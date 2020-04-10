 На утро 10 апреля зафиксировано 311 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2203, умерли 69 человек, 61 - выздоровел, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 119 случаев;
Волынская область - 41 случай;
Днепропетровская область - 52 случая;
Донецкая область - 11 случаев;
Житомирская область - 41 случай;
Закарпатская область - 56 случаев;
Запорожская область - 54 случая;
Ивано-Франковская область - 254 случая;
Кировоградская область - 82 случая;
г. Киев - 348 случаев;
Киевская область - 140 случаев;
Львовская область - 82 случая;
Луганская область - 3 случая;
Николаевская область - 0 случаев;
Одесская область - 46 случаев;
Полтавская область - 20 случаев;
Ривненская область - 85 случаев;
Сумская область - 63 случая;
Тернопольская область - 196 случаев;
Харьковская область - 6 случаев;
Херсонская область - 27 случаев;
Хмельницкая область - 16 случаев;
Черновицкая область - 366 случаев;
Черкасская область - 86 случаев;
Черниговская область - 9 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 апреля 2020 в Центр поступило 862 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 8763 сообщения о подозрении на COVID-19.
как мне подсказал здесь один форумчанин, педалик тупо копирует действия немецких властей. сути их он, скорее всего, не понимает и дополняет другими "эффектиными" мерами.
Сколько нормальных (не тех, что бубачка покупал за 10-кратную цену) тестов - столько и больных
Всего нормальных тестов завезено Порохом-Ярославским около 30 000 - вот на столько в ближайшую неделю и будет "рост заболеваемости"
у несертифицированного говна, которое втридорога купил бубачка за БЮДЖЕТНЫЕ деньги - официально 30%, но мужику с короновирусом в Чернигове 3 раза делали такой тест - ничего не нашли, "здоров как бык"
Написание на русском языке определяется по орфографии русского языка. Орфография русского языка определяется страной, где этот язык является государственным:
посмотрите на сайте МИДа РФ: "Посольство Российской Федерации на Украине".
Поэтому, если: пишемо українською мовою - в Україні, если писать на русском языке - на Украине. Так по правилам орфографии которую редактор отправляет в спам.
"В Украине" на русском - это суржик