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 Политика Украины
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Все про:авто (3718) импорт (451) пошлина (308) таможня (1622) Тупальский (11)

 На Одесской таможне в марте на растаможке автомобилей "потеряли" $5 млн, - замначальника киевской таможни Тупальский

Команда "Новой таможни" потеряла на каждом автомобиле где-то минимум по $700.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский, передает Цензор.НЕТ.

"Последние "победные реляции" о том, как на "Новой таможни" все растет по сравнению с предшественниками на фоне недополучения десятков миллиардов уже даже не смешны. А манипуляции, к которым прибегает команда Facebook-реформаторов, чтобы скрыть свои ошибки, становятся все абсурднее. Вот самый простой и, на мой взгляд, вопиющий пример того, что остатки таможенной системы в их руках просто рассыпаются. Март 2019. Одесса. В течение месяца оформлены 2674 транспортных средства. Уплачены налоги 208 000 000. В среднем на одно авто - 77 800 гривен или где-то 3000 долларов по курсу 27 грн/$. Март 2020. Та же Одесса. Оформлены !!! 7074 транспортных средства. Уплачены налоги - 452 миллиона - в среднем 63 000 гривен или где-то 2,3 тысячи долларов на одном авто. Падение налоговой нагрузки - на четверть!" - рассказал он.

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"Еще раз: на каждом автомобиле "прозрачная" команда "Новой таможни" где-то потеряла минимум по $ 700! А в целом бюджет только за март, только на Одесской таможне и только в этом сегменте импорта потерял 5 000 000 долларов или 133 миллиона гривен. Вот, откуда потери на десятки миллиардов! Вот ресурс наполнения бюджета! И когда вам говорят, что импорт упал, это лишь часть правды. Потому что есть такое понятие, как бюджетоформирующие товары. Автомобили в этом рейтинге находятся в ТОП-5. И их импорт вырос втрое! на 300%! А то, что упал импорт, простите, белья, так оно и в ТОП-50 бюджетообразующих товаров не входит! А как можно было допустить падение налогов по американским автомобилям, которые заходят через Одессу, и стоимость которых можно проверить в открытых источниках, в частности по данным аукционов, где они были проданы ..., я даже представить не могу. Единственные два варианта: либо аналитика вообще не делается, или все не так "прозорро". И страшно представить, что там происходит с импортом машин из ЕС", - резюмировал Тупальский.

На Одесской таможне в марте на растаможке автомобилей потеряли $5 млн, - замначальника киевской таможни Тупальский 01
На Одесской таможне в марте на растаможке автомобилей потеряли $5 млн, - замначальника киевской таможни Тупальский 02
На Одесской таможне в марте на растаможке автомобилей потеряли $5 млн, - замначальника киевской таможни Тупальский 03

Источник: https://censor.net.ua/n3188093
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский, сколько ты еще будешь обсераться?
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Почему бы "пану" Тупальскому не рассказать о том, сколько потерял бюджет Украины на растамаживании керамической плитки, сантехнических приборов, других строительных материалов одной строительной компании с киевской пропиской на таможне, где он "руководит"? Если бы провели полное объективное расследование и в Украине были честные суды, этому "пану" оставалось бы комментировать только с нар. А таможню он бы не видел еще лет 10-12.
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караул, люди стали платить меньше налогов за авто,
да вас за такие пошлины нужно зжечь в тех автомобилях.
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О, барига із автоєвросили проявився. Давай жгі ісчо, як вас, чесних бариг, ******** фіскали.
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да нэ невгадав, просто плачу лізинг 30% за укрбляху яка коштує в 2рази дорожче чим в Польші, все млять для людей.
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Ну чого ж не вгадав. Ті ж яйця тільки вид з боку. На Одеській митниці в березні на розмитненні автомобілів "загубили" $5 млн, - заступник начальника київської митниці Тупальський - Цензор.НЕТ 2479
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ага, дуже розумно купляти нове авто з салону, коли це твоє перше авто.
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Кожному баризі по авту?Щоб усі позадихалися від сморіду?Мож лісапети,як в зубожилій Норвегії?
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а може спочатку велодоріжки як в Норвегії, бо по дорозі неможливо їхати, а по тротуарам заборонено.
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там с машиной распечатки с аукционов есть. что там сверять? не понимаю проблемы по американских машинам.
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А где же тогда европейская растаможка? Или это не прозорро?
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Почему бы "пану" Тупальскому не рассказать о том, сколько потерял бюджет Украины на растамаживании керамической плитки, сантехнических приборов, других строительных материалов одной строительной компании с киевской пропиской на таможне, где он "руководит"? Если бы провели полное объективное расследование и в Украине были честные суды, этому "пану" оставалось бы комментировать только с нар. А таможню он бы не видел еще лет 10-12.
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Розумієш в чому твоя проблема. Навіть якщо один вор заклав другого вора, це не значить, що другий хапуга став чесніший. Від тебе автобаригою тхне. Ні, не від тебе?
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Зеленский, сколько ты еще будешь обсераться?
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очень хочет товарищ тупальский порулить одесской таможней.... засиделся в замначальниках
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Він вже керував Одеською митницею, мабуть дуууууже сподобалось
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Зато раньше, берёшь машину за €23 при ее стоимости в Украине $40, заезжаешь на таможню, и тебе пытаются втюхать акт оценки на €37
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Так уж бывает,
Так уж выходит,
Кто-то теряет, Кто-то теряет, Кто-то теряет,
а кто-то находит.
Эдита Пьеха
Ищите того кто нашел мать вашу.
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Посмотрите на рожу главного таможенника и все сразу станет понятно.
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Это не анализ а манипуляция. Какойто анализ средней температуры по больнице. Сейчас платят все по чесному и одинакова, а раньше одни платили в разы меньше других. Все было просто:не отбашлял,плати в двойне. Отбашлял-по закону.Автор высера козел, считабщий себяумнее нас. Наверное черта попросили уйти вот он на последок решил нагадить.
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Цей графік безпідставне припущення.
Хто не в темі, то на Америку все можна все перевіріти в американський базі, на відміну від 99% европейськіх авто з переробленою купчою. Не тількі ціну а й пробіг і тд Якщо там є махінації то це легко показати, по номеру ГТД і Кузова - все в системі і на виду. А якщо нема - то ліпити такі висери. Судячі по всьому просто змінилась структура імпорту - дешевше по чесному зробити нового Америкнського битка під газ чим мутити на Київській або регіональній митниці з купчею та оцінкой на старій дизеляці з 150+ тис пробігу.
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По меньше воровать надо и всё пополнится автоматически!!
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Уже была статья про падение спроса на американских торгах бу машин. Цена упала 25-30% от до вирусной цены. Дешевле машина ( а она куплена прозрачно на аукционе) значит меньше и налог. Тут не нужно трускавецкого образования для расчета. Все остальное - манипуляции и пи@ деж.
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