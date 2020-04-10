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 Самолет с 10 тоннами гуманитарной помощи для Украины готовится в ОАЭ, - Кулеба

Объединенные Арабские Эмираты передадут Украине 10 тонн гуманитарной помощи, направленной на противодействие эпидемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах готовится самолет, который привезет в Украину 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом", - сообщил министр.

По словам Кулебы, в эту гуманитарную помощь войдут комбинезоны для защиты врачей, медицинские халаты, перчатки, маски, бахилы и санитайзеры.

"Мы чрезвычайно благодарны ОАЭ за предоставление этой поддержки Украине. Много людей тут в Киеве работали над тем, чтобы эта помощь состоялась, прежде всего, в Офисе президента, здесь, в Министерстве иностранных дел", - отметил Кулеба.

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Источник: https://censor.net.ua/n3188074
 
 
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А ми в свою чергу передамо її в Італію. Дякуємо за допомогу
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как раз для ублюдков с верховный рады хватит
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