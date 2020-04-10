 Геращенко об окончании карантина: "Думаю, это будет первая декада мая"

Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" высказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.



Отвечая на вопрос журналистки о возможных сроках окончания карантина, Геращенко сказал: "Когда президент, правительство и народ Украины будут уверены в том, что нам удалось благодаря карантину остановить эпидемию коронавируса. Я думаю, это будет первая декада мая. Такие оценки связаны с прогнозами ведущих экспертов-вирусологов".



Если сравнить ситуацию с коронавирусом в Украине и других странах, благодаря карантину украинским властям удалось сдержать развитие вируса, отметил замминистра.



Он добавил, что намерение ввести комендантский час в западных областях Украины исходит от мэров Черновцов, Тернополя и Ивано-Франковска, где самые высокие показатели распространения COVID-19. "Но пока такие решения не принимались", - подчеркнул Геращенко.

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