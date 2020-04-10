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 Политика Украины, Общество
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 Выплаты безработным в связи с карантином составят 1800-8400 грн и будут начисляться с первого дня подачи заявления, - Аваков

В Украине из-за карантина и коронавируса минимум 55% украинцев оказались в финансовой зоне риска.

Об этом министр написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, как минимум 55% украинцев оказались в зоне риска, а 73% опрошенных сознались, что запасов сбережений у них максимум на месяц. Аваков также привел социологические исследования, которые показали, что из опрошенных людей:

45% - не потеряли в зарплате; работают как прежде или дистанционно.
11% - работают в сокращенном режиме.
17% - людей вынуждены быть в отпуске за свой счет.
8% - безработные, и до карантина
7% - домохозяйки, в декрете и не работали до карантина.
6% - уволенные, потерявшие работу.
6% - не работающие пенсионеры, студенты - не работавшие до карантина.

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Аваков отметил, для выхода из ситуации президент Украины Владимир Зеленский и Кабмин придумали систему прямой финансовой помощи:

- пенсионерам работающим и нет будет выплачиваться ( +1000 грн у кого сумма начислений в месяц менее 5000 грн; +500 грн старше 80 лет. Все будет проведено автоматически).

- безработным, потерявшим работу – будут прямые выплаты пособия по безработице через Центы занятости.

Министр добавил, что тут есть некоторые нововведения:

- Во-первых выплаты будут насчитываться сразу, с 1-го дня подачи человеком заявления по упрощённой процедуре.

- Во-вторых – не нужно никуда идти – в связи с карантином, заявку можно будет отправить онлайн, не выходя из дома. С человеком свяжутся по телефону свяжутся и он будет получать пособие.

"Минимальная, "голая" сумма на сейчас 650 грн/мес. Но реально с учетом страхового стажа и прочих факторов реальная минимальная выплата составит около 1800 грн/мес. Максимум 8408 грн/мес. Сколько будет ваша сумма пособия в промежутке 1800 – 8400 гривен - вам насчитает по вашим данным работник ЦЗ по телефону", - написал Аваков.

Министр подчеркнул, что правительство отдает себе отчет о огромных суммах, которые надо будет направить на эти расходы. Поэтому, в бюджет Украины закладываются изменения и резкое увеличение финансирования в числе прочего и упомянутых статей.

Также он добавил, что много еще и других категорий людей, которые получат субсидии и дотации по разным направлениям. Эти решения возможны будут к реализации сразу после принятия изменений в бюджет.

"Надеемся, что в понедельник Верховная Рада примет внесенные правительством изменения со своими правками – и тогда все будет четко и понятно – и обо всех дополнительных мерах будет объявлено дополнительно и официально", - добавил глава МВД.

Выплаты безработным в связи с карантином составят 1800-8400 грн и будут начисляться с первого дня подачи заявления, - Аваков 01
Выплаты безработным в связи с карантином составят 1800-8400 грн и будут начисляться с первого дня подачи заявления, - Аваков 02
Выплаты безработным в связи с карантином составят 1800-8400 грн и будут начисляться с первого дня подачи заявления, - Аваков 03

