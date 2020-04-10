 Пограничники вчера выявили на границе 25 нарушителей карантина: 17 соблюдали самоизоляцию менее суток

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 17 из 25 нарушителей не придерживались правил 14-дневной самоизоляции даже суток и "решили снова махнуть за границу".

Шестерых нарушителей карантина пограничники обнаружили в пунктах пропуска "Меловое", "Гоптовка" и "Новые Яриловичи" на границе с Россией и Беларусью. Еще 19 таких "путешественников" задержали в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей.

В ГПСУ напоминают, что в случае выявления таких фактов, пограничники информируют сотрудников Нацполиции, которые привлекают нарушителей к административной ответственности по ст. 44-3 КУоАП "Нарушение правил карантина людей".

Всего с начала карантина в пунктах пропуска пограничниками выявлено 56 нарушителей.

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