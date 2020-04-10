Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" высказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос журналистки о возможных сроках окончания карантина, Геращенко сказал: "Когда президент, правительство и народ Украины будут уверены в том, что нам удалось благодаря карантину остановить эпидемию коронавируса. Я думаю, это будет первая декада мая. Такие оценки связаны с прогнозами ведущих экспертов-вирусологов".
Если сравнить ситуацию с коронавирусом в Украине и других странах, благодаря карантину украинским властям удалось сдержать развитие вируса, отметил замминистра.
Он добавил, что намерение ввести комендантский час в западных областях Украины исходит от мэров Черновцов, Тернополя и Ивано-Франковска, где самые высокие показатели распространения COVID-19. "Но пока такие решения не принимались", - подчеркнул Геращенко.
Геращенко об окончании карантина: "Думаю, это будет первая декада мая"
Карантин в Украине может закончиться в первой декаде мая.
Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" высказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
По ходу відома дата закінчення карантину....
Потенциал уже 750 человек умрет. Это на вчера.
Вопрос: "Вы да***ы?"
Самоорганизовались без твоего участия.
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Все вопросы к Супрун.
Это, как если бы кто-то всю жизнь торговал семечками на стаканчик, а потом нечаянно выиграл в лотерею 100 лимонов и начал орать с каждой крыши какой он, оказывается, крутой бизнесмен.
более того...у него кто-то что-то об этом спрашивал??? инфекционист хренов!
Ну да. Как раз мнением народа кто-то интересовался...
ЦЕ все,що вам треба знати про актуальний стан добитої Супрун епідеміології в УКРАЇНІ.
СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ"Я прийме ще 48 пацієнтів на ШВЛ. І ВСЕ.Далі прийдетться відключати "безнадійних".. і потім диференціювати..80+..70+ 60+ 50+....((
тобто з заявлених 3500 робочими виявилось 1780