 Всем пациентам с пневмонией будут делать тест на коронавирус, - Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"С сегодняшнего дня мы тестируем все пневмонии, которые находятся в инфекционных больницах, а также в больницах другого профиля, но есть диагноз пневмония", - сообщил Ляшко.

Напомним, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев.

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