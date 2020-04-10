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 Политика Украины, Общество
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 Геращенко об окончании карантина: "Думаю, это будет первая декада мая"

Карантин в Украине может закончиться в первой декаде мая.

Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" высказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос журналистки о возможных сроках окончания карантина, Геращенко сказал: "Когда президент, правительство и народ Украины будут уверены в том, что нам удалось благодаря карантину остановить эпидемию коронавируса. Я думаю, это будет первая декада мая. Такие оценки связаны с прогнозами ведущих экспертов-вирусологов".

Если сравнить ситуацию с коронавирусом в Украине и других странах, благодаря карантину украинским властям удалось сдержать развитие вируса, отметил замминистра.

Он добавил, что намерение ввести комендантский час в западных областях Украины исходит от мэров Черновцов, Тернополя и Ивано-Франковска, где самые высокие показатели распространения COVID-19. "Но пока такие решения не принимались", - подчеркнул Геращенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3188099
 
 
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Головний епідеміолог висловився
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Влада має поділити Україну на зони ризику і зняти карантин в тих зонах де немає великої кількості захворювань і подивитись на загальну динаміку смертності та виявлення захворювань! Всі зусилля потрібно направити на найбільш постраждалі області, щоб там взяти ситуацію під контроль - направляти медиків та обладнання першочергово в ці області, де хворих найбільше, а не в Італію! Влада поки що не вміє працювати, тільки вчиться але дуже повільно! Потрібно професійно підходити до проблеми, розділяти велику проблему на частини і вирішувати проблему по-частинам! Поки що дії влади не є ефективними а є суцільним піаром! Гарні відеороліки це добре, але за ними мають стояти правильні якісні рішення, продумана політика - а цього немає, немає кому думати і прораховувати сценарії розвитку подій. Аналітики влади абсолютно безголові! Влада повільно приймає рішення, повільно орієнтується в ситуації, повільно розробляє нові сценарії дій! Таке враження що влада 90% часу витрачає на свої внутрішні конфлікти, ще 9% витрачає на піар, а на вирішення реальних проблем лишається тільки 1% часу! Призначенці влади на пости міністрів і чиновників є абсолютно нефаховими і неефективними, Степанов довів свою неефективність ще будучи губернатором, а його призначають міністром МОЗ - це катастрофа!
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Язык без костей. Просто успокаивают население.
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Антон-"колесообозревательный"-сказал,так и будет. Геращенко об окончании карантина: "Думаю, это будет первая декада мая" - Цензор.НЕТ 4890
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Скільки різних мнєній набрасують з олімпу. Час організувати тоталізатор...
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Цікаво, чи поїдуть медвейчух із рабіновичем до мацкви палити фанерний рейхстаг?
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Без дрочуна Кивы делегация будет не полной
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Вы совсем *****тые? В Черновицкой области за прошлые сутки 76 больных на коронавирус. Больных свыше 1500+ . Около 60-ти умерло и около 60- выздоровело. Смертность пока 50% по сравнению с выздоровлением.
Потенциал уже 750 человек умрет. Это на вчера.
Вопрос: "Вы да***ы?"
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основна ваша проблема, не коронавірус, а відсутність мізків
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До 9 травня про закінчення карантину, годі й думати. Бо ОПІЗЖЕННІ, будуть влаштовувати побєдобєсіє!
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Навпаки треба організувати побєдобєсіє і запросити туду хворих на короновірус!
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Пока видим результаты мирных акций протестов на Черниговщине.
Самоорганизовались без твоего участия.
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Хай на Московії влаштовують і збираються. Годі тут заразу розповсюджувати.
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Геращенко об окончании карантина: "Думаю🤩🤩🤩"
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В первой декаде мая они скажут: "Коронавирус, стой раз-два!" И коронавирус чудесным образом испарится, исчезнет и растворится. И не будут его больше завозить из-за границы, а все уже заболевшие моментально выздоровеют. Более того, кризис в экономике тоже магически улетучится и все будет полный зашибись. Вот что значит правильный подход к делу.
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У нас вообще есть санврач или министр здравоохранения, прям интересно причем чиновники МВД к концу карантина?
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Санврача и эпидслужбы отменила Уляна Супрун в рамках Реформы.
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Я про зеленых дебилов - 3х министров здравоохранения, сменяюших друг друга и Главного санврача Украины, сидящего на распиле бюджетных денег, если что.
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А я тебе - ответ на твой вопрос.
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Все вопросы к Супрун.
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у зебилов, как и у рыгов папередники виноваты ))
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Вирус неизбежно пройдет через каждого жителя Планеты и это аксиома. А этот боров в конце апреля скажет - ещё не удалось остановить, умирайте молча от голода, страха, насилия.
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ни хрена это не аксиома. Испанкой переболел только каждый пятый. Но в Украине половина подхватит точно.
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А остальные четыре пятых просто рядом стояли но вирус просто не захотел к ним в лёгкие попасть. Вот ты понимаешь какой бред написал?
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Антоха так лижет не только блюдо, но и ботинки Рюкзакова
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Этот клоун пургу базарит голимую!эпидемия даже разгон еще не взяла!а он в начале мая,какой там,к сажелению самое страшное начнётся в мае.
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Эпидемия будет в мае только начинать разгоняться. А осенью-зимой будет пик. Заразилась не более 1% Земли. Представители разных стран говорили, что переболеют 70-80% населения. Вот можно и прикинуть когда будет пик эпидемии. Он может быть даже не в этом году, при этом нарастая месяц за месяцем. Африканские и теплые страны болеют почти также как и везде. Так что на летний зной не особо приходится рассчитывать.
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ні.. восени очікується наступна хвиля.. як у сезонного грипу..
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Если сравнить ситуацию с коронавирусом в Украине и других странах, благодаря карантину украинским властям удалось сдержать развитие вируса, отметил замминистра.

