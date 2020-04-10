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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Здоровье
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 Карантин продлят до начала мая. Однако с начала следующего месяца будет послабление, - Федоров

Кабмин планирует продлить карантин до мая, но в то же время ожидается постепенное ослабление ограничительных мер.

Об этом заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Официально - до 20-х чисел апреля, но точно будет продление до мая. Однако с начала следующего месяца будет послабление: для некоторых магазинов, транспорта и т. д", - указал Федоров.

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Как сообщалось, с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер противодействия распространению коронавирусной инфекции. Впоследствии правительство продлило карантин до 24 апреля. С 6 апреля ограничительные меры были ужесточены.

Источник: https://censor.net.ua/n3188053
 
 
 Топ комментарии
 
а в чому "послаблєніє"? ломбарди почнуть гречкою розраховаватись?
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откуда плять, таких идиотов как федоров набирают эти зеленые? сейчас в Украине каждый день прирост больных 20% и это при мизнерном тестировании, но тварь из шапито зеленского рассказывает о каком-то спаде эпидемии через две недели.
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А потом люди начнут кушать друг друга.
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на улице палку колбасы будем прятать под одежду
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Слово-то какое интересное "послабление"! Лёгким дуновением вируса люди превращаются, люди превращаются... превращаются люди... в бесправных зеков. Даже хуже чем в зеков в некотором смысле. Ибо зеков таки кормят на казённый счёт. Карантин продлят до начала мая. Однако с начала следующего месяца будет послабление, - Федоров - Цензор.НЕТ 6020
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По твоему и мыть руки это тоже холопская привычка бесправных зеков
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я уже предложил говорить серьёзно. будешь? перекидывание дерьмом мне неинтересно.
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В чем тогда смысл карантина? Чтобы в мае все вышли и заболели..
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а в чому "послаблєніє"? ломбарди почнуть гречкою розраховаватись?
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Блізітся Ера зебільних годов, кліч зєлєбені - под коксом готов!
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Послаблєніє чи прослаьблєніє? Тобто послаблєніє означає "поблажку"!
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откуда плять, таких идиотов как федоров набирают эти зеленые? сейчас в Украине каждый день прирост больных 20% и это при мизнерном тестировании, но тварь из шапито зеленского рассказывает о каком-то спаде эпидемии через две недели.
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Да это все делается ради пабедабесия 9 мая: и перед расейкой прогнемся, и ряды своих граждан-пенсов (а именно они в основном и празднуют этот шабаш) уменьшим.
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Плять. Болезнь развивается и лечится (доступными способами), а так же больные умирают. Эпидемия развивается во времени независимо от мизнерного тестирования. Я, Вас, уверяю спад эпидемии наступит в любом случае. А для выравнивания общеевропейской статистики количество переболевших будет назначено.
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Сидите все дома и жрите свои носки АТО КОРОНВИРУС НАПАДЕТ!!
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кто этот магучий дубовый человечище ?
скока он зеленскому откашлял ?
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Ну, ось і повне тріо))):
Голова Поліції жорстко закриває ринки;
В.о.Київської ОДА продовжить карантин до осені;
Мінцифри послабить карантин з травня.

Скільки людей - стільки думок.
Це ще біля тисячі затягувань-послаблень озвучать...
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Ты каким боком к карантину, цифровой министр?!
Об этом, по ходу, ещё только ленивый не вякал.
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Чудило.. Какое до начала мая. Не вводите людей в радужные заблуждения. Более менее картина будет ясна только по окончанию майских праздников ( 11 мая) + 2 недели ( на проявление вируса). 25 мая можно будет делать какие то выводы (ослаблять карантин или нет и какие послабления делать) При этом границы государства и тем более линии соприкосновения с ОРДЛО и Крымом , передвижение между областями внутри страны автоматом должны быть закрыты до сентября. ( будьте дома, а ослабят карантин работайте но тоже в своей области, нечего путешествовать)
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то одно говорят то другое..вы там ишаки беременные розродитесь че говорить и кому
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