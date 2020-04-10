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 Общество
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 УПЦ МП проведет пасхальную службу в Киево-Печерской лавре, - архиепископ Климент

Украинская православная церковь Московского патриархата проведет пасхальную службу в церковном дворе Киево-Печерской лавры перед храмом.

Об этом "Українським новинам" сообщил митрополит Неженский и Прилуцкий Климент (Вечеря), передает Цензор.НЕТ.

"Служба начнется в 23:00 18 апреля и будет проходить во дворе возле Лавры", - сказал он.

Митрополит заверил, что будут соблюдены все нормы, установленные властью.

В частности, в храме смогут быть не более 10 человек, а на улице прихожане смогут принять участие в богослужении, находясь друг от друга на расстоянии 1,5 метра и более.

Читайте также: Настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь) находится на самоизоляции

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в в Киево-Печерской лавре зафиксированы 26 случаев заражения коронавирусом. 

Источник: https://censor.net.ua/n3188094
 
   
 Топ комментарии
 
ЖИРНАЯ ПОПОВСКАЯ МОРДА---СОБЛЮДАЙ КАРАНТИН !!!!! НЕ ГОНИСЬ ЗА БАБЛОМ !!!!!!!
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нормально...какой то естественный отбор произойдет и прокацапленных дебилов станет меньше
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Яка УПЦ мп? Це шо за церква? Ви про що?
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кто служить то будет - монахов и попов покосило короно вирусом
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ЖИРНАЯ ПОПОВСКАЯ МОРДА---СОБЛЮДАЙ КАРАНТИН !!!!! НЕ ГОНИСЬ ЗА БАБЛОМ !!!!!!!
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Так он митрополит НежЕнский! От слова неженка? Цензор как всегда...
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нет, он НеЖенский. Специальный «ForManOnly»
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Тихо, не спугніть, нехай побільше іх туда позлазиться і закрити їх там на карантин, нехай хоч повиздихують
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Израильская полиция заставляет радикально настроенных верующих соблюдать карантин. ВИДЕО https://censor.net.ua/v3188095
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Значит карантин не для всех ? Зельцман делает исключение для гебнявой братвы
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нормально...какой то естественный отбор произойдет и прокацапленных дебилов станет меньше
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к сожалению, они ж понесут дальше, детям-внукам, которые ни в чем не виноваты.
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а те еще дальше, ну все как всегда...
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Прощайте вредные бабки московского патриархата, вас будет не хватать. Нет!
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Кстати это диверсия москвы, со всех по 17000 собрать за билеты!
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Полумеры тут не годятся! Со всех по 34000 грн!
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ЖИРНАЯ ПОПОВСКАЯ МОРДА---СОБЛЮДАЙ КАРАНТИН !!!!! НЕ ГОНИСЬ ЗА БАБЛОМ !!!!!!!
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Какой карантин, когда бабло пропадает.
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Вперед. Это ж сколько денег Ведь можно будет срубить не только с тех, кто пришел, но и с родственников тех, кого потом отпевать будут. Это же Клондайк.
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Это Ублюдочная Промосковская Церковь МалоПриятная.
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Дьік то малоросзмі підтримують братів своїх - рф, днр, лнр, упц, конфлікт, невідомі озброєні особи, путін і єго глаза, офіс це не адміністрація, опоблок правідьот парат пабедьі, йермакі єта враньйо, в кму - профі но проста нєт денех і т.п......
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А якого буя кацапи і досі засідають в Киево-Печерській лаврі? І для них що,закон не писаний?Може,вже треба б і владу застосувати? Хоча,кого я питаю... так, глас вопіющего в пустелі...
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А обсервации в связи с массовім заражением священников не предусмотрено?
Или иконі будут хлоркой после каждого верующего споласкивать?
Их там вообще надо оцепить по периметру чтоб не вілазили наружу, а вот єтому красаве обьявить подозрение в планировании массового заражения, что есть статья сейчас.
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Коли вже виженуть звідти кремлядську банду …
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Вирус проредит не только хроников но и проросийскую часть населения
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Шокуючи факти: паламар - сепаратист МП Києво-Печерської Лаври вбивав українських воїнів на окупованому російськими фашистами Донбасі. З 52 бойовиків бандитського загону ФСБ РФ «Крим», який захопив Слов'янськ 12 квітня 2014 го, п'ятеро терористів були заслані російські агенти, які легально проживали в Києві і входили в охоронні структури терористичного -бандитського лігва московського патріархату. Про це відверто і детально розповіли самі диверсанти - бойовики в своїх інтерв'ю. Снайпер диверсант Сергій Журик, «терорист паламар Києво-Печерської Лаври», він був керівником нападу на співробітників СБУ 13 квітня. Це був перший бій АТО на Донбасі, в результаті якого трагічно загинув капітан Альфи» Геннадій Біліченко. Кривавий бандит паламар з окупованої РПЦ -Лаври почав війну на Донбасі.
Скільки і як можна все це терпіти, і зносити цю московську заразу, лютих ворогів сепаратистів в рясах? І куди дивиться наше незрозуміле продажне прокремлівське керівництво України ЗЕБілів - капітулянтів? Мабуть дивляться вони тільки на те чи не гнівається на них ворожий кремль.
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Нужно обязательно, чтобы владыка Павел службу проводил, причем вместе с Онуфрием. И те ребята из Лавры, что щас госпиталиированы, также обязаны принять участие в службе
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БЛяха,как денюжек хочется .Вот истинное лицо московской церкви .
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Надо что бы ВАС тварей по больше к Богу в АДЪ пошло.
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маасковский петухат (КГБшная пистобратия) никак не уймутся. не все еще видать заразились. а шо там лебедь-мерседес ласты не склеил еще?! ждьом. я бы их всех масковских попов жрецами называл. во-первых сути не меняет. а во-вторых жрут они шо вотку шо еду дай бох каждаму
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УПЦ МП проведе великодню службу в Києво-Печерській лаврі, - архієпископ Климент - Цензор.НЕТ 6430
мааасковский патриархат паздравляит вас с пасочкой!
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мааасковский патриархат паздравляит вас с пасочкой!
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москальское дерьмо никак не успокоится. Запретить МП!
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УПЦ МП проведе великодню службу в Києво-Печерській лаврі, - архієпископ Климент - Цензор.НЕТ 1418
мааасковский патриархат паздравляит вас с пасочкой!
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Аваківська мєнтура стежить за дотриманням карантину на площах,магазинах,ринках,зупинках,парках і лісах,а от сходняків біля будівель рпц в Україні вони вперто не помічають.
Бо дємони не можуть ступити на освячену московськими попами землю ?
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УПЦ МП проведе великодню службу в Києво-Печерській лаврі, - архієпископ Климент - Цензор.НЕТ 1012
мааасковский патриархат паздравляит вас с пасачкай
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О! Це що за банда така? Сходняк намагаються зробити?
Не треба їх обмежувати... Вимруть - і добре! Ніхто не буде винний.
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Московська "церква" виконує наказ злочинця Гундяєва - вбити побільше людей .
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"а на улице прихожане смогут принять участие в богослужении, находясь друг от друга на расстоянии 1,5 метра и более"
млять, они что на площади разметку нарисуют? как по мне, то упц мп сознательно готовит диверсию против Украины. ибо в московии больных в разы больше.
Источник: https://censor.net.ua/n3188094
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в рашко церковь в масках ходить нельзя)))))
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КГБшники в рясах хотя заразить еще больше украинцев?!
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