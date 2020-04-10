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 В британском правительстве опасаются, что Джонсон сможет вернуться на работу не раньше, чем через месяц, - Sky News

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого накануне перевели из реанимации в обычную палату, сможет приступить к своим обязанностям не раньше, чем через месяц

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об сообщил телеканал Sky News со ссылкой на правительственные источники.

Несмотря на то, что жизни Джонсона теперь ничто не угрожает, в Уайтхолле существуют опасения, что пройдет не меньше месяца, прежде чем премьер-министр вернется на работу.

Между тем глава МИД Доминик Рааб, принявший на себя обязанности премьер-министра на время его болезни, заявил в ходе пресс-конференции, что не разговаривал с Джонсоном после госпитализации.

"Я думаю, что особенно важно, пока он находится в реанимации, позволить ему сосредоточиться на выздоровлении. Мы в правительстве все это предусмотрели", - отметил он.

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Ранее сообщалось, что Джонсона перевели из отделения интенсивной терапии, где он находился из-за ухудшения состояния, вызванного коронавирусом, в обычную палату.

У премьера очень хорошее настроение, подчеркнули в канцелярии премьера.

В палате за состоянием Джонсона будут пристально следить врачи.

Джонсон заболел коронавирусом больше недели назад. Сначала он лечился дома. В конце прошлой недели премьер сообщил, что у него все еще не спадает температура. В воскресенье вечером стало известно, что Джонсон поступил в больницу, что на Даунинг-стрит объяснили мерами предосторожности. В понедельник канцелярия премьера сообщила, что его состояние ухудшилось, и его перевели в палату интенсивной терапии.

Источник: https://censor.net.ua/n3188060
 
 
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"09:11В британском правительстве опасаются, что Джонсон сможет вернуться на работу"
Так лучше В британском правительстве опасаются, что Джонсон сможет вернуться на работу не раньше, чем через месяц, - Sky News - Цензор.НЕТ 7463
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"В Британском правительстве" - это может кто-то один из членов правительства опасается
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Это один из тех кто кричал на каждом углу , что вирус фигня, карантин вводить не нужно, что британцы все переболеют , те кто нужно умрет, а остальные получат стадный иммунитет. Теперь и карантин ввели, и сам заболел, правда в спец больничке со всеми вытекающими королевскими условиями. Правило бумеранга сработало, но в "особых условиях". А то у нас многие кричат тоже самое.. "отмените карантин", " дети и молодежь не болеют", " средний возраст переносит на ногах и даже не замечает", " все равно все переболеем", "умрут только старики, да и то чужие", " мы вот 4 недели на карантине но уже пухнем с голода и питаемся с помоек".. , " все выдумки, вирус фейк", " нас это не коснется".... ПРАВИЛО БУМЕРАНГА... НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ...
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самое главное - живой! выздоравливай, Боря!
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