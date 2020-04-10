 Почти 800 человек: в Швеции второй день подряд фиксируют рост числа умерших от коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают западные СМИ со ссылкой данные Агентства общественного здравоохранения Швеции.
Это означает, что в Швеции второй день подряд серьезно растет число умерших. В общей сложности, в стране выявили свыше 9,1 тыс. случаев заражения COVID-19, 719 человек лечатся в отделениях интенсивной терапии.
Среди мер, которые предприняли в стране, запрет на собрания более 50 человек, тогда как во многих европейских странах разрешено собираться на улице по 2-4 человека, соблюдая при этом дистанцию. Людей в возрасте старше 70 лет призывают оставаться дома.
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Этот подход вызывает критику за рубежом. В частности, многие сравнивают ситуацию в Швеции с Данией и Финляндией, где были приняты более жесткие меры по сдерживанию заболевания.
Напомним, число заразившихся коронавирусом в мире превысило к 1,6 млн человек, 95,7 тыс. умерли. На первом месте по числу зараженных остаются США ( 465 750 тысяч человек), более 16,6 тысяч погибли, еще 25,9 тысяч человек излечились.
Хотя на самом деле ты провокатор - не соблюдайте карантин и законы. Только кому такое выгодно?
Крым чей?
Для тебя и кевеэнщины много.
Число заболевших 1,116
Число выздоровевших 77,455 +85
Число умерших 3,336 +1
Мер нью-йорка вчора плакав що працівників в метро не хватає тому що 147 померло, багато захворіли а інші звільняються...