 Всем пациентам с пневмонией будут делать тест на коронавирус, - Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко.
"С сегодняшнего дня мы тестируем все пневмонии, которые находятся в инфекционных больницах, а также в больницах другого профиля, но есть диагноз пневмония", - сообщил Ляшко.
Напомним, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев.
Германия 23 тыс. тестов в сутки (в мае увеличат до 70 тыс. в сутки)
США произвели за месяц 1, 8 миллиона тестов.
Украина произвели за месяц до 5,6 тыс. тестов
Берёза
Після глухого 11-тижневого лохдауну Китай відкрив провінцію Губей та її головне мусто Ухань. При цьому китайці закрили на карантин свою північно-східну провінцію з центром у Харбіні, бо лиш за останні кілька днів туди з Росії повернулося більше сотні інфікованих співвітчизників, половина з яких були "безсимптомними" носіями.