EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  380  25
Материалы по теме:
Все про:карантин (2711) Порошенко (18076) страхование (160) врачи (739) Европейская Солидарность (349) COVID-19 (3492) коронавирус (2197)

 В Украине должно быть предусмотрено страхование медработников в случае инфицирования COVID-19, - Порошенко

Власть обязана ввести страхование медицинских работников в случае их инфицирования или смерти от коронавирусной инфекции.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности", Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине уже более сотни инфицированных врачей. Ситуация требует немедленного тестирования всех медицинских работников тестами ПЦР для выявления всех инфицированных и оказания помощи", - говорится в сообщении.

"Поставку защитных костюмов, халатов, масок, очков, перчаток вынуждены взять на себя волонтеры, благотворительные организации и оппозиционные политические силы", - добавил Порошенко.

По его словам, это не снимает ответственность с государства гарантировать врачам безопасные условия работы.

"Поскольку власть не смогла обеспечить врачей элементарной защитой, в Украине должно быть предусмотрено страхование медицинских работников и соответствующие выплаты в случае инфицирования или не дай Бог смерти от осложнений коронавирусной болезни. Врачи сейчас находятся на передовой борьбы с пандемией. И поэтому считаю справедливым, если размер этих выплат будет приравнен к размеру страхового возмещения для бойцов ВСУ, которые находятся на передовой и защищают Украину от российской агрессии", - подчеркнул Порошенко.

В случае смерти медицинского работника из-за инфицирования COVID 19 при исполнении служебных обязанностей страховая сумма должна составлять 750 прожиточных минимумов - сейчас это более полутора миллиона гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко договаривается со всемирной фармкомпанией "Ля Рош" о поставке в Украину тестов и передовых медикаментов, - пресс-служба

Источник: https://censor.net.ua/n3188072
 
   
 Топ комментарии
 
ну как все хорошо знает, как делать- НО ПОСЛЕ ПРЕЗИДЕНТСКОГО СРОКА
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
ну как все хорошо знает, как делать- НО ПОСЛЕ ПРЕЗИДЕНТСКОГО СРОКА
 показать весь комментарий
 
 
Оманський Брехун знатиме ще більше після своєї каденції.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
єму проста нє хватіла врємєні )))
 показать весь комментарий
 
Ні, щоб коронавірус передбачити. То він "Рошен" віддав в управління Ротшильдам, та поперся на одну неділю, за 5 років, за власний кошт, на Мальдіви. НІГАдяй
 показать весь комментарий
 
Спробуйте, хоч, заголовок прочитати. "В Украине должно быть предусмотрено страхование медработников в случае инфицирования COVID-19, - Порошенко"
 показать весь комментарий
 
 
И поэтому считаю справедливым, если размер этих выплат будет приравнен к размеру страхового возмещения для бойцов ВСУ, которые находятся на передовой и защищают Украину от российской агрессии",Источник: https://censor.net.ua/n3188072
 показать весь комментарий
 
 
наверное, сейчас сидит под плинтусом в костюме химзащиты
 показать весь комментарий
 
 
Переляк бабки-знахарки яйцем лікують. Головне його зелі на око натягнуть змогти)=
 показать весь комментарий
 
Дураков с утра послушали. Теперь можно послушать разумные вещи от Порошенко! В Украине должно быть предусмотрено страхование медработников в случае инфицирования COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9224 Страховой подход в этом случае единственно возможный. Ибо тот, кто не хочет рисковать вообще, обычно умирает первым.
 показать весь комментарий
 
 
Медиків стали заручниками дій зевлади! Тому ми маємо значні звільнення медиків та виїзд їх за кордон.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Знову Петя щось вимагає, когось спасає. Вже його ніхто не просить, - а він все спасає і спасає. Воістину кажуть: ти його у двері, а він у вікно лізе.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
без мила в сраку влізе? )))
 показать весь комментарий
 
 
А как относительно страхования пациентов на случай врачебной ошибки?
 показать весь комментарий
 
Порошенко в разных кабинетах власти с 1998 года... Начинал кто не в курсе с Медведчуком. Именно такие упыри которые десятилетиями у власти (5 лет президентом) потом рассказывают как нужно улучшать медицину в стране. Вали на свалку истории, подонок!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх