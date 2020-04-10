EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Здоровье
  1600  26
Материалы по теме:
Все про:карантин (2711) Минздрав (2517) Ивано-Франковская область (431) Ляшко Виктор (228) COVID-19 (3492) коронавирус (2197)

 Минздрав отправил проверку в Ивано-Франковскую область для выяснения причины высокой летальности от COVID-19, - Ляшко

Минздрав отправил проверку в Ивано-Франковскую область, где больше всего случаев смерти от коронавируса.

Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

В частности, будет рассмотрен каждый конкретный случай и предоставлены определенные рекомендации по улучшению оказания медицинской помощи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На утро 10 апреля зафиксировано 311 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2203, умерли 69 человек, 61 - выздоровел, - Минздрав

"Сегодня команда Минздрава отправилась в Ивано-Франковскую область, которая лидирует у нас с количеством летальных случаев. В комиссии находится заместитель министра здравоохранения, анестезиологи и реаниматологи", - заявил Ляшко.

Источник: https://censor.net.ua/n3188081
 
 
 Топ комментарии
 
заробитчан там не больше, чем в других местах.

и смертность в пределах + \ -
в других областях скоро будет то же самое.
 показать весь комментарий
 
А в Николаевскую обл. посылали комиссию выяснить почему нет летальности. Николаев возле моря, там плавают а не летают Минздрав отправил проверку в Ивано-Франковскую область для выяснения причины высокой летальности от COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7038
 показать весь комментарий
 
Что непонятного?
Огромное количество заробитчан привезли заразу с собой.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Что непонятного?
Огромное количество заробитчан привезли заразу с собой.
 показать весь комментарий
 
 
заробитчан там не больше, чем в других местах.

и смертность в пределах + \ -
в других областях скоро будет то же самое.
 показать весь комментарий
 
 
Они не только эту заразу привезли , но еще облазили все европомойки и выставили на ЛОХе бэушное барахло по ценам выше чем новое
 показать весь комментарий
 
А в Николаевскую обл. посылали комиссию выяснить почему нет летальности. Николаев возле моря, там плавают а не летают
 показать весь комментарий
 
 
Там тепер традиція, що комісія повинна влаштувати дтп із журналістами.
 показать весь комментарий
 
Там 80% заробитчан. Проверяй - не проверяй. Может, они таким образом дополнительные средства хотят получить. Налоги же там не платят. Минздрав отправил проверку в Ивано-Франковскую область для выяснения причины высокой летальности от COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7935
 показать весь комментарий
 
 
А за что тебе налог платить, за то что ты чмырь Кролик.
 показать весь комментарий
 
 
не мне, а Украинской державе, или нечего строить из себя патриотов.
 показать весь комментарий
 
А є автівка журналістів, яку не жаль?
 показать весь комментарий
 
Почему ляшко всем в стране руководит? Где Зеленский? Он что , в заложниках или с ума сошел?
 показать весь комментарий
 
Щось не розумію, ви хочете щоб лікар вас лікував чи клоун?!
 показать весь комментарий
 
Дело касается медицинских вопросов.
При чем здесь Зеленский?
Ты за ним соскучился или так в методичке написано?
Все порохоботы одновременно озаботились.
 показать весь комментарий
 
Ложь. Ляшко дает публично указания как будет жить и умирать Украина вне рамок своих полномочий. В этом проблема. Его задача давать рекомендации и стоять рядом с Зеленским когда тот решает что и как делать.
 показать весь комментарий
 
И шо, - будут "сглаживать" теперь статистику?... а то они не знают, почему такой высокий процент летальности...
 показать весь комментарий
 
в нете увидел ролик как проверить маску в которой нас заставляют ходить .

там показано что через маску которая реально защищает не получится задуть зажигалку - остальные все маски фуфло не рабочее .
проверяем и отписываемся у кого какая маска !!!
МОЗ відправило перевірку в Івано-Франківську область для з'ясування причини високої летальності від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 930
 показать весь комментарий
 
Никакая маска не защищает от вируса. Нужны еще очки и затычки в ушах. Но проблема не в этом, вирус, передающийся воздушно-капельным путем, неизбежно пройдет через каждого жителя Планеты.
 показать весь комментарий
 
Просто выявленных зараженных куда меньше, чем фактически (люди просто не обращаются или им намеренно отказывают), а % смертности примерно одинаков (если учитывать по возрастным группам и скрытую статистику)!
 показать весь комментарий
 
Невже не зрозуміло--область яка має найнижчі показникі по заробітній плати має високий процент виїзду медперсонала за кордон. А іще наявність медтехніки і забезпечення ліками і матеріалами захисту. ну і звичайно безсистемне повернення заробітчан з країн які вже були на піці епідемії
Замість цього аналізу в МОЗ,ми посиаємо ревізорів і тринькаємо гроші ,які так потрібні для інших цілей.
 показать весь комментарий
 
Чим більше перевірок, тим більше смертність. А забезпечити всім для лікування слабо. Зате перевіряти , хлібом не корми, так *******.
 показать весь комментарий
 
Ты сам понял, что написал?
Как проверки влияют на смертность?
Людей во время проверки убивают?
 показать весь комментарий
 
 
Обычная бюрократическая возня, ничего общая не имеющая с медициной. Единственным ответом системы станет сокрытие случаев заражения и смерти. И соревнование между облздравами - "у нас меньше всего заболело, зато у нас меньше всего заболевших скончалось".
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх