 ГБР приехало с обыском в дом экс-нардепа Чорновол. ФОТО

Об этом она сообщила на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Приехал ко мне спецназ ГБР по делу Майдана", - говорится в сообщении.
Позже Чорновол опубликовала решение Печерского райсуда о предоставлении разрешения на обыск.
В документе говорится, что основанием для обыска стали события в феврале 2014 года, когда был захвачен офис Партии регионов на улице Липской. Это произошло после расстрела участников Революции Достоинства.
Как писал ранее Цензор.НЕТ, 18 февраля 2014 года в офисе партии Регионов погиб Владимир Захаров: "Во время пожара в офисе ПР Захаров не вышел из здания, а пошел в кабинет наверх. Там он насмерть отравился угарным газом. Рядом с ним был открытый сейф, в кармане Захарова обнаружена крупная сумма денег. Очевидно, Захаров во время пожара поспешил забрать свои средства. Его тело нашли около 17:00, то есть уже после разгона демонстрации на Институтской и в Мариинском парке".
На большее не способен. Вот такое вы ссыкло выбрали президентом. зетипиллы. Зато вам по приколу? А-ха-ха!
Мали владу, чого не розігнали ту братву?
Ну а тепер самі особисто познайомтесь з їх кривосуддям. Заслужили.
Но я не думал, что в этот раз все так лихо начнется и сам украинский народ тут капитально подгадит. Оказывается, всего, что случилось до этого - недостаточно.
Наш народ в большинстве своем - это терпила, кретин и жлоб.
Чтож, значит в следующий раз страна войдет в еще более крутое пике.
Но в данном случае на нее наезжают абсолютно по беспределу.
Одно хорошо - окончательно определилось личико Зебила.
Этот урод ненавидит все украинское.
Но борется с ним постепенно, со свойственной его кагалу подлостью...
в период пандемии и карантина Граждане ОБЯЗАНЫ иметь право отстреливаться от зомби..
у украинцев уже отняли право на самооборону, себя и своих близких?.. зебилы, А-А-АА?