Это, как если бы кто-то всю жизнь торговал семечками на стаканчик, а потом нечаянно выиграл в лотерею 100 лимонов и начал орать с каждой крыши какой он, оказывается, крутой бизнесмен.
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Цензор, а можна у заголовку уточняти одразу, хто з Геращенків мався на увазі, бо ж збиваєте з пантелику...
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ну...антоха та еще Ванга...
более того...у него кто-то что-то об этом спрашивал??? инфекционист хренов!
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Таке враження, что влада не працює, а займається ворожінням, навипередки один перед одним.
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"Когда президент, правительство и народ Украины будут уверены в том, что нам удалось благодаря карантину остановить эпидемию коронавируса."

Ну да. Как раз мнением народа кто-то интересовался...
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Геращенко об окончании карантина: "Думаю, это будет первая декада мая" - к этому времени все туристы вернутся домой?
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🗣Кроме того, в ходе брифинга он рассказал, что в Украине есть 48 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые пока не задействованы и ожидают массового поступления пациентов. "В целом это 2,7% от всех подготовленных аппаратов", - добавил заминистра.

ЦЕ все,що вам треба знати про актуальний стан добитої Супрун епідеміології в УКРАЇНІ.

СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ"Я прийме ще 48 пацієнтів на ШВЛ. І ВСЕ.Далі прийдетться відключати "безнадійних".. і потім диференціювати..80+..70+ 60+ 50+....((
тобто з заявлених 3500 робочими виявилось 1780
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Т.е на самом деле, не Радуцкий, не его любовница Скалецкая,не придурок Емец,с нынешним Степановым руководили МОЗ Украины последний год! А восставшая из пепла Супрун в голове примитивного тролля Пабло Дудры?
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Есть предложение к Цензору-выделить отдельную колонку,где все чиновники от мера Хаципетовки,до Геращенки со Шмыгалем и Зеленским будут высказывать свои прогнозы о дате окончания карантина! Какая польза от десятка бессмысленных и противоречащих друг другу сообщений разных попугаев от власти
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Помяните мои слова - в соответствии исследованиями американских ученых теплая погода не уменьшит распространение короны - прибывшие на Пасху добавят волну заболевших а это ещё 30 дней - по опубликованным данным тесты далеко не чувствительные не выявляют всех заболевших - в Украине полно хроников и людей с далеко не нормальным повышенным весом а это первые пациетны на корону . Дай Бог чтоб эта зараза всех минула но к сожалению самое худшее впереди и маем это не кончится . Берегите себя и своих близких !
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Помяніть мої слова. Вірусу як вірус, а це те що зараз, це психоз на звичайний вірус, який був і буде завжди. Просто потрібно підсилювати імунну систему.
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Думаю, що ніхєра ти думати не вмієш, бо нічим...
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Сколько бы ни продолжалась эпидемия, на время карантина нужно отменить плату за коммунальные услуги, так как большинство населения не работает и платить не может из своих тощих заначек. Тут бы остаться живу, а не до коммунального жиру. Отметить коммунальные платежи с марта 2020!
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Самый упитанный пупс МВД и вылизыватель не только тарелок Тосик Геращенко, регулярно делающий довольным министра Авfuckова, вновь стремительно ворвался в информационное пространство. Холён, свеж, импозантен. Безжалостно порвал жаждущую фактов аудиторию поразительной осведомлённостью, беспощадно раздавил могучим интеллектом, свирепо ошеломил плодотворной гипотезой.
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Так блюдолиз ще й пекар, токар, ***** і аптекар.
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Антоша, все тарелки у Авакова вылизал?)
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