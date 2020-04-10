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 Происшествия, Общество
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Все про:поджог (712) пожар (3988) Нацполиция (11212) ЧАЭС (390)

 Виновнику пожара в зоне ЧАЭС сообщили о подозрении: мужчину ждет суд. ФОТО

Полиция Киевщины объявила о подозрении мужчине, который поджег траву на территории Зоны отчуждения.

Об этом говорится на странице МВД в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия его "деятельности". Сейчас продолжается тушение пожаров на территории Денисовецкого, Котовского и Корогодского лесничеств.

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В пресс-слжбе подчеркивают, что радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

В зоне отчуждения уровень мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменился.

Виновнику пожара в зоне ЧАЭС сообщили о подозрении: мужчину ждет суд 01
Виновнику пожара в зоне ЧАЭС сообщили о подозрении: мужчину ждет суд 02

Ранее сообщалось, что полиция установила злоумышленника, по вине которого выгорели 5 гектаров лесничества в Чернобыльской зоне.

Виновнику пожара в зоне ЧАЭС сообщили о подозрении: мужчину ждет суд 03

Источник: https://censor.net.ua/n3188075
 
 
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Интересно как они узнали шо это он подпалил? Виновнику пожара в зоне ЧАЭС сообщили о подозрении: мужчину ждет суд - Цензор.НЕТ 6373
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А в Києві знову з ранку була у повітрі гарь.
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Торф горить. І ночі тихі, безвітрені, дійсно зранку трохи смердить.
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