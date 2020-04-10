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 Политика Украины
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Все про:Кулеба Дмитрий (344) нормандская четверка (1113)

 Ожидаем согласия стран-участниц на проведение "нормандского формата", - Кулеба

Украина работает над получением принципиального согласия на проведением "нормандского саммита", а после согласования его даты будет обсуждаться формат, в том числе онлайн-режим.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Вариант проведения" нормандского саммита" в онлайн-режиме пока предметно не обсуждается. Но мы работаем над тем, чтобы в принципе получить согласие всех трех стран, прежде всего Российской Федерации, Франции и Германии, на проведение такого саммита. И как только мы поймем дату, когда этот саммит может состояться, после этого мы перейдем к обсуждению того, в каком формате он может быть проведен ", - сказал Кулеба.

Напомним, встреча лидеров "нормандской четверки" (Германии, России, Франции и Украины) прошла в Париже 9 декабря 2019 года после трехлетнего перерыва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самолет с 10 тоннами гуманитарной помощи для Украины готовится в ОАЭ, - Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/n3188091
 
 
 Топ комментарии
 
Крысы опять за свое. Даже пандемия им не помеха. Видать Хуйло требует отрабатывать деньги
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Уже давно ясно что Зе самоустранился от власти, он набрал чертей, которые руководят страной по направлениях, а сам Вован занялся любимым делом - выступает на видосиках перед охлосом.
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Вирус и цена нефти-сделают больше,чем все эти "форматы".
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Крысы опять за свое. Даже пандемия им не помеха. Видать ***** требует отрабатывать деньги
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Вирус и цена нефти-сделают больше,чем все эти "форматы".
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100%. Я тоже абсолютно уверен что самый лучший наш союзник на сегодня ето covid-19. Главное правильно его использовать
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Не форматы проводить,а готовить армию к "хорватскому" сценарию.Никто за на -воевать не будет.Как там все "посыплется"-воспользоваться случаем. Очікуємо згоди країн-учасниць на проведення "нормандського формату", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6830
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Рашка уже зализала до дыр жопу саудитам. Вроде бы ночью достигли согласия
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КТО С ВАМИ БУДЕТ РАЗГОВАРИВАТЬ ЗЕЛЕНЫЕ КЛОУНЫ ????? НА зелю УЖЕ БОЛТ ПОЛОЖИЛИ ВСЕ АДЭКВАТНЫЕ ПОЛИТИКИ !!!!!!
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Є така універсальна фраза - "треба щось робити..."
В психлікарнях, наприклад, - її пацієнти, в якості "самолікування" б'ють лобом об стіну... Чи їх перевели на Банкову і Михайлівську площу?
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Сейчас как раз такая ситуация что Украине не нужно ничего делать. Просто держать позицию и все. Остальные варианты будут против нас же.
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А смысл? Если кроме обмена никаких подвижек с прошлой встречи не было то зачем опять собираться.
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Если идти на поводу у террористов-"пленные",никогда не закончатся.
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Зеленского и Ермака движут любовь к рассиюшке и ностальгия по совецкому союзу.
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Зміст - це імітація. Бо відосік и стали якимись идноманітними.
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Едьте в Нормандию прямо сейчас и в полном составе. У ***** не забудьте взять туда.
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Что изменилось с прошлого нормандского формата, кроме как сдали очередной кусок территории и увеличилось количество убитых? Еще вам мало с***ки?
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А остальную территорию на распродажу!
Твари.
Да?
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Уже давно ясно что Зе самоустранился от власти, он набрал чертей, которые руководят страной по направлениях, а сам Вован занялся любимым делом - выступает на видосиках перед охлосом.
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Новая методичка про самоустранение?
Вся ботва запела в унисон. Очікуємо згоди країн-учасниць на проведення "нормандського формату", - Кулеба - Цензор.НЕТ 9713
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Старая мантра царь хороший.... Я уже не знаю чем зебилизм можно вылечить - тикаєш зебіла у факти, а воно - марадёр, свінарчукі, мальдіви. Очікуємо згоди країн-учасниць на проведення "нормандського формату", - Кулеба - Цензор.НЕТ 804
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Эрдоган проблему с рюсским быдлом решает кардинально,расхерячил ИХТАМНЕТов и в Сирии и в Ливии.И не надо никаких форматов...