Источник: https://censor.net.ua/n3188047
 
 
 Топ комментарии
 
При чому тут Сабаков до безробітних??? Цензор ти навмисно піариш цього корупціонера? Давай ще висери антохі товстопузого..МВС перетворилось в банду, ОЗУ а він меле про безробітних..
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Какое отношение этот схематозник имеет к выплатам, не пойму он кто вообще и какая его работа??
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А что Аваков уже министр социальной политики? Или уже царем себе признал?
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Мент-уголовник тянет на себя одеяло премьера?
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не барыга он а проклятый марадер на крави младенцев, но зелёная сопля янелох42 навела порядок в закромах Пэтра, теперь там ноль и прощальная записка повесившейся мыши.
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більше набагато чим зє оставив масок в Україні.
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почитай материалы кооторыми кишат СМИ об нём С осени 2011 года Аваков эмигрировал в Италию из-за уголовного преследования в Украине. Е...Состояние министра оценивается в $52 млн. Этой суммы ему хватило, чтобы занять 90-е место в рейтинге богатейших украинцев по версии журнала "НВ" в 2018 году, он стал единственным действующим министром, входящим в этот рейтинг.
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Соевые сказки. Он даже начал с того, что обвалил гривну с 8 до 28. И очень хорошо "заработал" на банковских махинациях.
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Ти брешеш свідомо, чи просто ситуацією не володієш? Інавгурація Порошенка 7.06. 2014 року. Курс долара нюНацбаку на 7,06.2014 року: купівля - 11.80, продаж - 11.93. Поо яких 8 ти пишеш? А про причини і терміни обвалу з 11.80 до 25 тобі відомо? Опиши. Я прочитаю і відповім.
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Не бережете вы оодноклеточное ЗЕ. Вы хотите чтобы им пердаки на паску раразорвало
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Какое отношение этот схематозник имеет к выплатам, не пойму он кто вообще и какая его работа??
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Рюкзак Сабаков не только глава МВД но и регент т.н. призидента писюаниста
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При чому тут Сабаков до безробітних??? Цензор ти навмисно піариш цього корупціонера? Давай ще висери антохі товстопузого..МВС перетворилось в банду, ОЗУ а він меле про безробітних..
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Он уже на полставки подрабатывает министром соцполитики и финансов...
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А что Аваков уже министр социальной политики? Или уже царем себе признал?
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ну так главзебил зеленских самоизолировался. должен же кто-то государством управлять? Выплаты безработным в связи с карантином составят 1800-8400 грн и будут начисляться с первого дня подачи заявления, - Аваков - Цензор.НЕТ 386
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бо він і є тіньовим президентом України а не бубнявий гундос.
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Виплати по безробіттю вже МВС нараховує? Чи в Україні AlterZar з'явився?
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Опять, как говорят, поперед батька в пекло! Так хочется быть на виду, что скоро оберполицай будет помогать мусор гражданам выносить! А чего - каждый день будет на виду и на слуху! А там, глядишь, и выпросит вице-премьера! Услужливые дураки нынешнему неудахе the ой как нужны! Хотя, услужливый дурак окромя вреда ничего нужного не принесёт! Так и быть посему!
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Аваков вже Премьер , чи може Президент ? Я шось пропустил ?
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Шото много Авакова...Дуже много...Поясніть мені,що відбувається,і хто керує країною!!?
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Хто керує в поліцейській державі? Ось і відповідь.
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Нарідний призедент керує. А що не так? Главноє што порошенка скінулі!
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Там очередь.
Сегодня "дежурный по стране" Арсен.
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Аваков вже домовився з МВФ? Звідки гроші?
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Что то как то много Авакова в последнее время. Он у нас кто? Министр МВД или в каждой "извиняюсь" затычка. Или ему не сказали, что кроме него ещё есть профильные министерства с министрами во главе.Угомонись уже, наведи порядок у себя в министерстве, а то у нас бандитский разборки с огнестрестрелом через день.
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Ясно. Оні наконєцто нашлі на пєчатном станкє кнопку "ВКЛ".
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Арсен,а ты случаем еще прочисткой канализации не занимаешься?)
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Jesli dopsutim medsestra,nianka polucajet 2500 gryvny v mesiac,a bezrabotnim predlozyl ot 1800 do 8400 gryven,vopros kto togda budet rabotat ?
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безработный получает помощь в течение определённого времени (несколько месяцев) и выплата по безработице каждый месяц меньше...
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U nas zdelali pomoc kompanijam te kotoryje neuvolniajet liudej polucit ot gosudarstva 70%- 90% deneg sto nado platyt, rabocim uslovija tolko stob neuvolniali rabocix,eto ne kasajetsia biudzetnikov.Bezrabotnyje,pensionery i drugyje toze nevxodit v pomoc ot gosudarstva tam nicego neizmenilos.Da uvolit jesli jest deti ili dosputim odin celovek ego rastit realno nevozmozno dlia rabotodatelia
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Biudzetnikam vot vraciam tak podniali zarplati 3250 evro v srednem teper vse polucit,a te sto rabotajet s virusom 60%-100% bolse.Do 6500 evro v mesiac,nianki i medsiostry toze 1625 evro v mesiac teper polucajet plius 60-100% jesli rabota s virusom.Drugim pomoc nerasmatryvajetsia iz biudzetnikov
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Він і жнець і швець і на дуді гравець. Про народ турбується.
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Про прогнозовану врожайніст озимих культур, у цьому році, Аваков теж повідомить?
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пдц..... это какой-то балаган..... Шмыгаль занимается расследованием авиакатастроф, Аваков - пособиями по безработице..... так мы далеко уйдем.....
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А дехто, відосики знімає. Виплати безробітним у зв'язку з карантином становитимуть 1800-8400 грн і нараховуватимуться з першого дня подачі заяви, - Аваков - Цензор.НЕТ 1620 Зедебіли, що ви навибирали? Виплати безробітним у зв'язку з карантином становитимуть 1800-8400 грн і нараховуватимуться з першого дня подачі заяви, - Аваков - Цензор.НЕТ 584
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Аваков пів ставки мінсоцполітики взяв на карантині?
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Аваков лутше мусорами займись вплотную
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Авакова готовят "мудрый нарiд" к мысли что он он премьер-министр!Значить так и будет!
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С каких пор черт премьером стал? Кстати, ктото проверял историю успеха черта, и связан ли он с гебней?
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Аваков, а когда картошку сажать - перед Пасхой или после? министр внутренних дел
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А це що за фуй виліз з інформацією про виплати безробітним?
Міністр соц політики?
Чи може кандидат в чергове "Буратіно"? Виплати безробітним у зв'язку з карантином становитимуть 1800-8400 грн і нараховуватимуться з першого дня подачі заяви, - Аваков - Цензор.НЕТ 8049
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У свої наплічники Саахов поклав ще гроші за безробіття. Невже син у злиднях.
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Рюкзаков, ти що в сосну вдарився??? Коломойша тебе ще премєром не призначив!
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Перетворили країну на балаган, дешеве шапіто.
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министр мвд, он же межународник, он же спец медецины,он же экономист. осваивает социальную политику. скоро не нужен будет парламент и кабмин. сам все сделает. АВАКОВА В ПРЕЗИДЕНТЫ
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45% не потеряли в зарплате? а на тв опросе таких было только 31%
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Арсен Борисович, лучше про посадку Кузьменко и Антоненко расскажите,
это ваша или Клоуна идея ?
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Аваков коментує ті сфери, які, наче б то не мають ніякого відношення до "внутрішніх органів"
Здається, вже повний контроль над Україною в руках одного силового міністра!
ОПГ Авакова "в законе"

