 Самолет с 10 тоннами гуманитарной помощи для Украины готовится в ОАЭ, - Кулеба

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах готовится самолет, который привезет в Украину 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом", - сообщил министр.

По словам Кулебы, в эту гуманитарную помощь войдут комбинезоны для защиты врачей, медицинские халаты, перчатки, маски, бахилы и санитайзеры.

"Мы чрезвычайно благодарны ОАЭ за предоставление этой поддержки Украине. Много людей тут в Киеве работали над тем, чтобы эта помощь состоялась, прежде всего, в Офисе президента, здесь, в Министерстве иностранных дел", - отметил Кулеба.

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