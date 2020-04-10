 Россия по каким-то причинам приостановила переговоры об освобождении украинских политзаключенных, - Полозов

О временной остановке переговорного процесса Николай Полозов заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Переговорный процесс о передаче украинских политзаключенных российской стороной по какой-то причине приостановлен. Сейчас 120 украинских политзаключенных – украинцы, крымские татары - ожидают, что эти переговоры будут возобновлены, и у них будет шанс вернуться домой", – рассказал адвокат.

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Он также отметил тот факт, что Украина в минских переговорах смогла договориться об освобождении украинцев, которых на оккупированном Донбассе удерживают боевики. Этого удалось достичь, несмотря на эпидемию и карантин.

"Как на меня, то в отношении украинских политзаключенных, находящихся в России, также можно дистанционно вести какие-то аспекты этого диалога", – отметил Николай Полозов.