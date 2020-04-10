EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  3516  18
Материалы по теме:
Все про:выплаты (263) госбюджет (770) карантин (2711) соцпомощь (214) COVID-19 (3492) Лазебная Марина (12) коронавирус (2197)

 Тысячу гривен пенсионерам выплатят после принятия изменений в Госбюджет, - Лазебная

Пенсионный фонд обеспечил полное финансирование пенсий, и их выплата началась вовремя — 2 апреля. Тем, кому еще не поступили дополнительные средства, получат деньги в ближайшее время.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире ток-шоу "Право на власть", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

Анонсированное единовременное пособие в размере 1 тыс гривень пенсионерам начислят сразу после того, как правительство примет изменения в государственный бюджет. Министр также анонсировала новый пакет социальных инициатив. Его, по словам Лазебной, представляют в ближайшее время.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выплаты безработным в связи с карантином составят 1800-8400 грн и будут начисляться с первого дня подачи заявления, - Аваков

"Вы знаете, что первого апреля правительство приняло решение о повышении уровня обеспечения пенсионеров. Первое состоялось 7 апреля. Все пенсионеры в возрасте от 80 лет и старше получили 500 грн. Мы об этом отчитались Кабмину. Мы контролируем каждую выплату. Мы знаем, что пенсионеры, которые получают средства на свои банковские счета, уже получили выплаты. Те, которым еще доносят деньги почтальоны, то все в процессе", — рассказала Лазебная.

Министр соцполитики Марина Лазебная также отметила, что в этом месяце ПФУ обеспечил полное финансирование пенсий и их выплата началась вовремя.

"О тысяче гривен. Порядок финансирования этой тысячи уже принят правительством. Мы ожидаем, что в ближайшее время состоится заседание правительства и депутаты примут изменения в Государственный бюджет. Это для нас будет основанием для выплаты и будет источник финансирования. Мы сразу выплатим средства людям. Мы говорили, что это будет в апреле и не отказываемся от обещания. Я уверена, что на следующей неделе мы совместно с депутатами отчитаемся", — добавила министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3188048
 
 
 Топ комментарии
 
Тысячу гривен пенсионерам выплатят после принятия изменений в Госбюджет, - Лазебная - Цензор.НЕТ 1555

а поправок тоже декілька тисяч буде?
 показать весь комментарий
 
Кто ты такая Лазебная? Как Игорь Валерьевич прикажет, так Арсен Борисович и скажет
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кто ты такая Лазебная? Как Игорь Валерьевич прикажет, так Арсен Борисович и скажет
 показать весь комментарий
 
 
Предлагаю всем пенсионерам оплатить этой пенсией услуги ЖКХ,или транспортировку газа в квартиры.Ну чтоб никому не было обидно,ни пенсионерам,ни государству.Как только,так и сразу.
 показать весь комментарий
 
 
Підкуповують пенсів щоб на виборах голосували за них.
 показать весь комментарий
 
 
Юлькины мансы. Обокрасть на миллиарды и кинуть подачку в виде тысячи. Жрите , не обляпайтесь.Голосуйте дальше за зеленое гавно)))
 показать весь комментарий
 
 
Мне это напоминает азиатский старый мэм
Хоть 1000 раз скажи Халва,во рту не станет слаще
 показать весь комментарий
 
 
Казав пан - кожух дам, та й слово його тепле . Тисячу гривень пенсіонерам виплатять після ухвалення змін до Держбюджету, - Лазебна - Цензор.НЕТ 4788
 показать весь комментарий
 
 
Ну и "ваапще", главное - "отлепортовать!! (отчитаться) Дя !!!
 показать весь комментарий
 
 
Колись була тисяча від юлі.потім від яника --і де вони ?? Юля сиділа яник втік. Те буде і з тисячою від лоха. Але питання в іншому--це банальний підкуп виборців . Він незаконний і НЕСПРАВЕДЛИВИЙ. Анонсували, що дадуть цю тисячу в кого пенсія меньше 5000грн. , а вже при пенсії 5002грн--недадуть. Виходить так, що пенсіонер, який більший має стаж роботи,більшу кваліфікацію, більше платив із своєї зарплати в пенсійний фонд--не одержить "подачку" а одержить той хто має гірші показникі Вважаю ,що це приниженя тих людей які більше працювали і головне більше наповнювали пенсійний фонд своїми відрахунками. Така сама ситуація і з пенсіонерами старше 80 р.Кому 75-89 зась,а він також можливо більше працював і відраховував, то чому їм не дабавляти. Все робиться на піарі,а не на ЗАКОНІ. Закон повинен бути для всіх одинаковий і рівний. Іде несправедливість до тих пенсіонерів. які працювали багато років, мали вищу кваліфікацію ,значить і вищу зарплату, а відповідно і були ВИЩІ ВНЕСКІ ДО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ,
 показать весь комментарий
 
 
А индексацию сделать и вернуть за март и апрель? "Добренькие", сначала украли, потом типа "помощь" этими украденными деньгами.
 показать весь комментарий
 
как надоели ,,, добрые царьки,,,
сели приняли закон :
февраль месяц текущего года
коэффициент инфляции прошлого года плюс 0,1%
опережение роста инфляции
и никаких больше заморочек
Себе в декабре не забыли пересмотреть з/п
имея такой закон в марте можно подавать в суд пенсионерам
судебные издержки за счёт слуг народа
 показать весь комментарий
 
 
Сначала нужно принять, утвердить, насчитать, а только потом анонсировать А то народ пожилой уже на ушах " и де наша тыща", теперь вот объясняй.. " денежки то придут, а осадочек останется" .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх