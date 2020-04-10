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 Экономика, Общество
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 Всемирный банк выделил Украине $50 млн для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса

Украина получит дополнительные средства от Всемирного банка в размере $150 млн, в частности, $50 млн для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии COVID-19 и $100 для улучшения уровня социальной защиты в целом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом на встрече в Киеве договорились представители правительства и Всемирного банка.

Уже в мае этого года Украина получит $50 млн для усиления социальной поддержки населения во время мероприятий, направленных на преодоление пандемии COVID-19. Эти средства будут направлены на выплаты пенсионерам, получателям социальной помощи в связи с инвалидностью. Также за счет этих средств на время карантина будет повышен размер субсидии и сняты ограничения на назначение этого вида поддержки тем, кто из-за карантина потерял работу.

Средства будут перечисляться в Государственный бюджет Украины при условии обеспечения правительством повышения эффективности и адресности государственной поддержки уязвимых слоев населения, внедрения дополнительных социальных услуг и услуг по активации для получателей социальной помощи с целью преодоления бедности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всемирный банк готов выделить Украине $135 млн на медицину, - Шмыгаль

Источник: https://censor.net.ua/n3188101
 
   
 Топ комментарии
 
І ми знаємо, що Бєня, Зе, Єрмак і Портнов є найменш захищеними громадянами. Тому гроші будуть направлені до них!
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Совет форумчанПравила форума
 
каждому хватит на 2-х литровую сиську пива!))
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І ми знаємо, що Бєня, Зе, Єрмак і Портнов є найменш захищеними громадянами. Тому гроші будуть направлені до них!
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на вєсь слой замало, а кільком VIP-уязвімим хватить прібарахліцца
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50млн то по $2 на людину, або по $1млн на 50 елітних...?
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"Уязвимые слои населения", это наверное:
Депутаты, министры, их родители, дети, братья и сёстры?
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И кто входит в число этих пятидесяти лишенцев? Их там 450, как на всех поделить?
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Ну, это у нас 450 чловек только... может, хто ещё из офиса президента...по каких-то 100 тыщ севроамериканских... Драхмы, да и только!
Світовий банк виділив Україні $50 млн для підтримки вразливих верств населення в період епідемії коронавірусу - Цензор.НЕТ 3404
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Ермаку заплатите чеканной монетой...
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Ну, хто у нас там зараз самий уязвімий, кого реваншисти намагаються зедушити політічєскімі репресіями?

Світовий банк виділив Україні $50 млн для підтримки вразливих верств населення в період епідемії коронавірусу - Цензор.НЕТ 1682
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Из розданных миллиардов, Украине, кинули мелочь.
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Цікаво чому вони вважають каломойшу, мертвечука, слуг кремля та їх псів сабакова вразливими верствами населення??
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Как кто уязвимый? Бизнес, конечно. Шоколадки и тортики лохторат перестал покупать. Надо помочь бедолаге и иже с ним пережить карантин, выплатить их детям по прожиточному минимуму, им же кушать НАДА.
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Ахмеьтов, Пинчук, Тарута, Коломойский?..
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50000000 / 450 =111111 Неплохая поддержка для самых уязвимых.
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Если сами вы не распределите эти средства нуждающимся (матерям одиночкам, инвалидам и т.д.) то эти средства просто рассует по карманам наша элита - тупо их распихает по карманам - просрет пропьет и пробухает
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а вот и нет! Все будет возвращено обратно через покупку недвижимости, яхт, дорогих авто...
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