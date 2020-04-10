 Пожар в зоне ЧАЭС продолжается в трех лесничествах: превышения радиационного фона в Киеве и области нет, - ГСЧС

Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"Подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАОО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами", - сказано в сводке на сайте ведомства.

К тушению пожаров привлечено 379 человек и 100 единиц техники, из них от ГСЧС - 320 человек личного состава и 79 единиц техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ГСЧС, которыми 9 апреля осуществлено 67 сбросов - 154 тонн воды).

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Кроме того, в ГСЧС отметили, что по состоянию на утро пятницы возгорание лесной подстилки вблизи с.Звиздаль Народицкого района Житомирской области на территории Народицкого и Клищевского лесничеств локализован.

"Открытого огня нет, наблюдается тление 4 очагов на общей площади около 10 га", - уточнили в ГСЧС.

К тушению привлечены 154 человек и 36 единиц техники, в том числе от ГСЧС - 84 человека личного состава и 24 единиц техники.

Сообщается, что радиационная обстановка стабильная, мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений.