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Все про:Черновицкая область (454) изнасилование (668) Нацполиция (11212)

 42-летний мужчина избил и изнасиловал 77-летнюю женщину на Буковине, - полиция

42-летний житель села Балковцы нанес телесные повреждения 77-летний односельчанке и изнасиловал ее.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Сообщается, что в Новоселицкое отделение полиции с заявлением об изнасиловании обратилась 77-летняя жительница района.

На месте происшествия сотрудники полиции выяснили, что 42-летний обидчик пришел в дом односельчанки и вопреки ее воле, нанеся телесные повреждения, вступил с ней в половые сношения.

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Правоохранители назначили ряд экспертиз.

По данному факту следователи Новоселицкого отделения полиции начали уголовное производство по части 1 статьи 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос сообщение о подозрении и избрании меры пресечения правонарушителю.

Источник: https://censor.net.ua/n3188049
 
   
 Топ комментарии
 
42 роки? Десь я чув про такий вік!
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У цьому віці виникають питання бути чи не бути лохом🙄🤐
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на допросе: -Мне 42 года. Янелох......
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"Останнє бажання" перед шибеницю....
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По-моему до зелёной власти дошло, что вирусную истерию пора сворачивать... 42-летний мужчина избил и изнасиловал 77-летнюю женщину на Буковине, - полиция - Цензор.НЕТ 2655
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Насмотрелся порнографии уроков по ТВ
Учителя Зеленскага на сепар каналах обсираются с невиданной скоростью.
Это лудшие!
Сейчас поймёте почему. Учителей курирует ЗеЛенка ополченка.
Вот оттуда знания и лекторы Усики, Лысые и прочая руснявая гадость.
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Пам'ятаєте конкурс, коли Венедиктова встановила строк на подачу документів з 30.12 по 3.01. Якраз коли всі святкують Новий рік.Це 100% була схема.
І Портнов це знає,всі це знають,а у Портнова є докази і тепер він їх дістане.Це буде уроком всім шісткам, хто підносить ж#пу Портнова. Износилование прокуроши будет - это точно.
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У цьому віці виникають питання бути чи не бути лохом🙄🤐
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жена наказала его отсутствием секса.
Он ей сказал что секса не будет только у неё...
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Якось все це сумно. От якби 77рiчна згвалтувала одного 42рiчного, то було б весело.
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- эй, солдатик! ты никак хочешь меня изнасиловать?
- ты чё, бабка, ты ж на восьмом этаже.
- а я щас спущусь...
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Интересно, а он был в маске или снял, нарушил карантин. Если вы маске то хоть штрафа не будет.
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трындец (бухло совсем глаза залило, поди бабка ни фотомодель и не "софи лорен")! Нужно вводить сегрегацию (научнообоснованную) и лишать дееспособности такое быдло, нельзя им давать полный пакет прав, гражданство и волю (делать, что захотят), но и спрашивать с них за такие посткпки тоже нельзя в полной мере (будет и вина попечителей - не досмотрели, были беспечны и дали слишком много свободы)!
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Якось починаю переживати за Венедиктову . Ці 42річні альфа-самці можуть ще й не таке вчинити . 42-річний чоловік побив і зґвалтував 77-річну жінку на Буковині, - поліція - Цензор.НЕТ 8155
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а якщо хтось до того має на неї компромат то обше !)люба поза !
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с такими новостями цензор опускает ниже плинтуса.
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Что скажут адептьі теории, что в изнасиловании всегда виновата женщина?
У данной жертвьі тоже бьіла слишком короткая юбка и яркий макияж?
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І вона себе поводила =вьізьівающе= ...
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Исключение только подтверждает правило.
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Правило придуманное кем, на основании каких фактов?
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Адептами сектьі "всегда_виновата_женщина"?
Они равньі по умственному развитию им подобньм педофилам, которьім дают повод к изнасиловании даже двухлетние дети.
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Психічнохворих дуже багато, а ще сонечко пригріло...
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Мы с вами этих и других подробностей не знаем.
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якби секс удався на славу тo жодної заяви в поліцію не було б ) , а так ...розчарування 42-річний чоловік побив і зґвалтував 77-річну жінку на Буковині, - поліція - Цензор.НЕТ 8855
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А як у нього з'явилася ерекція стару бабу..? Це вона йому таке придумала, щоб опозорити.
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Геронтофил,****. Хорошо хоть это не закончилось актом некрофилии.
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а что был замечен поблизости президентский кортеж 42-річний чоловік побив і зґвалтував 77-річну жінку на Буковині, - поліція - Цензор.НЕТ 7270?
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а як у Галкина на Пугачёву
что видят то и. делают
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