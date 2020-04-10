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 Всем пациентам с пневмонией будут делать тест на коронавирус, - Ляшко

В Украине теперь будут тестировать на COVID-19 всех пациентов больниц с пневмонией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"С сегодняшнего дня мы тестируем все пневмонии, которые находятся в инфекционных больницах, а также в больницах другого профиля, но есть диагноз пневмония", - сообщил Ляшко.

Напомним, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Табачный дым ухудшает течение коронавирусной болезни", - главный санврач Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/n3188097
 
   
 Топ комментарии
 
Надо же, на третью неделю карантина оно догадалось...
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Ну не идиот, это нужно было делать еще пару месяцев назад.
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Йшов третий тиждень карантину! Всем пациентам с пневмонией будут делать тест на коронавирус, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5317
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Надо же, на третью неделю карантина оно догадалось...
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Ну не идиот, это нужно было делать еще пару месяцев назад.
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Вот теперь статистику по вирусу уравняем с мировыми лидерами.
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Действительно, ерунда получается с цифрами труппов.
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И всем трупам. Кстати, а где пандемия? Где данные вот столько умерло с пневмонией в этот месяц год назад а вот в этом?
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И? Ждём цифр от тебя если Ляшко считает ниже своего достоинства сказать.
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http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/kpops_u/kpops0120_u.html
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За чверть століття смертність вд хвороб органів дихання скоротилась в 4 рази. Побачимо як в 20-му з "нестрашнішим за звичайний грип" виступим...
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Израиль 7,5 тыс. тестов в сутки (в мае увеличат до 20 тыс. в сутки)
Германия 23 тыс. тестов в сутки (в мае увеличат до 70 тыс. в сутки)
США произвели за месяц 1, 8 миллиона тестов.
Украина произвели за месяц до 5,6 тыс. тестов
Берёза
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А єсі ніуспєют? Усім пацієнтам із пневмонією робитимуть тест на коронавірус, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8088
Після глухого 11-тижневого лохдауну Китай відкрив провінцію Губей та її головне мусто Ухань. При цьому китайці закрили на карантин свою північно-східну провінцію з центром у Харбіні, бо лиш за останні кілька днів туди з Росії повернулося більше сотні інфікованих співвітчизників, половина з яких були "безсимптомними" носіями.
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Тільки х-н ви доведете тепер що у вас пневмонія, "симптоми не ті, пийте гарячий час" Усім пацієнтам із пневмонією робитимуть тест на коронавірус, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9113
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всё пропало, вот сейчас и начнётся епидемия, а если откопать переболевших пневмонией в январе-феврале то выяснится, что у нас уже конец суперпандемии
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