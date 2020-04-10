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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество, Здоровье
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Все про:карантин (2711) курение (224) табак (223) Ляшко Виктор (228) COVID-19 (3492) коронавирус (2197)

 "Табачный дым ухудшает течение коронавирусной болезни", - главный санврач Ляшко

Курение может приводить к осложнениям в ходе коронавирусной болезни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил главный санврач Виктор Ляшко.

Ляшко спросили, влияют ли пожары в лесных местностях Украины на течение коронавирусной болезни.

"Не могу с уверенностью сказать, влияет ли смог, но с уверенностью скажу, что табачный дым ухудшает течение коронавирусной болезни, а также приводит к осложнениям, которые могут возникать от гриппоподобных заболеваний, в том числе коронавирусной болезни, особенно когда добавляется пневмония", - сказал он.

По его словам, в настоящее время проводится мониторинг атмосферного воздуха, и в случае превышения допустимой концентрации, об этом сразу сообщат  населению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британский Минздрав рекомендует курильщикам переходить на электронные системы доставки никотина

Источник: https://censor.net.ua/n3188085
 
 
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Да именно тот , что в бункере сейчас укрылся на Валдае
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Я в легкой форме переболел даже без температуры
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Дым сигарет с ментолом
Пьяный угар качает
В глаза ты смотришь другому зебилу
Который тебя ласкает
А я нашёл другую
Хоть не люблю, но целую
А когда я её обнимаю
Всё равно о тебе вспоминаю👯
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Кому какое собачье дело до того, что я делаю со своим здоровьем?
И какой у чертям коронавирус? Развели истерику на пустом месте. Ежедневно от обычного гриппа, СПИДа, туберкулеза умирает гораздо больше. На порядок.
Да какой - на порядок.. Больше.
Развели истерику, чтобы угробить экономику.. Искусственно.
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Давным давно уже не покупаю сигареты по дурным ценам. Покупаю чистый табак. Вирджиния, Берли, Ксанти.
Выходит наааамного дешевле.
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Сопоставление карты курящих в мире показывает, что чем больше процент курящих, тем меньше умерших от корона вируса в стране. Думаю дело в другом. Курящему вирусом тяжелее заразиться, но если заразился труднее вылечиться.
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Курение болезнь ухудшает.
А самому процессу заражения мешает. Смола на лёгких курильщика не даёт заразе попасть в организм.
Значит до заражения надо курить, а после запрещено.
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