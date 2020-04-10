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 Политика Украины
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Все про:отставка (2566) суд (23005) судья (2230) Высший совет правосудия (334)

 Судьи массово уходят в отставку: ВСП удовлетворил сразу 17 заявлений

Высший совет правосудия удовлетворил заявления об отставке сразу 17 судей разных инстанций. Среди судей, уволившихся в отставку – две судьи Верховного Суда – Ирина Сапрыкина и Валентина Курило.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП, передает "Цензор.НЕТ".

Также в отставку ушли сразу десять судей апелляционных судов, причем из них четыре – судьи Харьковского апелляционного суда.

Такое массовое увольнение судей в течение одного дня ранее фиксировалось только во времена предыдущей судебной реформы, в 2016 году. По мнению судьи Дубенского горрайонного суда Ровенской области Александра Жуковская, которая известна тем, что в последние несколько лет ведет блог, рассказывая о реалиях судейской жизни, это только начало.

"Понимаете, когда, наконец, преодолели многолетнюю дискриминацию в оплате труда судей и с Нового, 2020 года все получали достойное вознаграждение, судейское сообщество работало молча. И днем, и ночью, и в карантин. И марки за свой счет, и картриджи заправлять, и маски/дезинфекторы покупать. Многие даже решали самостоятельно как транспортировать аппарат суда к месту работы. Сплотились и работали, потому что не надо было беспокоится о деньгах (например, не хватает в суде чего-из собственного кармана выделили часть дохода и все). Первая инстанция знала, что получит одинаково достойное вознаграждение, адекватное уровню ответственности и затраченным усилиям.

Но за три месяца, уже в четвертый раз, другие ветви власти пытаются изменить ситуацию. Мы бы подождали месяц-два с урезанным вознаграждением, пока действует карантин, но нет ничего более постоянного, чем временное. История с четырехлетним так и незавершенным квалифоцениванием научила. Судьи просто устали. И не верят.

Это не популярно, но правда: судейское вознаграждение единственная реальная гарантия независимости судьи.

Только если об этом заговорить вслух, то обязательно забрасывают камнями в ответ.

Поэтому судьи молча увольняются", - считает она.

Жуковская напомнила, что есть 8 решений Конституционного суда Украины, в которых говорится, что судейское вознаграждение нельзя уменьшать.

"Кстати, в Америке аналогично судьям запрещено уменьшать оплату труда, независимо от ситуации в стране", - подчеркнула она.

Как сообщал ранее в комментарии "Цензор.НЕТ" замглавы ВСП Алексей Маловацкий, фонд зарплаты судей и работников аппаратов судов недофинансирован на 80%.

В ВСП напомнили, что на сегодняшний день в судебной системе Украины наблюдается серьезная нехватка судейских кадров: из предусмотренных 7295 штатных должностей в судах, заполнено только 5192, из которых лишь 4751 судья имеет полномочия на осуществление правосудия. В 23% судов, в основном первого уровня, незаполненными остаются около 50% и более штатных должностей судей.

В конце марта Высший совет правосудия на внеочередном заседании утвердил консультативное заключение к законопроекту "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (№3279), которым предусмотрено сокращение размера судейского вознаграждения и обратился к депутатам с предложением воздержаться от принятия положений, которые будут нарушать конституционные гарантии независимости судей.

Источник: https://censor.net.ua/n3188106
 
 
 Топ комментарии
 
А когда напишут: "В Украине начались массовые аресты судей и пересмотр несправедливых решений, которые они вынесли за все годы работы. Первые осужденные судьи уже находятся в колониях. На конфискованное имущество у них строятся новые мосты, дороги, детские сады и школы" ?
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Судьи массово уходят в отставку...

