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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:обыск (1458) Чорновол Татьяна (521) ГБР (1085)

 ГБР приехало с обыском в дом экс-нардепа Чорновол. ФОТО

Обыск в доме Чорновол происходит в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов", задохнулся угарным газом.

Об этом она сообщила на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Приехал ко мне спецназ ГБР по делу Майдана", - говорится в сообщении.

Позже Чорновол опубликовала решение Печерского райсуда о предоставлении разрешения на обыск.

В документе говорится, что основанием для обыска стали события в феврале 2014 года, когда был захвачен офис Партии регионов на улице Липской. Это произошло после расстрела участников Революции Достоинства.

Как писал ранее Цензор.НЕТ, 18 февраля 2014 года в офисе партии Регионов погиб Владимир Захаров: "Во время пожара в офисе ПР Захаров не вышел из здания, а пошел в кабинет наверх. Там он насмерть отравился угарным газом. Рядом с ним был открытый сейф, в кармане Захарова обнаружена крупная сумма денег. Очевидно, Захаров во время пожара поспешил забрать свои средства. Его тело нашли около 17:00, то есть уже после разгона демонстрации на Институтской и в Мариинском парке".

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ГБР приехало с обыском в дом экс-нардепа Чорновол 01
ГБР приехало с обыском в дом экс-нардепа Чорновол 02
ГБР приехало с обыском в дом экс-нардепа Чорновол 03

Источник: https://censor.net.ua/n3188061
 
   
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Сносить пора эту фашистскую Зелёную власть. А урода Зеклоуна не лоха повесить на гиляке!
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Генпрокурор Венедіктова відкрила п'ять справ на п'ятого президента України Петра Порошенка. Це не стало несподіванкою. Саме для цього Зеленський її і призначав. І в ДБР, і в ОГПУ. Це продовження політичних репресій і спроба узурпувати владу! Зеленський має піти!
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прєступлєнія Майдана: жадна криса вдавилася
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Так она сама у Шустера рассказывала что руководила штурмом и поджогом.
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Надо не базар слушать и участвовать было и видеть. А теперь Вы брехню пишите перевертывая суть..
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И фото есть, как организует группу захвата. Инструктирует. Где-то было фото в интеренете.
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такими темпами скоро перейдуть до тих, на кому беркутівці плече вивихнули, молотячи їх кийками
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Клован ссыклывое чмо. Мелко гадит под дверь на коврик, когда никого из хозяев в доме нет.
На большее не способен. Вот такое вы ссыкло выбрали президентом. зетипиллы. Зато вам по приколу? А-ха-ха!
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Ну в даному випадку самі винуваті. Знали прекрасно що судді майже поголовно або донецькі, або на гачку таких персонажів як портнов, або кишенькові судді коломойських.

Мали владу, чого не розігнали ту братву?
Ну а тепер самі особисто познайомтесь з їх кривосуддям. Заслужили.
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а назначал то их судьями офшорный карамельник и по совместительству главный судейский реХВорматор.
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Ну невже ви не розумієте, що це дуже складно - "розігнати братву"? Вони ж після Майдану, хто поховався, як криси, хто перафарбувався і чекали реваншу. Ну на жаль, на землі зла більше ніж добра і воно жорстоке.
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Порошенко и ЕС до местных выборов надо убрать или компромат на них налить выше крыши..Слуги коломойского вообще пролитают..
ДБР приїхало з обшуком у будинок екснардепки Чорновол - Цензор.НЕТ 2819
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Практично всі так звані «українські націоналісти» - це п'ята колона Кремля. Адже 112 канал, NewsOne, ZIK, тощо, де постійно майорять їхні лідери - це відкрита інформаційна зброя Козака/Медведчука/Путіна.

ДБР приїхало з обшуком у будинок екснардепки Чорновол - Цензор.НЕТ 1016
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чувак побежал спасать всё нажитое непосильным трудом и задохнулся, а обыски у Черновол?! а чё не у Папы Римского?
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Чекперний суд і харківська прокуратура з ДБР імені Трубодура роблять свою справу. Добивають останнії патріотів, щоб не змогли зашкодити реваншу проросійських сил.
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Да, зеля и вправду ...бнутый. Это что, Танюхе в отместку за поездку в Оман и рассказ про оманского лыжника-писюаниста? И что ж вы там утырки искали, что наши?
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дождемся ли мы приезд к Портнову и Мертвечуку?
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наверное дождемся скорее когда раки засвистят.
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це вже ні в які рамки не лізе, пора печерний суд вже відправляти на Ростов разом зі слугоуродівською квартальною шоблою!
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Зелебобік знову переслідує патріотів України!Погано воно закінчить оте недорозуміння!Навіть не зможе втекти з України як зек Янукович!
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На фоне катастрофического состояния дел с Зеленским правлением-надо переключать внимание на полит оппонентов . Наверное у Чоновол искали Федыну с Порошенко. Никак не меньше.
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так-тааак. интересно, когда ишак оманский начнёт просить ***** ввести войска?
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Я так и думал, что если пост-майданная власть будет либеральничать, то реванш неизбежен и те, кто вернутся, сожрут всех без пощады. Так было и после помаранчевой революции. Если бы пересажали всех, кто участвовал в фальсификациях, то Янукович не стал бы президентом и не было бы крови на Майдане.
Но я не думал, что в этот раз все так лихо начнется и сам украинский народ тут капитально подгадит. Оказывается, всего, что случилось до этого - недостаточно.
Наш народ в большинстве своем - это терпила, кретин и жлоб.
Чтож, значит в следующий раз страна войдет в еще более крутое пике.
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Люди, які узурпували владу в країні, топчуть Конституцію і закон і за багатьма показниками вже перевершили Януковича, звинувачують у поваленні конституційного ладу і захопленні влади Порошенка, який в умовах війни зберіг демократію і організував вільні вибори.
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Танька, ка-а-нешна дэвушка спецфиская,
Но в данном случае на нее наезжают абсолютно по беспределу.
Одно хорошо - окончательно определилось личико Зебила.
Этот урод ненавидит все украинское.
Но борется с ним постепенно, со свойственной его кагалу подлостью...
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ДБР и их покровитель Венедиктова занимаются распространением заразы на высшем уровне..
в период пандемии и карантина Граждане ОБЯЗАНЫ иметь право отстреливаться от зомби..
у украинцев уже отняли право на самооборону, себя и своих близких?.. зебилы, А-А-АА?
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