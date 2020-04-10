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 Политика Украины
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 Россия по каким-то причинам приостановила переговоры об освобождении украинских политзаключенных, - Полозов

Российский адвокат украинских политзаключенных Николай Полозов заявил, что Россия решила приостановить переговорный процесс по обмену пленными. Речь идет об украинцах, которых Россия незаконно удерживает на своей территории и в оккупированном Крыму.

 О временной остановке переговорного процесса Николай Полозов заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Переговорный процесс о передаче украинских политзаключенных российской стороной по какой-то причине приостановлен. Сейчас 120 украинских политзаключенных – украинцы, крымские татары - ожидают, что эти переговоры будут возобновлены, и у них будет шанс вернуться домой", – рассказал адвокат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль будет требовать воду для оккупированного Крыма, - Полозов об обысках и задержании крымских татар в Бахчисарае

Он также отметил тот факт, что Украина в минских переговорах смогла договориться об освобождении украинцев, которых на оккупированном Донбассе удерживают боевики. Этого удалось достичь, несмотря на эпидемию и карантин.

"Как на меня, то в отношении украинских политзаключенных, находящихся в России, также можно дистанционно вести какие-то аспекты этого диалога", – отметил Николай Полозов.

Источник: https://censor.net.ua/n3188058
 
   
 Топ комментарии
 
Эта парашенка винават - шоб бубачке насалить. Бубачка абищал на пасху усех таксистав из лыныры и дыныры дамой вирнуть...

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Заразять їх вірусом, а потім віддадуть.
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полчіщя діназаврав тєрзалі Рассію! і гдє щяс діназаври? Пабєда!
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та фиг там - фино-угры ещё 1000 лет назад обезьянами по болотам лазили...
фины быстро приспособились и поднялись до уровня людей, а угры, мордва и прочая срань остались обезьянами - только и того что лапти сняли...
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Заразять їх вірусом, а потім віддадуть.
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Там в ожидании скорой смерти "падишаха", им не до "этих мелочей", решается судьба чиновничества, кто останется у корыта, а кому придется подвинутся!
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Щоб ви розуміли точно. При усіх недоліках імперської росії вона має аналітиків, які владі заробляють гроші та підказують, а на звичайних росіян їм плювати. У цьому випадку обміну їм потрібні лише ті, які можуть злити інформацію про їхні злочини, а таких зеля вже віддав. Тому гудбай обмін!
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Эта парашенка винават - шоб бубачке насалить. Бубачка абищал на пасху усех таксистав из лыныры и дыныры дамой вирнуть...

Так зебiли?
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Львовский метрополитен



Лучшая реклама кремлёвской секты "РПЦ". Отбитый наглухо Усик говорит что патриарх Онуфрий разрешил ему избивать людей: "Можно, только кости не ломать".
Это все что вам нужно знать про "московский патриархат" и "православного" гопника Усика

https://twitter.com/i/status/1248360575639392260
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Может Деррик Чисора заставит рУсика католический канвас ринга поцеловать
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Что-то маловато Зеля Путьке в глаза смотрел.
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Ермак даждый день ведет переговоры с ОРДЛО , Путин хло добился своего..
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вот гады нашему бубочке не дают и на этом даже попиарится
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а причина простая: кацап - это не человек, это нелюдь, вылезший из говна и мнящий себя выше всех...
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