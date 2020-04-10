 Импорт "чувствительных" к незаконному ввозу потребительских товаров вырос на 24,5% до $3,35 млрд, - Нефьодов. ИНФОГРАФИКА

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Таможенной службы Максим Нефьодов, передает Цензор.НЕТ.

"О результатах борьбы с контрабандой. Как вы, возможно слышали, импорт в Украину просел на 2.4% меньше 2019-го (притом что в бюджете заложены 11.3% роста). Возможно, это потому что контрабанда выросла? И больше товаров возится скрыто от контроля? Так вот нет. Как раз белый импорт ВСЕХ рисковых категорий товаров вырос в 1-м квартале 2020 (даже несмотря на то, что в марте начался карантин). Есть 2 варианта:

- или украинцы начали покупать на 43% больше одежды и на 71% больше телефонов, все стали существенно богаче и начали носить по 2 трубки и 2 пары джинсов одновременно

- или большинство этих товаров и так всегда ввозились на территорию Украины, но серым / черным способом

Сами решайте, что кажется более вероятным", - рассказал Нефьодов.

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"Импорт потребительских товаров, "чувствительных" к незаконному ввозу, существенно прыгнул на 24,5% - с 2 700 000 000 долл. до 3 350 000 000 долл. Такие потребительские товары - продукты, фармацевтическая продукция, мобильные телефоны, бытовая техника, мебель, одежда и обувь - составляют 27,7% объемов импорта", - добавил он.

"А что же в импорте упало? Сырьевые товары и средства производства, которые составляют 58,4% импорта, просели - на 9,3% руда, кокс, дизель, уголь, промоборудование, тракторы и грузовики. Даже интуитивно понятно, что риски контрабанды там существенно меньше, провезти лесами-полями эшелоны угля или прокатный стан под видом зеленого горошка малореально. Это свидетельство замедления промпроизводства - отдельный вызов для страны, но вряд ли доказательство расцвета контрабандных схем. Ну и, традиционно, вынужден добавить. Да, ситуация улучшается. Нет, она не стала прекрасной. Таможня, благодаря многим преданным и профессиональным таможенникам, работает лучше. Но не идеально. Реформа будет занимать еще долгое время - и никогда не победит контрабанду на 100%. Но сможет ее существенно сжать", - резюмировал Нефьодов.



