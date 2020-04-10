 УПЦ МП проведет пасхальную службу в Киево-Печерской лавре, - архиепископ Климент

Об этом "Українським новинам" сообщил митрополит Неженский и Прилуцкий Климент (Вечеря), передает Цензор.НЕТ.
"Служба начнется в 23:00 18 апреля и будет проходить во дворе возле Лавры", - сказал он.
Митрополит заверил, что будут соблюдены все нормы, установленные властью.
В частности, в храме смогут быть не более 10 человек, а на улице прихожане смогут принять участие в богослужении, находясь друг от друга на расстоянии 1,5 метра и более.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в в Киево-Печерской лавре зафиксированы 26 случаев заражения коронавирусом.
Или иконі будут хлоркой после каждого верующего споласкивать?
Их там вообще надо оцепить по периметру чтоб не вілазили наружу, а вот єтому красаве обьявить подозрение в планировании массового заражения, что есть статья сейчас.
Скільки і як можна все це терпіти, і зносити цю московську заразу, лютих ворогів сепаратистів в рясах? І куди дивиться наше незрозуміле продажне прокремлівське керівництво України ЗЕБілів - капітулянтів? Мабуть дивляться вони тільки на те чи не гнівається на них ворожий кремль.
мааасковский патриархат паздравляит вас с пасочкой!
мааасковский патриархат паздравляит вас с пасочкой!
Бо дємони не можуть ступити на освячену московськими попами землю ?
с пасачкай вас!
мааасковский патриархат паздравляит вас с пасачкай
Не треба їх обмежувати... Вимруть - і добре! Ніхто не буде винний.
млять, они что на площади разметку нарисуют? как по мне, то упц мп сознательно готовит диверсию против Украины. ибо в московии больных в разы больше.
Источник: https://censor.net.ua/n3188094