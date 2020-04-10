 "Табачный дым ухудшает течение коронавирусной болезни", - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил главный санврач Виктор Ляшко.

Ляшко спросили, влияют ли пожары в лесных местностях Украины на течение коронавирусной болезни.

"Не могу с уверенностью сказать, влияет ли смог, но с уверенностью скажу, что табачный дым ухудшает течение коронавирусной болезни, а также приводит к осложнениям, которые могут возникать от гриппоподобных заболеваний, в том числе коронавирусной болезни, особенно когда добавляется пневмония", - сказал он.

По его словам, в настоящее время проводится мониторинг атмосферного воздуха, и в случае превышения допустимой концентрации, об этом сразу сообщат населению.

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