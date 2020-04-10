 42-летний мужчина избил и изнасиловал 77-летнюю женщину на Буковине, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.
Сообщается, что в Новоселицкое отделение полиции с заявлением об изнасиловании обратилась 77-летняя жительница района.
На месте происшествия сотрудники полиции выяснили, что 42-летний обидчик пришел в дом односельчанки и вопреки ее воле, нанеся телесные повреждения, вступил с ней в половые сношения.
Правоохранители назначили ряд экспертиз.
По данному факту следователи Новоселицкого отделения полиции начали уголовное производство по части 1 статьи 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос сообщение о подозрении и избрании меры пресечения правонарушителю.
Учителя Зеленскага на сепар каналах обсираются с невиданной скоростью.
Это лудшие!
Сейчас поймёте почему. Учителей курирует ЗеЛенка ополченка.
Вот оттуда знания и лекторы Усики, Лысые и прочая руснявая гадость.
І Портнов це знає,всі це знають,а у Портнова є докази і тепер він їх дістане.Це буде уроком всім шісткам, хто підносить ж#пу Портнова. Износилование прокуроши будет - это точно.
1 год
Антимайдан в дії
Он ей сказал что секса не будет только у неё...
- ты чё, бабка, ты ж на восьмом этаже.
- а я щас спущусь...
У данной жертвьі тоже бьіла слишком короткая юбка и яркий макияж?
Они равньі по умственному развитию им подобньм педофилам, которьім дают повод к изнасиловании даже двухлетние дети.
что видят то и. делают