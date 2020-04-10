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 Политика Украины
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Все про:законопроект (2379) поправки (60) Приватбанк (618) Гетманцев (55)

 Профильный комитет не успеет подготовить законопроект о банках к понедельнику, - Гетманцев

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не подготовит к внеочередному заседанию Верховной Рады в понедельник банковский законопроект во втором чтении, заявляет его глава Данила Гетманцев.

Об этом Гетманцев сказал журналистам перед началом согласительного совета руководителей фракций и групп в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы как комитет не готовы выносить на понедельник этот законопроект", - сказал он.

Гетманцев подчеркнул, что комитет намерен работать быстро, и не будет затягивать подготовку законопроекта ко второму чтению, однако при этом не будет нарушать регламент работы Рады.

"Будем работать в более быстром темпе, не будем затягивать ни минуты. Не будем рассматривать от поправки к поправке. Будем каким-то образом группировать, но при этом я хочу чтобы вы поняли: мы не будем нарушать регламент", - отметил Гетманцев.

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Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Законопроект был принят в первом чтении 30 марта, в понедельник, 6 апреля, истек срок подачи поправок к нему.

Источник: https://censor.net.ua/n3188104
 
 
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Кого вы имеете в виду? Гондонов, которые подали 16 тыс правок?
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Работайте непрерывно без сна по 35 часов и отрабатывайте наши деньги. Время на сон 4 часа.Мы наняли вас на работу.Пока понимаем,что вы плохие(мягко сказано) работники.В цивилизованном обществе давно уже самораспустились. По всем критериям работники некудышние,Ответственности не какой и действительно для вас *какая разница*.С вас три шкуры необходимо снимать,чтобы от вас получить хоть какой нибудь результат от ваших телодвижений.
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Спочатку розгляньте про "**********" 1000грн. пенсіонерам
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Подобное "художество" в 16 тыс. правок к одному Закону некоторых депутатов правоохренители должны квалифицировать, как умышленное препятствие работе высшего государственно органа вплоть до измены Родине. Вчера опубликовали эти правки - так они почти все на одном ксероксе размножены с почти одинаковыми текстами, внизу только фамилии стоят разные - это организованное массовое уголовное преступление и подлежит немедленному расследованию и наказанию.
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