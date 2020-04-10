 Тысячу гривен пенсионерам выплатят после принятия изменений в Госбюджет, - Лазебная

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире ток-шоу "Право на власть", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

Анонсированное единовременное пособие в размере 1 тыс гривень пенсионерам начислят сразу после того, как правительство примет изменения в государственный бюджет. Министр также анонсировала новый пакет социальных инициатив. Его, по словам Лазебной, представляют в ближайшее время.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выплаты безработным в связи с карантином составят 1800-8400 грн и будут начисляться с первого дня подачи заявления, - Аваков

"Вы знаете, что первого апреля правительство приняло решение о повышении уровня обеспечения пенсионеров. Первое состоялось 7 апреля. Все пенсионеры в возрасте от 80 лет и старше получили 500 грн. Мы об этом отчитались Кабмину. Мы контролируем каждую выплату. Мы знаем, что пенсионеры, которые получают средства на свои банковские счета, уже получили выплаты. Те, которым еще доносят деньги почтальоны, то все в процессе", — рассказала Лазебная.

Министр соцполитики Марина Лазебная также отметила, что в этом месяце ПФУ обеспечил полное финансирование пенсий и их выплата началась вовремя.

"О тысяче гривен. Порядок финансирования этой тысячи уже принят правительством. Мы ожидаем, что в ближайшее время состоится заседание правительства и депутаты примут изменения в Государственный бюджет. Это для нас будет основанием для выплаты и будет источник финансирования. Мы сразу выплатим средства людям. Мы говорили, что это будет в апреле и не отказываемся от обещания. Я уверена, что на следующей неделе мы совместно с депутатами отчитаемся", — добавила министр.