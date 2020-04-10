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 Общество, За рубежом
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 Венгрия продлила ограничительные меры из-за COVID-19 на неопределенный срок

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг объявил о продлении режима самоизоляции в стране для борьбы с распространением нового типа коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Итерфакс-Украина, об этом сообщают европейские СМИ.

"Мы продлеваем продолжительность ограничительных мер на перемещения, мы их продлеваем на неопределенный срок", - сказал Орбан.

Он отметил, что каждую неделю проводится оценка и анализ действующих мер.

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Действующий в Венгрии режим самоизоляции разрешает жителям покидать свои дома только для того, чтобы отправиться на работу, за покупками или в аптеку, а также чтобы заняться физической активностью. Изначально он должен был действовать до 11 апреля.

В Венгрии с начала эпидемии зарегистрировано 5,3 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Около 100 человек скончалось. Более 240 выздоровели.

Источник: https://censor.net.ua/n3188059
 
 
 Топ комментарии
 
я даже догадываюсь по чьему примеру поступит Аваков.
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Лет эдак 80 назад австрийский психоаналитик Вильгельм Райх написал умный вэщЪ. "Сексуальная репрессивность режима пропорциональна его общей репрессивности". Так что всё более чем логично: авторитарный Орбан ждал шанса и таки дождался падла.
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Не писал он такого, кеша. Равно как я не призывал не мыть руки. Равно как из виртуозного владения русским языком не следует кацапизм головного мозга. Твоя "логика" - гниль.
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Якийсь він не такий яким був раніше і посивів.
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я даже догадываюсь по чьему примеру поступит Аваков.
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Місцевий суд у Сомбатхелі призначив штрафи двом чоловікам, які навмисно кашляли людей поза аптекою та погрожували їм коронавірусом. Чоловіки, угорський та громадянин України, кашлявали в обличчя людей, які чекали поза аптекою, і кричали їм непристойності та погрози 18 березня.
шок Венгрия продлила ограничительные меры из-за COVID-19 на неопределенный срок - Цензор.НЕТ 6424 джерело http://abouthungary.hu/news-in-brief/coronavirus-heres-the-latest/
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Лет эдак 80 назад австрийский психоаналитик Вильгельм Райх написал умный вэщЪ. "Сексуальная репрессивность режима пропорциональна его общей репрессивности". Так что всё более чем логично: авторитарный Орбан ждал шанса и таки дождался падла.
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А еще он написал "Репрессивные режимы и сексуальная репрессивность как основополагающий фактор в холопской привычке зэков мыть руки"
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Не писал он такого, кеша. Равно как я не призывал не мыть руки. Равно как из виртуозного владения русским языком не следует кацапизм головного мозга. Твоя "логика" - гниль.
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Ты выдаешь себя словами которые в украинском русском не используются, а в кацапском русском используются.
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я ничего не выдаю. просто иногда развлекаюсь имитацией русского просторечия. а чаво? ведь зеля сказал "акакаяразница"?
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В Венгрии 1190 заболевших, 77 умерших и 112 выздоровевших (https://www.worldometers.info/coronavirus/ ) А не 5,3 тыс, кака написано в статье. Подавайте правдивую информацию.
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Констатирует, что правителям разных стран очень понравилось держать холопов в стойле. Когда паек готового на все полицая составит два кила гречки и банка мяса в месяц, можно будет говорить о возврате Планеты в раннее Средневековье.
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