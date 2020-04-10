 "Табачный дым ухудшает течение коронавирусной болезни", - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил главный санврач Виктор Ляшко.
Ляшко спросили, влияют ли пожары в лесных местностях Украины на течение коронавирусной болезни.
"Не могу с уверенностью сказать, влияет ли смог, но с уверенностью скажу, что табачный дым ухудшает течение коронавирусной болезни, а также приводит к осложнениям, которые могут возникать от гриппоподобных заболеваний, в том числе коронавирусной болезни, особенно когда добавляется пневмония", - сказал он.
По его словам, в настоящее время проводится мониторинг атмосферного воздуха, и в случае превышения допустимой концентрации, об этом сразу сообщат населению.
Пьяный угар качает
В глаза ты смотришь другому зебилу
Который тебя ласкает
А я нашёл другую
Хоть не люблю, но целую
А когда я её обнимаю
Всё равно о тебе вспоминаю👯
Это твой жанр!
И какой у чертям коронавирус? Развели истерику на пустом месте. Ежедневно от обычного гриппа, СПИДа, туберкулеза умирает гораздо больше. На порядок.
Да какой - на порядок.. Больше.
Развели истерику, чтобы угробить экономику.. Искусственно.
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Давным давно уже не покупаю сигареты по дурным ценам. Покупаю чистый табак. Вирджиния, Берли, Ксанти.
Выходит наааамного дешевле.
А самому процессу заражения мешает. Смола на лёгких курильщика не даёт заразе попасть в организм.
Значит до заражения надо курить, а после запрещено.