Да пускай уходят, но только перед увольнением пускай пишут декларацию о доходах. И если что-то не соответствует, то конфисковать. Иначе они сейчас миллионерами уходят и счастливы..
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Щось не бачив вакантних посад судді в центрах зайнятості.
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Нема проблем, бо Зе знайде суддів у Кривому Рогу. Освіта для суддів не потрібна, як і для міністрів.
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А когда напишут: "В Украине начались массовые аресты судей и пересмотр несправедливых решений, которые они вынесли за все годы работы. Первые осужденные судьи уже находятся в колониях. На конфискованное имущество у них строятся новые мосты, дороги, детские сады и школы" ?
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Чтобы судить судью, нужен другой судья... А ворон ворону глаз не выклюет. 😎
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Взагалі то рішення суду має бути перш за все ЗАКОННИМ. Питання ж справедливості слід ставити до того, хто приймає ЗАКОН, яким неухильно має керуватися суддя.
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Количество решений ЕСПЧ в пользу граждан Украины и суммы выплаченных Украиной компенсаций?
Выходит, решения выносились вопреки Законам?
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Все проcтіше і тупіше. Закони України приймаються без врахування європейських конвенцій...
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Суди в Україні приймають рішення "Іменем України", але, в основному, керуючись одним законом - законом наживи. Я не зустрічав жодного суддю, який би, із сімєю, жив у хрущівці, ба, навіть в нормальному багатоквартирному будинку, хіба на початку карєри судді. У всіх суддів по декілька квартир, особняків, та нерухомість по Іспаніях. Правильно тут кажуть: Написавши заяву на звільнення суддя, як би, підводить риску під певним етапом свого життя. От нехай відзвітує, що він мав, до приходу на посаду судді, що і за які кошти має зараз? Надлишок конфісковувати , реалізовувати , а кошти в дохід держави, яку він пограбував. І це буде вища справедливість.
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Херня полная. Проблема не в судьях, а в отсутствии расстрела за взятку.
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Судьи массово уходят в отставку...

Да пускай уходят, но только перед увольнением пускай пишут декларацию о доходах. И если что-то не соответствует, то конфисковать. Иначе они сейчас миллионерами уходят и счастливы..
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а они перед уходом НЕ покажут...а вот через пару лет когда декларации уже НЕ надо подавать, вдруг купят яхту и дом в Испании квадратов на 2000...
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Щось не бачив вакантних посад судді в центрах зайнятості.
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у нас багато вакантів у судах. Для прикладу, у нас в апеляції (Закарпаття) суддів вистачає тільки на одну кримінальну колегію (3 чоловіки) а має бути, як мінімум 3 колегії. В райсудах взагалі катастрофа.
Просто там процедура працевлаштування виключає добір через центр зайнятості.
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бо в центрі зайнятості суддів не набирають
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Что то судьи не живут в малосемейках! Почти у всех "маленькие хатынки". Да пусть уходят, в квартале кадров много ждёт своей очереди
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Избирать судей как депутатов-проблема сразу решится и то на два года.
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Всех, кто уволился по собственному желанию, никогда больше на эту работу не принимать!
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А всіх, кого візьме зевлада треба звільнити!
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На основании того, что они служат Мамоне, а не Правосудию.
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Это пустословие. Увольнение и приём на работу происходит в соответствии с трудовым законодательством и пр. нормативными актами. И тем более на это не влияют всякие сказки.
Так, на основании какого закона, судья уволившийся по собственному желанию, не может вновь устроиться на данную должность в соответствии со всеми необходимыми процедурами?
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Прокуроров,начальников полиции ,судей надо избирать . Это решит много вопросов.
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прокурорів ніде у світі не обирають, щодо решти - так.
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Крысы, они всегда чувствуют шухер и заранее покидают корабль. Тонущий корабль по ЗЕлёным вымпелом с изображением весёлого Роджера в шутовском колпаке. И прекрасно понимают, что очередной народный взрым несёт в себе прямую, и я бы даже сказал НЕОТВРАТИМУЮ угрозу не только их маеткам но и непосредственно их ж..м, шеям и прочим частям их дурнопахнущих коррупцией и политическим угодничеством тел.
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под зеленым колпаком они бегут, а под поросячьей задницей им было хорошо - почему же называешь их крысами? Таким образом скоро потужный Реформатор скоро один совсем останется,

негоже так своих прихвостней предавать))
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На жаль, Порох не встиг реформувати нижчі ланки суддівства. Реформували лише Верховний суд. Нинішня реформа від зелених як раз і направлена на знищення незалежності Верховного суду. Судді нижчих рівнів це ще ставленики Портнова, чому він так себе гарно відчуває.
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нахрена? У судді ВС зарплата 250к, а пожиттєве грошове утримання = 90% від зарплати.
Вони можуть спокійно подорожувати по світу, на власну "пенсію"
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Не 250тис.грн., а до 350тис.грн. Пенсія не 90%, а 50%. Тобто до 150...170тис.грн ЧИСТИМИ.

