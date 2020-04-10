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 Общество, Здоровье
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 COVID-19: число инфицированных в мире достигло 1,6 млн человек, количество жертв приближается к 100 тысячам. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 9 апреля во всем мире зарегистрировали 1 601 018 случай заражения коронавирусом. На первом месте по количеству заражений остаются США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Победили болезнь за это время 354 972 человека. Также во всем мире зарегистрировали 95 718 (88 538 за вчера) летальных случаев.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 16 684 человек, только в Нью-Йорке скончались 5 150 человек. Число выздоровевших достигло 25 960, заболевших - 465 750.

В Италии за это время заболели 143 626 человек. В то же время умерли 18 279, вылечились 28 470 человек.

Испания сообщает о 153 222 инфицированных. Среди них 52 165 выздоровели, 15 447 человек умерли.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 14 апреля пика заболеваемости COVID-19 не будет, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Италии, в Испании, США и Франции.

Так, во Франции умерли 12 228 человек, в Германии - 2 607, в Великобритании – 7 993, в Иране – 4 110, в Нидерландах – 2 403, Бельгии - 2 523, в Турции - 908.

В РФ и число зараженных достигло 10 131 человек, умерли - 76; в Беларуси - 1 486, умерли - 16; в Польше - 5 575, умерли - 174; в Молдове - 1 289, умерли - 29; в Венгрии - 980, умерли - 66; в Румынии - 5 202, умерли - 248; в Словакии - 701, умерли - 2.

Напомним, по состоянию на утро 8 апреля в Украине подтверждены 1892 случаев COVID-19 в Украине, 57 человек умерли, 45 - выздоровели.

COVID-19: число инфицированных в мире достигло 1,6 млн человек, количество жертв приближается к 100 тысячам 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188045
 
 
 Топ комментарии
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Число жертв приближается к 7 000 000 000. Это жертвы пандемии околовирусной истерии. COVID-19: число инфицированных в мире достигло 1,6 млн человек, количество жертв приближается к 100 тысячам - Цензор.НЕТ 568
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Скоро Бацька даст распоряжение что умерших белорусов от короны надо называть "выехавшими за пределы проживания" ...
- остальные дышут свежим воздухом , ходят на работу, и славят бацькивську заботу.
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В Беларуси число зараженных коронавирусом растет намного быстрее, чем во всех странах-соседках.
В Беларуси за прошлые сутки число зараженных коронавирусом выросло на 39,4% - с 1066 случаев до 1486, в то время как в России, Украине, Польше, Латвии и Литве вирус распространяется намного медленнее
Так, в России за последние сутки прирост составил 17%, Украине - 13,43%, Латвии - 2,1%. В Литве за сутки число зараженных выросло на 4,7%, а в Польше - всего на 3%.
Для сравнения: в Германии за последние сутки число инфицированных приросло на 4,8%, а Испании - на 2,9%.
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блин!
лингвист повстречался!
- треба тікати як най далі, бо згвалтуе посмертно!
Серед ціх діячів багато не задоволених жінками...
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з гар*ю чи без неї - це вже не принципово.
Головне, що поки Батько дозволяє - дихають...
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Как там у вас комендантский час, уже ввели ?
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мы живём на даче и комендантский час у нас наступает вместе с сумерками и началом ночных свадеб стай бездомных собак.
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Баста!, [10.04.20 08:53]
У учителя средней школы №170 на улице Рафиева, 7 подтвержден коронавирус. Информацию об этом сообщили читатели и подтвердил источник в администрации школы.
"В 170-й школе тоже есть положительный результат на короновирус у учителя", - сообщает читатель.
"Школу переводят на карантин, госпитализирована учительница младших классов. Семьи учеников, как контакты первого и второго уровня, отправлены на самоизоляцию", - сообщил источник в администрации школы.
Школа №170 находится в минском микрорайона Юго-Запад. Недалеко от нее расположен еще один очаг инфекции - детский сад №455. У воспитательницы детского сада и пятерых детей также подтвержден Covid-19.
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Это когда 3 в 1 делали. Исповедовадись, причащались и еще кое-что. Эта тема там давно )))
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А на троні сидить 33 нещастя. Совпадєніє?
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Придбав через "Розетку" дезінтефікатора. Коли вперше бризкнув, то відразу телепортувався у юність. Буряковий самогон. Чи з патоки. Або буряковий середньої паршивості, або гарний патошний. Оце тепер репу чухаю. Де ж вони ту патоку взяли? Невже ще в нас десь працюють цукрові заводи?
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Читала американский учебник 20-х годов прошлого века для будущих домохозяек (да, ведению хозяйства тогда именно что учили, в колледжах, чтобы все делалось по-уму, наиболее оптимально, разумно и экономично).
Раздел 'здоровье'.
И вопрос задан (среди раздела вопросов): назовите, какие эпидемии случились в вашей коммюнити за последние 4 года"?
Вы поняли, к чему я?
Эпидемии инфекционных заболеваний (например, прививки от полиомиелита не было до 50-х годов) случались настолько часто, что уж за 4 года хоть одна эпидемия, но точно была.
И как это тогда ухитрялись бороться с эпидемиями, не закрываю магазинов и заправок, как в Черновцах - вот прямо теряюсь я в догадках.
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Карантины тоже были. Например, в Одессе была холера. И наши родители сидели дома. Просто не было тогда коммуникации такой между странами, ссср вообще был тюрьмой.

Пандемия была невозможна
Кроме того, сейчас невозможно скрыть что-то , благодаря инету.
Сейчас вина лежит исключительно на Китае. Китай нужно было изолировать. Теперь вместо этого, китайцы уже якобы выздоровели и даже готовы снабжать всех масочками и тест системами , а весь мир в полыхает.
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Читала американский учебник 20-х годов прошлого века для будущих домохозяек (да, ведению хозяйства тогда именно

тепер зрозуміло звідки таке мракобісся. COVID-19: кількість інфікованих у світі досягла 1,6 млн осіб, кількість жертв наближається до 100 тис - Цензор.НЕТ 9670
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На почти 8 млрд.жителей планеты Земли-1,6 млн.человек заболевших.
Кому этот срач выгоден политикам, фармацептам?
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сделать всем тесты и будет 1.6млрд. кстати за Северную Корею переживаю, наверное передохла половина рабов уже.
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в СЕВ. КОР. лечат быстро!
эвтаназия при первых признаках.
никто скорую не вызывает. Начав задыхаться ложится в за раннее выкопанную яму и закапывается. Скоро этот метод будет рекомендовать и путин - друг и обожатель Сев.кор.
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Северная Корея:
15.00 -один заболевший.
15.03 ноль заболевших.
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всім тести-це нереально.
і без потреби.
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У МЕНЯ ЕДИНСТВЕННЫЙ ВОПРОС ? А СКОЛЬКО В МИРЕ УМИРАЕТ В МЕСЯЦ В 19 ..18 ГОДУ И Т.Д. ? ПО МЕСЯЦАМ ?
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