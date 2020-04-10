 Минздрав отправил проверку в Ивано-Франковскую область для выяснения причины высокой летальности от COVID-19, - Ляшко

Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
В частности, будет рассмотрен каждый конкретный случай и предоставлены определенные рекомендации по улучшению оказания медицинской помощи.
"Сегодня команда Минздрава отправилась в Ивано-Франковскую область, которая лидирует у нас с количеством летальных случаев. В комиссии находится заместитель министра здравоохранения, анестезиологи и реаниматологи", - заявил Ляшко.
Огромное количество заробитчан привезли заразу с собой.
и смертность в пределах + \ -
в других областях скоро будет то же самое.
При чем здесь Зеленский?
Ты за ним соскучился или так в методичке написано?
Все порохоботы одновременно озаботились.
там показано что через маску которая реально защищает не получится задуть зажигалку - остальные все маски фуфло не рабочее .
проверяем и отписываемся у кого какая маска !!!
Замість цього аналізу в МОЗ,ми посиаємо ревізорів і тринькаємо гроші ,які так потрібні для інших цілей.
Как проверки влияют на смертность?
Людей во время проверки убивают?