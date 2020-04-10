 Карантин продлят до начала мая. Однако с начала следующего месяца будет послабление, - Федоров

Об этом заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Официально - до 20-х чисел апреля, но точно будет продление до мая. Однако с начала следующего месяца будет послабление: для некоторых магазинов, транспорта и т. д", - указал Федоров.

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Как сообщалось, с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер противодействия распространению коронавирусной инфекции. Впоследствии правительство продлило карантин до 24 апреля. С 6 апреля ограничительные меры были ужесточены.