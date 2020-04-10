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 На утро 10 апреля зафиксировано 311 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2203, умерли 69 человек, 61 - выздоровел, - Минздрав

В Украине зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 119 случаев;
Волынская область - 41 случай;
Днепропетровская область - 52 случая;
Донецкая область - 11 случаев;
Житомирская область - 41 случай;
Закарпатская область - 56 случаев;
Запорожская область - 54 случая;
Ивано-Франковская область - 254 случая;
Кировоградская область - 82 случая;
г. Киев - 348 случаев;
Киевская область - 140 случаев;
Львовская область - 82 случая;
Луганская область - 3 случая;
Николаевская область - 0 случаев;
Одесская область - 46 случаев;
Полтавская область - 20 случаев;
Ривненская область - 85 случаев;
Сумская область - 63 случая;
Тернопольская область - 196 случаев;
Харьковская область - 6 случаев;
Херсонская область - 27 случаев;
Хмельницкая область - 16 случаев;
Черновицкая область - 366 случаев;
Черкасская область - 86 случаев;
Черниговская область - 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 апреля 2020 в Центр поступило 862 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 8763 сообщения о подозрении на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отдельная команда в Минздраве изучает случаи отказа в тестировании на Covid-19, - Ляшко

На утро 10 апреля зафиксировано 311 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2203, умерли 69 человек, 61 - выздоровел, - Минздрав 01
На утро 10 апреля зафиксировано 311 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2203, умерли 69 человек, 61 - выздоровел, - Минздрав 02

На утро 10 апреля зафиксировано 311 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2203, умерли 69 человек, 61 - выздоровел, - Минздрав 03

Источник: https://censor.net.ua/n3188065
 
 
 Топ комментарии
 
Обратил внимание - "на Украине"? Ботоферма в огне. На утро 10 апреля зафиксировано 311 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2203, умерли 69 человек, 61 - выздоровел, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3114
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рост пошел в Турции Беларуси России на Украине. Все в одном регионе
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Обратил внимание - "на Украине"? Ботоферма в огне.
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это их выдает "на" или "поребрик" палятся кацапы
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Так крым уже с маленькой буквы нужно писать. Нет уже крыма как автономной республики. Теперь ето крымская воласть
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Крым это полуостров Крым (а полуострова пишутся с большой буквы и с "на").
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Скоро и туда завезут. Власть не допустит чтобы часть территории выделялась от общей массы. Ето плохо для рейтингов
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Ну вот началось. Каждый день количество заболевших растет. Скоро вам аукнется популизм с которым возвращались тысячи гастарбайтеров и туристов в Украину
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В страхе ждёшь вируса? Он к тебе прийдёт обязательно, как и к каждому жителю Планеты.
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и будут нас потом откапывать как мы динозавров
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а что с ними надо было делать? Ну не было 1 млн. койко-мест в санаториях и 3 млн полицейских, смотрящих, что бы те не сбежали.
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Не надо было всех призывать для спасения вернуться в Украину и когда закончились места в санаториях закрыть границу.
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Заробітчани сидять на самоізоляції, на відміну від багатеньких туристів, яким на всіх начхати
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Заробитчаны бродят по своим селам, заражая односельчан - но особой беды в этом нет, так как такие села просто оцепляют, что для экономики страны по барабану. А вот туристы шастают по 4 млн. Киеву - это действительно проблема.
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Нам... А вы откуда? тамбовская или курская?
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Крутое пике за месяц 69 умерших без статистики. Это не карантин это дурдом. Ну исколько от других видов грипа? Признавайтесь бараны секты корона.
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Это вообще гениальный пиар ход! Каждый день публикуем статистику смертей взятую с потолка! И так до Конца Света! Вирус навсегда с нами и теоретически умирать люди будут всегда.
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они будут умирать даже практически (произносить с еврейским акцентом)
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То есть карантин не имеет конечной цели, это процесс сугубо энтропийный.
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всё хорошо в своё время и на своём месте... мне же действия нашей зелёной власти напоминают такую вот гипотетическую ситуацию. многие органические вещества можно обезвредить как кислотой, так и щёлочью. представляю себе "умника", который смешал кислоту со щёлочью чтоб приготовить особо забористую смесь, которая уж наверняка....
как мне подсказал здесь один форумчанин, педалик тупо копирует действия немецких властей. сути их он, скорее всего, не понимает и дополняет другими "эффектиными" мерами.
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И вот еще пример - из "антисептиковой! истерии я с удивлением узнал что водка не до конца вирусы убивает, они просто становятся пьяные и веселые. Поэтому водку надо дезинфицировать спирто-глицериновой смесью.
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Дивно чого Аваков це не озвучує а мінздрав?
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Сейчас в стране рулят Аваков и Ляшко. Зеленский умер....наверное.
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Понятно,это уже мы преодолели епидпорог,когда?
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Похоже, что ПЦР-тесты, купленные Порохом и Ярославским, таки начали использовать - как бубачка не пытался запретить.
Сколько нормальных (не тех, что бубачка покупал за 10-кратную цену) тестов - столько и больных
Всего нормальных тестов завезено Порохом-Ярославским около 30 000 - вот на столько в ближайшую неделю и будет "рост заболеваемости"
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у ПЦР Пороха и Ярославского (купленные за их деньги) - точность 85-95 %

