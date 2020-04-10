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 Общество, За рубежом
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 Почти 800 человек: в Швеции второй день подряд фиксируют рост числа умерших от коронавируса

В Швеции зарегистрировали в четверг свыше 100 случаев смерти заразившихся коронавирусом COVID-19 пациентов, общее количество летальных исходов - 792 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают западные СМИ со ссылкой данные Агентства общественного здравоохранения Швеции.

Это означает, что в Швеции второй день подряд серьезно растет число умерших. В общей сложности, в стране выявили свыше 9,1 тыс. случаев заражения COVID-19, 719 человек лечатся в отделениях интенсивной терапии.

Среди мер, которые предприняли в стране, запрет на собрания более 50 человек, тогда как во многих европейских странах разрешено собираться на улице по 2-4 человека, соблюдая при этом дистанцию. Людей в возрасте старше 70 лет призывают оставаться дома.

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Этот подход вызывает критику за рубежом. В частности, многие сравнивают ситуацию в Швеции с Данией и Финляндией, где были приняты более жесткие меры по сдерживанию заболевания.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в мире превысило к 1,6 млн человек, 95,7 тыс. умерли. На первом месте по числу зараженных остаются США ( 465 750 тысяч человек), более 16,6 тысяч погибли, еще 25,9 тысяч человек излечились.

Источник: https://censor.net.ua/n3188051
 
 
 Топ комментарии
 
Трусу всегда хочется чувствовать себя мудрецом. Поэтому шведы раздражают и на них давят. Почти 800 человек: в Швеции второй день подряд фиксируют рост числа умерших от коронавируса - Цензор.НЕТ 4784
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Что ты там пел про шведский особый путь?
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он продолжается, кеша, опохмелись. подход работает. экспоненциальная фаза - закон природы. тявки паникёров - в игнор.
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Трусу всегда хочется чувствовать себя мудрецом. Поэтому шведы раздражают и на них давят. Почти 800 человек: в Швеции второй день подряд фиксируют рост числа умерших от коронавируса - Цензор.НЕТ 4784
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А как можно надавить на шведов ? Они кредит МВФ не просят.
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ты даже не представляешь себе глубину своего идиотизма
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А хитрожопец всегда хочет казаться смельчаком.
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поясни тезис. если кто-то не впадает в ступор от опасности, он на самом деле хитрожопец, а не смельчак? так?
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Это отпетые авантюристы и они убедили баранов что суслик есть хоч его и не видно.
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он продолжается, кеша, опохмелись. подход работает. экспоненциальная фаза - закон природы. тявки паникёров - в игнор.
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Она продолжается только смертность растет, но отважным и слабоумным это нравится.
Хотя на самом деле ты провокатор - не соблюдайте карантин и законы. Только кому такое выгодно?
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людям с мозгами. ты ж даже всерьёз со мной говорить боишься. пАчиму? да потому что боишься быть честным даже с самим собой.
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У Швеції гарно, думаю вони вичухаються...
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а у них нет такой проблемы как вычухаться, т.е. выйти из идиотского карантина. ибо они в него не вошли. у них работает экономика, следовательно они могут "отстреливаться" неограниченно долго.
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хочешь серьёзно говорить? так давай. а кевеэнщина большого ума не требует.
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О чем с тобой можно серьезно разговаривать, провокатор. "Мыть руки придумали трусы и паникеры".
Для тебя и кевеэнщины много.
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Хватит врать этот фейк давно опровергли.
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Зебилоид, а слабО перодставить пруфы в студию?
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Кто там хвалил Швецию крича что экономика важнее опасности заражения.
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Есть целая команда провокаторов. Только вопрос по чьему заданию они действуют.
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Якщо економіка розвалиться, то люди будуть помирати вже не від вірусу, а від голоду!
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ну вот "особенный путь швеции и белоруси", который так хвалят безмозглые кретины, типа комаровского, дает свои результаты. вчера в белоруси полный завал, сегодня швецию накрывает. а это ж только начало! через две недели охереете от колличества жмуриков и заболевших.
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Китай за вчера:

Число заболевших 1,116
Число выздоровевших 77,455 +85

Число умерших 3,336 +1
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Шведы балансируют на грани здравого смысла, их позиция прагматична и не лишена научной логики,.Что касается Белоруссии, то там просто самодур у власти и не стоит путать и мешать в одну кучу эти две совершенно РАЗНЫЕ (по многим параметрам, особенно по менталитету и уровню экономики) страны. Я с интересом наблюдаю за шведским опытом и надеюсь, что им хватит ума не в пасть в панику и не раздуть истерику как это происходит в соседних странах, а все меры будут по прежнему адекватными и соразмерными проблеме и угрозам!
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Называть безответсвенность и самодурство, во время обьявления всемирной Пандемии " "прагматичностью" это нонсес.
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у шведов я не заметил самодурства (в отличии от Белоруссии), все их меры адекватны проблеме и угрозам, а то что они не могут остановить эпидемию полностью, в этом они отдают себе отчет и смирятся с жертвами как неприятной неизбежностью!
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в таких серьезных вопросах и проблемах нужно оставить эмоции, слюни и соплежуйство в сторону и рассуждать холодно, здраво и предельно логично. все эти милые забавы для населения как слезы медсестер и вечерние овации - это для обывателей, тем кто принимает решения судьбоносные для всей страны и в ее интересах нужно оставить животные эмоции и чувства, а включить мозги!
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Шведы молодцы, не Клован с ВиПпалатками и торговлей должностями
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Приклад безкарантинних США і шведів, як вам противники карантину...
Мер нью-йорка вчора плакав що працівників в метро не хватає тому що 147 померло, багато захворіли а інші звільняються...
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Помнится Шведы говорили, что это все хрень )) гыыы, можно это назвать просто " геноцид собственного народа". Ибо когда идиоты говрят что Пандемтя это хрень, получают ГРОБЫ.
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