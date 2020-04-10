 Аваков о возможном премьерстве: Надеюсь, Бог милует. Мне и теперешний глава Кабмина нравится

Об этом он написал в комментариях к своему посту в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Так, один из пользователей соцсети под постом министра уточнил, готовится ли Аваков к премьерству.

"Надеюсь, Бог милует. Мне теперешний премьер (Денис Шмыгаль. - Ред.) нравится!" - написал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выплаты безработным в связи с карантином составят 1800-8400 грн и будут начисляться с первого дня подачи заявления, - Аваков

Как сообщалось ранее, Аваков говоря о сроках завершения карантина, выразил надежду, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а окончательно оправится - к лету. Кроме того он добавил, что в Украине из-за карантина и коронавируса минимум 55% украинцев оказались в финансовой зоне риска. В связи с этим, выплаты безработным в связи с карантином составят 1800-8400 грн и будут начисляться с первого дня подачи заявления.