у несертифицированного говна, которое втридорога купил бубачка за БЮДЖЕТНЫЕ деньги - официально 30%, но мужику с короновирусом в Чернигове 3 раза делали такой тест - ничего не нашли, "здоров как бык" На ранок 10 квітня зафіксовано 311 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 2203, померли 69 осіб, 61 - одужала, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6959
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Помните на выходных радосные вопли, что пошло все на спад?))) так вот баоаны, это только начало ))
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Завтра выходные. И все пойдет на спад)
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У лаборантов выходные, вот если еще раз такая статистика будет на выходных я буду ржать просто в голосину, это подтвердит то, что они РЕАЛЬНО на выходные уходят )))
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Ляшко мотался в Николаев и проверял не дурят ли там, но ничего не нашел.))
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ни тестов не нашел (пошли "слугам" и их любовницам), ни их результатов - соотв., и больных не нашел...
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12 человек в сутки . Не быстро, но смертность в день растет
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Можна сміливо множити на 10, якщо не на більше
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Переживеш, може, поїхав за курчатами.
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Обережніше, там сьогодні скажених собак стріляють )
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В Українській мові правильно писати "в Україні" - це орфографія української мови.
Написание на русском языке определяется по орфографии русского языка. Орфография русского языка определяется страной, где этот язык является государственным:
посмотрите на сайте МИДа РФ: "Посольство Российской Федерации на Украине".
Поэтому, если: пишемо українською мовою - в Україні, если писать на русском языке - на Украине. Так по правилам орфографии которую редактор отправляет в спам.
"В Украине" на русском - это суржик
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Держись Украина !!! (ЮхуЭрЯна-Сна Мужа сторона,Если Юхары-Вверх,Высь. Ян-гори, а яна сторона пер с одэри.) Народ сильнее всех вирусов!
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Умерших больше чем выздоровших, это говорит лишь об одном - их никто ни лечит.
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Это говорит лишь об одном - цифры взяты с потолка на который авторы этих месаджей смотрели.
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Очень странная статистика. Цифры постоянно дёргаются. Самое безобидное предположение: случаи записываются на на тот день, на который следовало бы. На ранок 10 квітня зафіксовано 311 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 2203, померли 69 осіб, 61 - одужала, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2251
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Я думаю они цифры просто рисуют следуя руководящим указаниям .
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а какой смысл тогда на сегодня нарисовать прирост вчетверо больший, чем на вчера?
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Это вопрос. Думаю речь идет исключительно о политическом заказе.
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