Все ж прописано в Загонах про Конституційний Суд (ст.26,27), Законі про Судоустрій і Статус Суддів (розділ Х), перехідних положеннях ціх законів. Мінімальна зарплата судді (місцевого) - 30 мінімальних зарплат по Україні. Тобто 2,1*30=63тис.грн.
Для суддів вищих рангів - 50 і 75 мінімальних зарплат. Тобто до 75*2,1=157тис.грн. - доплатами (за вислугу років і т.п.) це є 350тис.грн і більше.

Все це результат порошенківської антиконституційної судової реформи 2016року. При середній зарплаті по країні 10 тис.грн зарплата суддів 63...350тис.грн (6...35 середніх зарплат по країні) є порушенням демократичного принципу рівноправ'я і верховенства права, який декларує наша Конституція.

Ціми антиконституційними законами судді виділені в окрему касту і для них створене окреме від "звичайних" громадян законодавство. Порушений конституційний принцип один закон для всіх. Для суддів - ст.27 Закону про КС і Розділ Х закону про Судоустрій, для звичайних громадян - Закон про Пенсійне страхування. Для звичайних громадян діапазон мінімальної і максимальної пенсії 1,8...15тис.грн, а для суддів - 31...170тис.грн. Для звичайних громадян мінімум 35 років стажу, а для суддів достатньо і 8. Звичайні громадяни наповнюють пенсійний фонд і отримують мізерні пенсії, а судді споживають той ПФУ (бо система "солідарна") і жирують на пенсії нічого не роблячи.

На прикладі т.з. судової реформи видно, як Порошенко гвалтував Конституцію і фундамент нашої державності. Замість демократії просував феодалізм. Замість демократичних принципів рівноправ'я, верховенства права і ринкової економіки - договірняки і поділ громадян на клани. За крикливим фасадом реформ ховається повернення до тоталітарного устрою. За демонстративним патриотизмом - руйнування конституційного устрою держави, до неминуче веде до зникнення держави з мапи світу.

Во всіх демократичних державах судді такі самі громадяни як і всі інши, і на них поширюються такі само закони, як і для інших громадян. Їх зарплати прив'язані до середньої зарплати по країні і не перевершують найвищу зарплату бюджетника - президента. Вилка зарплат держслкжбовців прописана в законі (в США 7:1), а пенсії призначаються по однаковому для всіх закону. Не прийнятий бюджет - всі держслужбовці не отримують зарплату.

Порівняйте це з нашою вилкою 35:1, яка є у нас для зарплат суддів по відношенню до середньої зарплати в країні. Подивіться на МІНІМАЛЬНУ пенсію самого затрапезного судді (31 тис.грн), яка в 2 рази перевершує МАКСИМАЛЬНУ пенсію "звичайних" громадян (15тис.грн), і стане очевидною вся ціна демагогії Порошенка про 144 реформи. Реформування було, але воно йшло в протилежному від демократії напрямку - в напрямку тоталітаризму.
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Так,кретины и без судей могут назначать виновных и давать сроки ареста,даже и без следователей могут.
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Мають зараз непогані зарплати, ось і тікають поки не позрізали.
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Обиделись... ну ничего, в палатах каменных и в колесницах люксовых как-нибудь переживут.
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Слава богу!! Меньше будет очень дорогих взяточников!!
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Слава богу!! Меньше будет очень дорогих взяточников!!
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Заледве не заплакав. Надіюся, суддів які звільняють, перевірять на доброчесність і уважно перерахують квартири і авто.
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" І марки за свій рахунок, і картриджі заправляти, і маски/дезінфектори купувати." А маєтки з сотнями квю метрів житлової площі і гектарами землі з мерседесами є за що купувати?????!!!!Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3188106
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я думаю все проще...насобирали просто уже ПРАВНУКАМ и хотят жить в свое удовольствие...ну и концы подчистить что не начинали интересоваться откуда у обычного судьи появилась вилла в Испании или Италии например через время...бумагу они за свой счет покупали...уроды
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чуют крысы что страна на грани грандиозного шухера )))))
не видел ни одного судью нищенствующего )))))
просто модно сча сопли пускать прокурорам, судьям, мусорам. ну очень им тяжело жить)))))
а кому сейчас легко, крысы?))))
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я могу пойти в судьи и мой друг Изя Васерман тоже пойдет! куда звонить?
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Судебная система просто разрушается. Те, кто думают, что судьи должны работать за копейки на энтузиазме, конечно ошибаются.
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