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Це повинно означити, що підпис єрмака ви не відкликали, ще й зеля, по- тіхому, як ви любите, ратифікував своїм? "Ермак подтвердил: в Минске договорились о создании совета с представителями ОРДЛО"
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та это говно вчера на 22:20 блеяло, что Украина будет настаивать на нынешней структуре...
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Ото ж і воно, що їм похрін, що блеяти. Аваков- ві сьогодні кордон закритий. В той же день, кулеба- попереду три хвилі повернення наріду в Україну
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а там одна рука не ведает, что делает вторая.......
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Eрмак не имеет права заниматься никакой политической деятельностью, и тем более - подменять собой Министерство иностранных дел.
Он - самозванец.
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Лейтенант ФСБ Ермак скоро станет капитаном Титаника
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Oн может утащить за собой всю страну на дно, вот в чём проблема.
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А если тебя пошлют ? Аваковские - не вояки, а наёмники. Они за тебя воевать не будут.
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Целительный дефолт всех расставит по своим местам.
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Так покажете "гетмана" народу ? Или из Москвы плохую куклу прислали ? Очікуємо згоди країн-учасниць на проведення "нормандського формату", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7243
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Вся ботоферма поёт одну и ту же песню в унисон.
Новые методички пришли по электронке? Очікуємо згоди країн-учасниць на проведення "нормандського формату", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5785
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Так, але пліснява влада топчиться по Законам України, і це всіх влаштовує. І мордор, і сепарню , і німців з хранцузами, та обсє. Не вони порушують Закони України, не їм нести відповідальність. А свого вони доб'ються. Кацапи- зняття санкцій, сепарня- залежність України, "миротворці"- можливість торгувати з мордором
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73% населения хотят целовать задницу московского царя.
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разные умные люди сказали клоуну, что с путеным ему лучше всего встречаться НИКОГДА!
а это чмо опять лезет мир в глазах искать......
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Даже если нефть буде по 1 доллару за Баррель,кремлевские Шакалы от Украины не отвяжутся,хоть хто будет сидеть в кремле..Путлер Навальный или другой Хмырь...
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Это так. Без Украины - нет империи. А в другом формате они существовать не могут.
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С бацькой Лукашом строят Вампирию уже 30 лет Очікуємо згоди країн-учасниць на проведення "нормандського формату", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5801союзную,стадо идиотов
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Там всё идёт по плану: туземцы постепенно заменяются таджиками. Надо ли им в этом мешать ?
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Любые международные переговоры, встречи, президент Украины Зеленский должен начинать с вопроса деоккупации Украины. Если этого нет, он должен ставать и уходить, если он президент Украины, а не марионетка
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Да где он вообще физически ? На публике появляется только какая-то кукла в маске.
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Кулебаба чекає...не заважайте йому працювати
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С РАБссией ничего не светит ни ко му,...даже монголам и калмыкам... а якутам нищим...с золотом алмазами и прочими нефтями газами,жалкая лачуга и мороз в 40 градусов... Очікуємо згоди країн-учасниць на проведення "нормандського формату", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6950
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Четыре дятла опять будут толочь воду в ступе. Армию нужно поднимать, другого варианта нет.
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Зачем ? Армия спокойно ждёт коллапса режима.
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Путлер Печенегов разбил,а с ЭРДОГАНом обоср..... Очікуємо згоди країн-учасниць на проведення "нормандського формату", - Кулеба - Цензор.НЕТ 3067
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Не понимаю, почему все зелики на этот пустопоржний пропуйловский формат так дрочат усиленно?
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ЗЕ-ОРДА ЗНОВУ ЗА СВОЄ, СПІШИТЬ ЗДАТИ УКРАЇНУ МОСКОВСЬКОМУ АГРЕСОРУ.
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Путин явится в костюме химзащиты и в противогазе ( памперс обязателен). Какие форматы.. отложить на год как минимум.
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