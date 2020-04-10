 Профильный комитет не успеет подготовить законопроект о банках к понедельнику, - Гетманцев

Об этом Гетманцев сказал журналистам перед началом согласительного совета руководителей фракций и групп в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы как комитет не готовы выносить на понедельник этот законопроект", - сказал он.

Гетманцев подчеркнул, что комитет намерен работать быстро, и не будет затягивать подготовку законопроекта ко второму чтению, однако при этом не будет нарушать регламент работы Рады.

"Будем работать в более быстром темпе, не будем затягивать ни минуты. Не будем рассматривать от поправки к поправке. Будем каким-то образом группировать, но при этом я хочу чтобы вы поняли: мы не будем нарушать регламент", - отметил Гетманцев.

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Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Законопроект был принят в первом чтении 30 марта, в понедельник, 6 апреля, истек срок подачи поправок к нему.