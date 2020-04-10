 Ожидаем согласия стран-участниц на проведение "нормандского формата", - Кулеба

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Вариант проведения" нормандского саммита" в онлайн-режиме пока предметно не обсуждается. Но мы работаем над тем, чтобы в принципе получить согласие всех трех стран, прежде всего Российской Федерации, Франции и Германии, на проведение такого саммита. И как только мы поймем дату, когда этот саммит может состояться, после этого мы перейдем к обсуждению того, в каком формате он может быть проведен ", - сказал Кулеба.
Напомним, встреча лидеров "нормандской четверки" (Германии, России, Франции и Украины) прошла в Париже 9 декабря 2019 года после трехлетнего перерыва.
В психлікарнях, наприклад, - її пацієнти, в якості "самолікування" б'ють лобом об стіну... Чи їх перевели на Банкову і Михайлівську площу?
10.04.20 10:48 - Очікуємо згоди країн-учасниць на проведення "нормандського формату", - Кулеба Україна працює над отриманням принципової згоди на проведенням "нормандсько...
Твари.
Да?
Вся ботва запела в унисон.
Он - самозванец.
Ну, ты понял кого?
Спасибо.
Новые методички пришли по электронке?
а это чмо опять лезет мир в глазах искать......