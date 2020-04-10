 Не стоит рассчитывать, что распространение коронавируса уменьшится с наступлением теплой погоды, - директор Нацинститута инфекционных болезней США Фаучи

Об этом заявил в четверг в интервью ABC News директор Национального института аллергии и инфекционных болезней США, член команды реагирования Белого дома на пандемию коронавируса доктор Энтони Фаучи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Не стоит рассчитывать, что распространение вируса уменьшится с наступлением теплой погоды", - заметил ученый.
Он согласился, что существует ряд прецедентов, когда другие подобные инфекции, такие как грипп, и некоторые менее агрессивные коронавирусы теряли способность размножаться и распространяться в условиях потепления. "Да, они не любят теплую и влажную погоду так, как холодную и сухую", - сказал Фаучи.
Однако, продолжил он, не стоит обнадеживать себя, что изменение погодных условий будет спасительным фактором.
"Мы исходим из того, что вирус будет продолжать делать свое дело. Если мы будем иметь определенную пользу от погоды, то это будет прекрасно. Но я не думаю, что нам стоит на это рассчитывать", - заметил ученый.
Вместе с тем, он не исключил, что уменьшить распространение вируса можно и по-другому.
Знай, що вдячний тобі я повік
Ох, шапіто ти моє, як коросто,
Не мив я тебе цілий рік.
принесенный в штаты вирусняк был европейский - не китайчатский...
шо не отменят цепочку - китаец в европу - европеец в штаты...
пока все.
Или все области Украины переименовать в Николавские Запорожские, Николаевские Полтавские и т.п. И срочно выбрать президента или с фамилией Николаев или с именем Мыкола - иначе все на кладбище!