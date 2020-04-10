 COVID-19: число инфицированных в мире достигло 1,6 млн человек, количество жертв приближается к 100 тысячам. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Победили болезнь за это время 354 972 человека. Также во всем мире зарегистрировали 95 718 (88 538 за вчера) летальных случаев.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 16 684 человек, только в Нью-Йорке скончались 5 150 человек. Число выздоровевших достигло 25 960, заболевших - 465 750.

В Италии за это время заболели 143 626 человек. В то же время умерли 18 279, вылечились 28 470 человек.

Испания сообщает о 153 222 инфицированных. Среди них 52 165 выздоровели, 15 447 человек умерли.

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Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Италии, в Испании, США и Франции.

Так, во Франции умерли 12 228 человек, в Германии - 2 607, в Великобритании – 7 993, в Иране – 4 110, в Нидерландах – 2 403, Бельгии - 2 523, в Турции - 908.

В РФ и число зараженных достигло 10 131 человек, умерли - 76; в Беларуси - 1 486, умерли - 16; в Польше - 5 575, умерли - 174; в Молдове - 1 289, умерли - 29; в Венгрии - 980, умерли - 66; в Румынии - 5 202, умерли - 248; в Словакии - 701, умерли - 2.

Напомним, по состоянию на утро 8 апреля в Украине подтверждены 1892 случаев COVID-19 в Украине, 57 человек умерли, 45 - выздоровели.