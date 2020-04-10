 Судьи массово уходят в отставку: ВСП удовлетворил сразу 17 заявлений

Об этом сообщает пресс-служба ВСП, передает "Цензор.НЕТ".
Также в отставку ушли сразу десять судей апелляционных судов, причем из них четыре – судьи Харьковского апелляционного суда.
Такое массовое увольнение судей в течение одного дня ранее фиксировалось только во времена предыдущей судебной реформы, в 2016 году. По мнению судьи Дубенского горрайонного суда Ровенской области Александра Жуковская, которая известна тем, что в последние несколько лет ведет блог, рассказывая о реалиях судейской жизни, это только начало.
"Понимаете, когда, наконец, преодолели многолетнюю дискриминацию в оплате труда судей и с Нового, 2020 года все получали достойное вознаграждение, судейское сообщество работало молча. И днем, и ночью, и в карантин. И марки за свой счет, и картриджи заправлять, и маски/дезинфекторы покупать. Многие даже решали самостоятельно как транспортировать аппарат суда к месту работы. Сплотились и работали, потому что не надо было беспокоится о деньгах (например, не хватает в суде чего-из собственного кармана выделили часть дохода и все). Первая инстанция знала, что получит одинаково достойное вознаграждение, адекватное уровню ответственности и затраченным усилиям.
Но за три месяца, уже в четвертый раз, другие ветви власти пытаются изменить ситуацию. Мы бы подождали месяц-два с урезанным вознаграждением, пока действует карантин, но нет ничего более постоянного, чем временное. История с четырехлетним так и незавершенным квалифоцениванием научила. Судьи просто устали. И не верят.
Это не популярно, но правда: судейское вознаграждение единственная реальная гарантия независимости судьи.
Только если об этом заговорить вслух, то обязательно забрасывают камнями в ответ.
Поэтому судьи молча увольняются", - считает она.
Жуковская напомнила, что есть 8 решений Конституционного суда Украины, в которых говорится, что судейское вознаграждение нельзя уменьшать.
"Кстати, в Америке аналогично судьям запрещено уменьшать оплату труда, независимо от ситуации в стране", - подчеркнула она.
Как сообщал ранее в комментарии "Цензор.НЕТ" замглавы ВСП Алексей Маловацкий, фонд зарплаты судей и работников аппаратов судов недофинансирован на 80%.
В ВСП напомнили, что на сегодняшний день в судебной системе Украины наблюдается серьезная нехватка судейских кадров: из предусмотренных 7295 штатных должностей в судах, заполнено только 5192, из которых лишь 4751 судья имеет полномочия на осуществление правосудия. В 23% судов, в основном первого уровня, незаполненными остаются около 50% и более штатных должностей судей.
В конце марта Высший совет правосудия на внеочередном заседании утвердил консультативное заключение к законопроекту "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (№3279), которым предусмотрено сокращение размера судейского вознаграждения и обратился к депутатам с предложением воздержаться от принятия положений, которые будут нарушать конституционные гарантии независимости судей.
Выходит, решения выносились вопреки Законам?
Да пускай уходят, но только перед увольнением пускай пишут декларацию о доходах. И если что-то не соответствует, то конфисковать. Иначе они сейчас миллионерами уходят и счастливы..
Просто там процедура працевлаштування виключає добір через центр зайнятості.
Так, на основании какого закона, судья уволившийся по собственному желанию, не может вновь устроиться на данную должность в соответствии со всеми необходимыми процедурами?
негоже так своих прихвостней предавать))
Вони можуть спокійно подорожувати по світу, на власну "пенсію"
Все ж прописано в Загонах про Конституційний Суд (ст.26,27), Законі про Судоустрій і Статус Суддів (розділ Х), перехідних положеннях ціх законів. Мінімальна зарплата судді (місцевого) - 30 мінімальних зарплат по Україні. Тобто 2,1*30=63тис.грн.
Для суддів вищих рангів - 50 і 75 мінімальних зарплат. Тобто до 75*2,1=157тис.грн. - доплатами (за вислугу років і т.п.) це є 350тис.грн і більше.
Все це результат порошенківської антиконституційної судової реформи 2016року. При середній зарплаті по країні 10 тис.грн зарплата суддів 63...350тис.грн (6...35 середніх зарплат по країні) є порушенням демократичного принципу рівноправ'я і верховенства права, який декларує наша Конституція.
Ціми антиконституційними законами судді виділені в окрему касту і для них створене окреме від "звичайних" громадян законодавство. Порушений конституційний принцип один закон для всіх. Для суддів - ст.27 Закону про КС і Розділ Х закону про Судоустрій, для звичайних громадян - Закон про Пенсійне страхування. Для звичайних громадян діапазон мінімальної і максимальної пенсії 1,8...15тис.грн, а для суддів - 31...170тис.грн. Для звичайних громадян мінімум 35 років стажу, а для суддів достатньо і 8. Звичайні громадяни наповнюють пенсійний фонд і отримують мізерні пенсії, а судді споживають той ПФУ (бо система "солідарна") і жирують на пенсії нічого не роблячи.
На прикладі т.з. судової реформи видно, як Порошенко гвалтував Конституцію і фундамент нашої державності. Замість демократії просував феодалізм. Замість демократичних принципів рівноправ'я, верховенства права і ринкової економіки - договірняки і поділ громадян на клани. За крикливим фасадом реформ ховається повернення до тоталітарного устрою. За демонстративним патриотизмом - руйнування конституційного устрою держави, до неминуче веде до зникнення держави з мапи світу.
Во всіх демократичних державах судді такі самі громадяни як і всі інши, і на них поширюються такі само закони, як і для інших громадян. Їх зарплати прив'язані до середньої зарплати по країні і не перевершують найвищу зарплату бюджетника - президента. Вилка зарплат держслкжбовців прописана в законі (в США 7:1), а пенсії призначаються по однаковому для всіх закону. Не прийнятий бюджет - всі держслужбовці не отримують зарплату.
Порівняйте це з нашою вилкою 35:1, яка є у нас для зарплат суддів по відношенню до середньої зарплати в країні. Подивіться на МІНІМАЛЬНУ пенсію самого затрапезного судді (31 тис.грн), яка в 2 рази перевершує МАКСИМАЛЬНУ пенсію "звичайних" громадян (15тис.грн), і стане очевидною вся ціна демагогії Порошенка про 144 реформи. Реформування було, але воно йшло в протилежному від демократії напрямку - в напрямку тоталітаризму.
не видел ни одного судью нищенствующего )))))
просто модно сча сопли пускать прокурорам, судьям, мусорам. ну очень им тяжело жить)))))
а кому сейчас легко, крысы?))))