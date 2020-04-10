 Судьи массово уходят в отставку: ВСП удовлетворил сразу 17 заявлений

Об этом сообщает пресс-служба ВСП, передает "Цензор.НЕТ".

Также в отставку ушли сразу десять судей апелляционных судов, причем из них четыре – судьи Харьковского апелляционного суда.

Такое массовое увольнение судей в течение одного дня ранее фиксировалось только во времена предыдущей судебной реформы, в 2016 году. По мнению судьи Дубенского горрайонного суда Ровенской области Александра Жуковская, которая известна тем, что в последние несколько лет ведет блог, рассказывая о реалиях судейской жизни, это только начало.

"Понимаете, когда, наконец, преодолели многолетнюю дискриминацию в оплате труда судей и с Нового, 2020 года все получали достойное вознаграждение, судейское сообщество работало молча. И днем, и ночью, и в карантин. И марки за свой счет, и картриджи заправлять, и маски/дезинфекторы покупать. Многие даже решали самостоятельно как транспортировать аппарат суда к месту работы. Сплотились и работали, потому что не надо было беспокоится о деньгах (например, не хватает в суде чего-из собственного кармана выделили часть дохода и все). Первая инстанция знала, что получит одинаково достойное вознаграждение, адекватное уровню ответственности и затраченным усилиям.

Но за три месяца, уже в четвертый раз, другие ветви власти пытаются изменить ситуацию. Мы бы подождали месяц-два с урезанным вознаграждением, пока действует карантин, но нет ничего более постоянного, чем временное. История с четырехлетним так и незавершенным квалифоцениванием научила. Судьи просто устали. И не верят.

Это не популярно, но правда: судейское вознаграждение единственная реальная гарантия независимости судьи.

Только если об этом заговорить вслух, то обязательно забрасывают камнями в ответ.

Поэтому судьи молча увольняются", - считает она.

Жуковская напомнила, что есть 8 решений Конституционного суда Украины, в которых говорится, что судейское вознаграждение нельзя уменьшать.

"Кстати, в Америке аналогично судьям запрещено уменьшать оплату труда, независимо от ситуации в стране", - подчеркнула она.

Как сообщал ранее в комментарии "Цензор.НЕТ" замглавы ВСП Алексей Маловацкий, фонд зарплаты судей и работников аппаратов судов недофинансирован на 80%.

В ВСП напомнили, что на сегодняшний день в судебной системе Украины наблюдается серьезная нехватка судейских кадров: из предусмотренных 7295 штатных должностей в судах, заполнено только 5192, из которых лишь 4751 судья имеет полномочия на осуществление правосудия. В 23% судов, в основном первого уровня, незаполненными остаются около 50% и более штатных должностей судей.

В конце марта Высший совет правосудия на внеочередном заседании утвердил консультативное заключение к законопроекту "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (№3279), которым предусмотрено сокращение размера судейского вознаграждения и обратился к депутатам с предложением воздержаться от принятия положений, которые будут нарушать конституционные гарантии независимости судей.