 В ВСУ зарегистрированы 7 случаев заболевания COVID-19, на изоляции находятся 145 человек, - Командование Медсил

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7:00 10 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 7 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 летальный. На изоляции (в том числе самоизоляция) - 145 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 27 человек", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что согласно анализу заболеваний среди военных и гражданского населения, чаще всего инфекция распространяется при встрече с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми общение происходит ежедневно.