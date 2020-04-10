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 Олешки в Херсонской области на выходные закроют на тотальный карантин

В расположенном в Херсонской области городе Олешки в целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции вводятся дополнительные ограничения на период с 11 часов 11 апреля до 06 часов 13 апреля.

Такое решение принято областной Комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как сообщил Олешковский городской голова Дмитрий Воронов, во время действия ограничений горожане не смогут покинуть свои жилища, а город будет закрыт на въезд и на выезд.

"Уважаемые жители города Алешки, прошу максимально ответственно отнестись к этому сообщению. Принято решение на самом высоком уровне области, района и города. На выходные дни, Олешки будут полностью закрыты на карантин (посты полиции), на улице выйдет много патрулей, для жесткого контроля за соблюдением карантинных мероприятий. Кому нужен хлеб, молоко и продукты первой необходимости, лучше купить сегодня, максимум завтра, в первой половине дня. На выходные просим всех оставаться дома", - сообщил Дмитрий Воронов.

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Олешки - город, где зафиксирована первая и пока единственная в Херсонской области смерть пациента, заразившегося коронавирусной инфекцией. Инфицирование было выявлено у 68-летней медсестры местной больницы, умершей от пневмонии. Положительные результаты анализа на COVID-19 были получены уже после смерти и похорон женщины.

Сейчас на обсервации находятся более ста работников больницы.

Как рассказал глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, COVID-19 лабораторно подтвердили у 59-летней сотрудницы Олешковской больницы. Всего в Херсонской области лабораторно подтверждены 18 случаев COVID-19, один из них - летальный, один пациент выздоровел.

Источник: https://censor.net.ua/n3188063
 
 
 Топ комментарии
 
Все таки Нові Санжарці діяли правильно, коли не хотіли пускати до себе потенційно інфікованих громадян із Вуханя. Але зебіл вирішив завезти таких по всій країні. Тепер пожинаємо результати...
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Безальтернативні миролюбці почали окупацію Олешків! У Херсоні зовсім не будуть спати🐸
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А жителям частных домов из дома во двор выходить можно ?
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Безальтернативні миролюбці почали окупацію Олешків! У Херсоні зовсім не будуть спати🐸
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Все таки Нові Санжарці діяли правильно, коли не хотіли пускати до себе потенційно інфікованих громадян із Вуханя. Але зебіл вирішив завезти таких по всій країні. Тепер пожинаємо результати...
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Поки Санжари не пускали, тишком-нишком западняни завезли вірус.
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Какой вообще смысл это делать на 2 дня, что это даст кроме неудобств жителей.
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Провіряють як лохторат "зхаває" "нововвідєніє".
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Католицька пасха. щоб відбити бажання шлятися, на пікнічок сходити, до родичів, паски святити.
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А жителям частных домов из дома во двор выходить можно ?
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да, можеш жарити шашлик, але лише своєю сім"єю. якщо у вас там буде "чужий" (той, хто не їсть з твого холожильника і не ходить на твій горшок). У повітрі вірусу немає.
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Можна. Ми на городі кожен день. Там і соціальна дистанція і вся муйня.
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Очень сомневаюсь в законности данных ограничений, такого нет нигде в мире.
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да? а он индійці-поліціянти палками додому загоняють. а тут на католицьку пасху 2 дні вдома посидіти не можуть?
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