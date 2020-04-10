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 Не стоит рассчитывать, что распространение коронавируса уменьшится с наступлением теплой погоды, - директор Нацинститута инфекционных болезней США Фаучи

Обнадеживать себя, что коронавирус COVID-19 исчезнет или резко уменьшит свою угрозу с приходом теплой погоды, не стоит, поскольку его поведение до сих пор отличалось от других подобных инфекций.

Об этом заявил в четверг в интервью ABC News директор Национального института аллергии и инфекционных болезней США, член команды реагирования Белого дома на пандемию коронавируса доктор Энтони Фаучи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не стоит рассчитывать, что распространение вируса уменьшится с наступлением теплой погоды", - заметил ученый.

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Он согласился, что существует ряд прецедентов, когда другие подобные инфекции, такие как грипп, и некоторые менее агрессивные коронавирусы теряли способность размножаться и распространяться в условиях потепления. "Да, они не любят теплую и влажную погоду так, как холодную и сухую", - сказал Фаучи.

Однако, продолжил он, не стоит обнадеживать себя, что изменение погодных условий будет спасительным фактором.

"Мы исходим из того, что вирус будет продолжать делать свое дело. Если мы будем иметь определенную пользу от погоды, то это будет прекрасно. Но я не думаю, что нам стоит на это рассчитывать", - заметил ученый.

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Вместе с тем, он не исключил, что уменьшить распространение вируса можно и по-другому.

Источник: https://censor.net.ua/n3188056
 
 
 Топ комментарии
 
Цьому "директору" судячи по його заявах не відомо що якщо на одній півкулі зима то на іншій в той же час літо - а коронавірус розповсюдився вже зараз на весь Світ крім Миколаївської області! Не стоит рассчитывать, что распространение коронавируса уменьшится с наступлением теплой погоды, - директор Нацинститута инфекционных болезней США Фаучи - Цензор.НЕТ 6064
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недарма ж кацапи цю гидоту розробили!!
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Шапіто ти моє, шапіто,
Знай, що вдячний тобі я повік
Ох, шапіто ти моє, як коросто,
Не мив я тебе цілий рік.
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Цьому "директору" судячи по його заявах не відомо що якщо на одній півкулі зима то на іншій в той же час літо - а коронавірус розповсюдився вже зараз на весь Світ крім Миколаївської області!
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Ты ихних директоров не путай с нашими! Это как сравнивать американскую подлодку "Огайо" и украинскую "Запорожье" - мало того шо ныряла не совсем, так еще и просрали то ли в карты штабные, то ли с перепугу отдали... Был бы тогда Зеленский с Радуцким, так хотя бы за цену маленькую продали бы.
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Где вы были "специалисты",когда все начиналось.Теперь все мимо.
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Чувство что карантин станет нормой жизни...
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Шапіто ти моє, шапіто,
Знай, що вдячний тобі я повік
Ох, шапіто ти моє, як коросто,
Не мив я тебе цілий рік.
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Каждый "тянет одеяло на себя" (как можно упустить выгоды пандемии, от своей по факту ненужности и "доказать" обратное, ведь на деле все эти горе-"специалисты" и "ученные" не на своих местах - трутни и паразиты на теле общества за бюджетное бабло харчуются)!
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недарма ж кацапи цю гидоту розробили!!
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неприятная новость - вирусок мутирует...
принесенный в штаты вирусняк был европейский - не китайчатский...
шо не отменят цепочку - китаец в европу - европеец в штаты...
пока все.
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Пора поднимать цены надвижимость в Николаевской области раз в десять!
Или все области Украины переименовать в Николавские Запорожские, Николаевские Полтавские и т.п. И срочно выбрать президента или с фамилией Николаев или с именем Мыкола - иначе все на кладбище!
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Николаевская область -это невиданный феномен, который украинская власть и не пытается разгадать, потому что разгадав его можно побороть вирус, а карантин для зеленых выгоден.
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віруси вбиває не тепло, а сонячний ультрафіолет
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А точнее дегитрация. То есть сильно пересушкнный воздух.
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Значит заболевание не сезонное. Хотя хрен редьки не слаще. Считайте что это нападение инопланетян и с этим теперь придется жить постоянно ( маски, ограничения и т.д) Пока не придумают вакцину и не создадут ее в большом объеме. Или мы не впустим в себя " Чужого"
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