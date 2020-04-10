 Почти 9 тыс. украинцев настаивают на эвакуации из-за границы, - Кулеба

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дела Дмитрий Кулеба.

"По состоянию на сейчас у нас немного увеличилось количество граждан, которые обратились за помощью к посольствам и консульствам, фактически стали участниками программы "Защита", это 15 тыс. 369 граждан. Еще в начале этой недели их было 14 тыс. с копейками, потому у нас в районе одной тысячи есть увеличение", - отметил он.

Министр отметил, что более 6 тыс. украинцев готовы оставаться за границей и ожидать завершения карантина.

"6 тыс. 230 лиц готовы оставаться за границей, они будут находиться на постоянной связи с посольствами, консульствами, будут получать необходимую помощь. 8 тыс. 850 человек настаивают на возвращении в Украину", - добавил он.

Кулеба напомнил, что правительство Украины приняло решение о том, что возвращение украинцев будет происходить при условии прохождения обсервации.

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