в лечебных учреждениях Николаевской области и доставили их на исследование в другую область, потом сверили результаты, чтобы убедиться, что нет никакого сокрытия данных. Проверили алгоритмы. Имеем определенные проблемы в этом алгоритме, даны рекомендации. Эти рекомендации будут учтены, и в Николаевской области будет улучшена ситуация по увеличению количества тестирований", - сказал он.

Однако Ляшко не рассказал, почему в Николаевской области не выявили случаев заболевания.

Также замминистра сообщил, что также больше не будет задержек с результатами тестирования в Харьковской области, так как харьковские лаборатории уже получили подтверждение от референс-лаборатории и могут оперативно проводить тестирование.