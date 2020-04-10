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 Политика Украины
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Все про:Аваков (3027) Кабмин (11990) Шмыгаль Денис (221)

 Аваков о возможном премьерстве: Надеюсь, Бог милует. Мне и теперешний глава Кабмина нравится

Глава МВД Арсен Аваков, который в своем последнем посте в соцсети рассказал, когда, по его мнению может завершиться карантин, а также о мерах, которые принимает власть для поддержки граждан, заявил, что не хочет становиться главой правительства.

Об этом он написал в комментариях к своему посту в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Так, один из пользователей соцсети под постом министра уточнил, готовится ли Аваков к премьерству.

"Надеюсь, Бог милует. Мне теперешний премьер (Денис Шмыгаль. - Ред.) нравится!" - написал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выплаты безработным в связи с карантином составят 1800-8400 грн и будут начисляться с первого дня подачи заявления, - Аваков

Аваков о возможном премьерстве: Надеюсь, Бог милует. Мне и теперешний глава Кабмина нравится 01

Как сообщалось ранее, Аваков говоря о сроках завершения карантина, выразил надежду, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а окончательно оправится - к лету. Кроме того он добавил, что в Украине из-за карантина и коронавируса минимум 55% украинцев оказались в финансовой зоне риска. В связи с этим, выплаты безработным в связи с карантином составят 1800-8400 грн и будут начисляться с первого дня подачи заявления.

Источник: https://censor.net.ua/n3188102
 
 
 Топ комментарии
 
Согласен, если учитывать, что он сейчас реально теневой президент.... Аваков о возможном премьерстве: Надеюсь, Бог милует. Мне и теперешний глава Кабмина нравится - Цензор.НЕТ 2881


Аваков о возможном премьерстве: Надеюсь, Бог милует. Мне и теперешний глава Кабмина нравится - Цензор.НЕТ 7144

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Скільки Сабаков заплатив цезору щоб його так часто цитували? пан Бутусов звітки така любов до міністра которого не підтримує 95 % населення, котрий зганьбив себе тим що замість реформи поліції збудував банальне ОЗУ. Який пускає пил в очі зеленому))) Да видивиться що робиться в поліції. А воно коментує то що йому не потрібно коментувати..кожний висер не обходиться без авакова чи його говномета Геращенка))
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и глазки... то светятся надеждой
(и пальцы перекрещены...и на ногах тоже))))
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Согласен, если учитывать, что он сейчас реально теневой президент.... Аваков о возможном премьерстве: Надеюсь, Бог милует. Мне и теперешний глава Кабмина нравится - Цензор.НЕТ 2881


Аваков о возможном премьерстве: Надеюсь, Бог милует. Мне и теперешний глава Кабмина нравится - Цензор.НЕТ 7144

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Шутник, однако!
А кресло - "электрический стул" для Вашей попы не подойдет?
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Скільки Сабаков заплатив цезору щоб його так часто цитували? пан Бутусов звітки така любов до міністра которого не підтримує 95 % населення, котрий зганьбив себе тим що замість реформи поліції збудував банальне ОЗУ. Який пускає пил в очі зеленому))) Да видивиться що робиться в поліції. А воно коментує то що йому не потрібно коментувати..кожний висер не обходиться без авакова чи його говномета Геращенка))
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не больше чем Кондитер. Чисто финансовые возможности.
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и глазки... то светятся надеждой
(и пальцы перекрещены...и на ногах тоже))))
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Авиация Израиля разбомбила перевалочную базу ВКС России в Сирии
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Тролль, что значит "надеюсь"? В Украине что, премьеров насильно через "не хочу" ставят?
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Поліція пояснила причини затримання українського воїна-добровольця: це безпечніше, ніж затримувати сепарпатистів і окупантів, а план давати треба...
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а нашо сАбакову атвєцтвєнность, якшо він і без формальностєй камандуйєт парадом?
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в нього і так реальна повна власть - мєсний аналог *****
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А это точно АВаков на фото? Просто рыло в наморднике....
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И этот тоже в маске ??? Аваков про можливе прем'єрство: Сподіваюся, Бог милує. Мені і нинішній глава Кабміну подобається - Цензор.НЕТ 431

Не могли из Москвы приличного двойника прислать ?
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В общем, всё ясно: ни Зеленского, ни Авакова в украинской реальности больше нет.

Страной рулят иностранные агенты, во главе с Ермаком.
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Птица Говорун отличается большим умом и сообразительностью.
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2020 рік за вікном. Зручніше облаштовувати свої справи через прокладок.
Аваков про можливе прем'єрство: Сподіваюся, Бог милує. Мені і нинішній глава Кабміну подобається - Цензор.НЕТ 8104
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так нехоче аж пищить ...прем"єрський то "рюкзачок" побільше буде ...
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Зняли з літака на Мальдіви і записали в прем'єри.
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Сподіваюсь, бог тебе скоро помилує, не барись на зустріч з ним.
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Конечно, не хочет. Но надо себя заставлять(с) Аваков про можливе прем'єрство: Сподіваюся, Бог милує. Мені і нинішній глава Кабміну подобається - Цензор.НЕТ 2031
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Ага, как же! Плох тот генерал, который не мечтает стать генералиссимусом! Ну, по крайней мере маршалом или президентом! А наш герой - в кусты? А кто будет бороться за пост вице-премьера, я что ли?
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Никто в здравом уме после Кондитера и Актера в лидеры не полезет. И надежды на мудрый народ (это после Ющенко/Овоща он мудрый?!) тоже нет. Выживаем только за счет патриотов держащих границу от северных варваром. Всё! На то, что бы выдвинуть из своей среды реального Лидера - даже в среде патриотов ресурсов нет! Это кризис государственных людей, пора признать и не питать иллюзий. Слава богу еще при опросах хватает адекватных признавать, что в конфликте виновата РФ - но спроси готов ли он отстаивать государственность с оружием - да даже просто громко сказать "Кацапы- валите нахер!" и многие промолчат. "Мы за мир!" - какой ценой они За мир думаю всем понятно.

Это кризис нас как нации и Граждан Украины. Даже в 90-х мы были сплочённее и разумнее и не велись на "адиннарод" после крымских событий и Тузлы.
Порох - голый король. Зе - пустышка. Нам - писда, ребятки.
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Не свисти. Порох создал современные ВСУ. Армия не вмешивается в политику. Пока не вмешивается.
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Это будет ужасно.Стиль Авакова организовывать договорнички и причём зачастую с преступным миром.Его политика на авторитарности и делячестве.Экономика наверняка развиваться не будет.Уж лучше служивый Шмыгаль. У зе никогда что-то путного не получится при любой исполнительной власти. Зе и его слуги- это следствие.Народ хотел лидера и поэтому у него будет виноват естественно он. И это так и заслуженно. Но основная ответственность лежит на тех, кто отдавал за него голос.Не скулите и не ищите соломинку утопающему в Авакове или в другом.Даже он понимает из-за своего опыта,что дискредитирует самого себя при этой власти Всё равно не поможет.
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