Как известно, ничто не бывает столь вечным, как временное. Сегодня глава МВД не только не теряет позиций, но и продолжает наращивать свое влияние, стремясь достичь своего апогея абсолютизма в силовом и правоохранительной блоках.
развитие собственного блока силовым министром продолжается и открывает широкие возможности для контроля над страной.

Виплати безробітним у зв'язку з карантином становитимуть 1800-8400 грн і нараховуватимуться з першого дня подачі заяви, - Аваков - Цензор.НЕТ 7048
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Более идиотского решения и представить себе трудно. Ну будете вы выплачивать эти копейки - и что? Как долго вы сможете это делать? В бюджете и так огромные дыры, а вы новые создаете? Разбазарите сейчас все оставшееся, а реально помочь никому не сможете. Что такое те жалкие гроши, которые вы намерены выплачивать? Это два-три дня жизни от силы. А что потом делать? По миру побираетесь, а сами устраиваете аттракционы неслыханной щедрости. Идиоты...
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Я не лох Укрианы уже бегает в шестерках у Авакова
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"Выплаты безработным в связи с карантином составят 1800-8400 грн и будут начисляться с первого дня подачи заявления, - Аваков" - какое отношение имеет Аваков к выплатам?
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це ж його гроші, нашого благодійника
і де те паршиве ******* його викопало на нашу голову?
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1 деньги в связи с карантинм, почему не поровну всем? как раовая помощь.2 почему помощь можно выдать просто так а кредит для малого бизнеса тако дорогой и геморойный? 3 какой гандон отвечает за приоритет при разработке этих пособи и кредитов? 4 неужели не понятно что население мал городов и сельское, держится только а счет малого бизнеса? дайте суки хорои кредит
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Арсен, а ты к этому каким боком?!
Или деньги от вертолетов и рюкзаков закончились?
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міністр МВС Аваков, у тебе чорнобильська зона горить, то не цікаво? Санітарний кордон країни провалив, тепер безробітними переймаєшся?
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в стране, где полиция работает хорошо, мало кто знает фамилию главного полицая..
- а в Україні все навпаки - роботи поліцаїв майже не видно - вони лише фіксують смерті, правопорушення та кришують "шлюх" та повій, зате Аваков - скрізь
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Каким боком Аваков к выплатам по безработице? Виплати безробітним у зв'язку з карантином становитимуть 1800-8400 грн і нараховуватимуться з першого дня подачі заяви, - Аваков - Цензор.НЕТ 2562 Кто у нас премьер, кто то помнит?
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