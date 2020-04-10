 COVID-19: число инфицированных в мире достигло 1,6 млн человек, количество жертв приближается к 100 тысячам. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.
Победили болезнь за это время 354 972 человека. Также во всем мире зарегистрировали 95 718 (88 538 за вчера) летальных случаев.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 16 684 человек, только в Нью-Йорке скончались 5 150 человек. Число выздоровевших достигло 25 960, заболевших - 465 750.
В Италии за это время заболели 143 626 человек. В то же время умерли 18 279, вылечились 28 470 человек.
Испания сообщает о 153 222 инфицированных. Среди них 52 165 выздоровели, 15 447 человек умерли.
Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Италии, в Испании, США и Франции.
Так, во Франции умерли 12 228 человек, в Германии - 2 607, в Великобритании – 7 993, в Иране – 4 110, в Нидерландах – 2 403, Бельгии - 2 523, в Турции - 908.
В РФ и число зараженных достигло 10 131 человек, умерли - 76; в Беларуси - 1 486, умерли - 16; в Польше - 5 575, умерли - 174; в Молдове - 1 289, умерли - 29; в Венгрии - 980, умерли - 66; в Румынии - 5 202, умерли - 248; в Словакии - 701, умерли - 2.
Напомним, по состоянию на утро 8 апреля в Украине подтверждены 1892 случаев COVID-19 в Украине, 57 человек умерли, 45 - выздоровели.
- остальные дышут свежим воздухом , ходят на работу, и славят бацькивську заботу.
В Беларуси за прошлые сутки число зараженных коронавирусом выросло на 39,4% - с 1066 случаев до 1486, в то время как в России, Украине, Польше, Латвии и Литве вирус распространяется намного медленнее
Так, в России за последние сутки прирост составил 17%, Украине - 13,43%, Латвии - 2,1%. В Литве за сутки число зараженных выросло на 4,7%, а в Польше - всего на 3%.
Для сравнения: в Германии за последние сутки число инфицированных приросло на 4,8%, а Испании - на 2,9%.
лингвист повстречался!
- треба тікати як най далі, бо згвалтуе посмертно!
Серед ціх діячів багато не задоволених жінками...
цИх
http://sum.in.ua/s/nezadovolenyj
Головне, що поки Батько дозволяє - дихають...
У учителя средней школы №170 на улице Рафиева, 7 подтвержден коронавирус. Информацию об этом сообщили читатели и подтвердил источник в администрации школы.
"В 170-й школе тоже есть положительный результат на короновирус у учителя", - сообщает читатель.
"Школу переводят на карантин, госпитализирована учительница младших классов. Семьи учеников, как контакты первого и второго уровня, отправлены на самоизоляцию", - сообщил источник в администрации школы.
Школа №170 находится в минском микрорайона Юго-Запад. Недалеко от нее расположен еще один очаг инфекции - детский сад №455. У воспитательницы детского сада и пятерых детей также подтвержден Covid-19.
Раздел 'здоровье'.
И вопрос задан (среди раздела вопросов): назовите, какие эпидемии случились в вашей коммюнити за последние 4 года"?
Вы поняли, к чему я?
Эпидемии инфекционных заболеваний (например, прививки от полиомиелита не было до 50-х годов) случались настолько часто, что уж за 4 года хоть одна эпидемия, но точно была.
И как это тогда ухитрялись бороться с эпидемиями, не закрываю магазинов и заправок, как в Черновцах - вот прямо теряюсь я в догадках.
Пандемия была невозможна
Кроме того, сейчас невозможно скрыть что-то , благодаря инету.
Сейчас вина лежит исключительно на Китае. Китай нужно было изолировать. Теперь вместо этого, китайцы уже якобы выздоровели и даже готовы снабжать всех масочками и тест системами , а весь мир в полыхает.
Читала американский учебник 20-х годов прошлого века для будущих домохозяек (да, ведению хозяйства тогда именно
тепер зрозуміло звідки таке мракобісся.
Кому этот срач выгоден политикам, фармацептам?
эвтаназия при первых признаках.
никто скорую не вызывает. Начав задыхаться ложится в за раннее выкопанную яму и закапывается. Скоро этот метод будет рекомендовать и путин - друг и обожатель Сев.кор.
15.00 -один заболевший.
15.03 ноль заболевших.
і без потреби.